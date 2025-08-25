Dàn sao trẻ Anh Trai - Em Xinh Say Hi đồng lòng lan toả tinh thần yêu nước: Việt Nam là tất cả trong trái tim tôi!

Những ngày hướng về dịp lễ Quốc khánh 2/9, người Việt ở khắp mọi miền đất nước lại có chung một niềm xúc động, nhớ về hành trình gian khổ của cha ông, trân trọng nền độc lập, tự do mà chúng ta đang được hưởng hôm nay. Năm nay, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 càng trở nên đặc biệt hơn khi tinh thần tự hào dân tộc được truyền tải qua những hoạt động lớn, được cộng đồng nghệ sĩ đồng lòng cất tiếng lan toả.

Từ Han Sara, Quỳnh Anh Shyn, Vũ Thảo My đến Nicky, Công Dương… mỗi nghệ sĩ đều có một cách riêng để bày tỏ tình yêu quê hương, nhưng tựu chung vẫn là niềm tự hào bất tận khi được mang trong mình dòng máu Việt. Có người nhắc đến lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp phố phường, có người hồi tưởng về công lao cha ông để càng trân trọng độc lập, tự do hôm nay. Người thì chọn bày tỏ tình yêu qua âm nhạc, thời trang, người lại tìm về những giá trị gần gũi như ẩm thực, gia đình, quê hương. Dù mỗi người có hình thức thể hiện khác nhau nhưng đều gửi gắm một thông điệp duy nhất: "Việt Nam là tất cả trong trái tim tôi".

Hoà chung tinh thần ấy, dự án Fandom Yêu Nước do VCCorp khởi xướng, Kenh14.vn sáng tạo và truyền thông, đã trở thành cầu nối để thế hệ trẻ thể hiện tình yêu đất nước theo cách rất riêng, vừa hiện đại, vừa gần gũi. Không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, dự án mang đến loạt hoạt động gắn liền với văn hóa - đời sống, giúp tình yêu nước không còn là điều gì quá xa vời, mà trở thành nguồn cảm hứng để mỗi người trẻ tự hào thể hiện, lan tỏa đến bạn bè xung quanh.

Quỳnh Anh Shyn

Với Quỳnh Anh Shyn, nhắc đến Lễ Quốc khánh cô sẽ nhớ ngay đến hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ trên khắp các con phố. Nữ fashionista cho biết cô luôn háo hức chờ đến khoảnh khắc ấy để cảm nhận rõ hơn tinh thần tự hào dân tộc lan tỏa trong mọi không gian của đời sống thường nhật. Quỳnh Anh Shyn cho biết cô đang rất mong đến ngày trọng đại của đất nước để có thể hưởng ứng, chụp ảnh kỷ niệm như một cách gửi gắm tình yêu và niềm tự hào Việt Nam đến bạn bè, người hâm mộ.

Quỳnh Anh Shyn mong muốn có một bức ảnh kỷ niệm đặc biệt trong dịp lễ 2/9 tới

Vũ Thảo My

Cũng như Quỳnh Anh Shyn và nhiều người dân Việt Nam, nhắc đến Quốc khánh 2/9, trong tâm trí Vũ Thảo My hiện lên ngay hình ảnh quen thuộc của lá cờ đỏ sao vàng. Cô mong muốn được cùng bạn bè và người thân xuống phố tận hưởng không khí tưng bừng của ngày lễ. Với nữ ca sĩ, đó là khoảnh khắc mang đậm tính dân tộc, nơi mọi người cùng hòa chung niềm vui, tự hào về Tổ quốc.

Nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự trân trọng với những hy sinh gian khổ mà cha ông đã trải qua để giành lại độc lập, tự do cho thế hệ hôm nay. "Ông cha ta đã trải qua những ngày rất gian khổ để có được độc lập tự do như hôm nay. Tôi rất tự hào khi là người Việt Nam",Vũ Thảo My chia sẻ. Đồng thời, cô cũng bày tỏ mong muốn được một lần trực tiếp chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành – sự kiện mà theo cô là minh chứng hùng hồn nhất cho tinh thần đoàn kết và sức mạnh dân tộc Việt Nam.

Vũ Thảo My mong có cơ hội được xem trực tiếp diễu binh - diễu hành tại Hà Nội

Han Sara

Han Sara không giấu được sự xúc động khi nhắc đến những cột mốc lớn của đất nước. Nữ ca sĩ cho rằng tinh thần yêu nước luôn chảy trong huyết quản của mỗi người Việt, dù đang sống ở đâu hay làm công việc gì. Với cô, dịp 2/9 sắp tới không chỉ là một ngày lễ kỷ niệm lịch sử, mà còn là dịp để mỗi người nhìn lại và thêm tự hào về những gì ông cha ta đã hy sinh để đổi lấy độc lập, tự do hôm nay.

Han Sara tâm sự, mong muốn của cô là được đứng trên một sân khấu lớn, hát một ca khúc ý nghĩa hoặc góp mặt trong một sự kiện trọng đại để cùng chung nhịp đập trái tim với khán giả cả nước. Trong mắt nữ ca sĩ, không khí ngày 2/9 luôn gói trọn trong ba từ Tự hào - yêu thương - hoành tráng, một sự thiêng liêng mà cô muốn lan tỏa đến tất cả những người trẻ đồng trang lứa.

Han Sara thể hiện rõ sự tự hào khi nhắc đến tinh thần người Việt Nam

Yeolan

Với Yeolan, chỉ cần nhắc đến Việt Nam thì hai từ bật lên rõ nhất trong tâm trí cô chính là "Quê hương", một khái niệm gần gũi nhưng thiêng liêng, không gì có thể thay thế. Nữ ca sĩ cho biết điều đặc trưng của người Việt mà cô muốn lan toả đến bạn bè quốc tế chính là nền ẩm thực phong phú và tà áo dài truyền thống, những điều mà không quốc gia nào trên thế giới có. Nếu phải chọn một món ăn gắn bó cả đời, Yeolan sẽ không ngần ngại gọi tên bún chả Hà Nội.

Chia sẻ về Quốc khánh 2/9, Yeolan cho biết cô sẽ dành thời gian để theo dõi các chương trình quốc gia, như một cách để sống trọn vẹn trong không khí tự hào của ngày lễ lớn. Khi được hỏi về ba từ gói gọn cảm xúc trong dịp này, cô tự hào nói ngay: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Yeolan muốn lan toả hình ảnh tà áo dài và ẩm thực Việt đến bạn bè quốc tế

Liu Grace

Với Liu Grace, Việt Nam luôn là nơi thiêng liêng nhất bởi đó là nơi cô được sinh ra, lớn lên và có cơ hội hát những ca khúc mình yêu thích. Nữ ca sĩ miêu tả người Việt bằng ba từ giản dị nhưng đầy ấm áp là Nhiệt tình - dễ thương - dễ chịu. Đây cũng chính là những phẩm chất khiến cô luôn tự hào khi nhắc đến quê hương. Nếu được chọn một món ăn Việt Nam để gắn bó cả đời, Liu Grace hào hứng cho biết đó là món canh khoai mỡ, món ăn dân dã, gợi nhớ đến sự bình yên, thân thuộc trong mỗi bữa cơm gia đình.

Liu Grace tự hào vì được sinh ra và lớn lên, làm việc tại Việt Nam

CONGB

Với CONGB, tình yêu dành cho Việt Nam không đến từ những điều xa vời mà xuất phát từ những gì gần gũi, giản dị nhất là con người, đồ ăn, gia đình, bạn bè và tất cả những gì hiện hữu quanh anh mỗi ngày. Chính sự gắn bó mật thiết ấy đã nuôi dưỡng trong CONGB một niềm tự hào rất tự nhiên về quê hương, để mỗi lần nhắc đến Việt Nam, anh đều thấy trong tim mình dâng lên cảm giác ấm áp và biết ơn.

Nam nghệ sĩ cũng chia sẻ thêm rằng quãng thời gian học tập tại môi trường quân đội Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội đã mang đến cho anh những trải nghiệm đáng nhớ. CONGB chia sẻ: "Mình đã từng học qua môi trường quân đội là Đại học văn hoá nghệ thuật quân đội nên mình càng hiểu hơn hoà bình sẽ đặc biệt và quý báu cỡ nào".

Chính sự chiêm nghiệm này giúp anh trân trọng từng khoảnh khắc bình yên hiện tại, và càng thấy trách nhiệm của bản thân trong việc sống tốt, lan toả những điều tích cực đến cộng đồng.

CONG B cho biết việc học tập ở Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội đã rèn cho anh lòng yêu nước nồng nàn

LOHAN

Với LOHAN, Việt Nam không chỉ là nơi sinh ra và lớn lên, mà còn là quê hương tuyệt vời luôn chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim anh. Nam nghệ sĩ bày tỏ mong muốn được giới thiệu quê hương Ninh Bình, vùng đất giàu cảnh sắc và truyền thống đến với thật nhiều bạn bè quốc tế, như một niềm tự hào riêng khi nói về đất nước.

Chia sẻ về ngày 2/9, LOHAN cho biết anh muốn gọi điện về cho mẹ để gửi lời cảm ơn vì đã sinh thành và nuôi dưỡng mình trên mảnh đất Việt Nam yêu quý. Bên cạnh đó, anh cũng dự định đăng tải một tấm hình đặc biệt, như một cách truyền cảm hứng để các bạn trẻ thêm tự hào về quê hương, đất nước. Nếu được chọn ba từ để miêu tả người Việt Nam, LOHAN khẳng định đó sẽ là Tự hào, hạnh phúc và yêu thương.

LOHAN biết ơn khi được sinh ra là người Việt Nam

Nicky

"Việt Nam trong tôi là tất cả", là câu Nicky khẳng định khi nhận câu hỏi Việt Nam trong bạn là gì? Nam ca sĩ cho biết anh luôn cảm thấy biết ơn khi được sinh ra và trưởng thành trong một đất nước hoà bình, đó thành quả từ bao hy sinh to lớn của cha ông đi trước. Chính sự hy sinh ấy trở thành động lực để anh không ngừng nỗ lực, làm tốt công việc của mình và dùng âm nhạc để truyền cảm hứng đến các bạn trẻ, giúp thế hệ hôm nay thêm trân trọng giá trị độc lập, tự do.

Mỗi khi nhắc đến cột mốc trọng đại của dân tộc, trong tâm trí Nicky lại hiện lên hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Với anh, đó không chỉ là biểu tượng quốc gia mà còn là niềm tự hào, là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và lan toả tinh thần Việt Nam.

Nicky cho viết "Việt Nam" được định nghĩa là tất cả những gì xung quanh cuộc sống của anh

Vương Bình

Với Vương Bình, anh cho biết là chàng trai miền Tây nên lòng tự hào dân tộc gắn liền với nét văn hoá hiếu khách. Anh cho rằng đây là một trong những phẩm chất đẹp nhất cần được giới thiệu nhiều hơn đến bạn bè quốc tế, để thế giới hiểu rằng Việt Nam không chỉ có phong cảnh tuyệt đẹp mà còn là nơi của sự chân thành và tình người.

Khi nhắc đến ẩm thực, Vương Bình chọn ngay bún bò Huế là món ăn có thể gắn bó cả đời. Anh cũng chia sẻ mong muốn được chụp một bức ảnh cùng lá cờ đỏ sao vàng và đăng tải trong ngày 2/9, như một cách gửi gắm niềm tự hào dân tộc đến khán giả cũng như chính những người hâm mộ của mình.

Vương Bình muốn giới thiệu nét đẹp con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Công Dương

Như những sao Việt bên trên, với Công Dương thì "Việt Nam" gần như là tất cả những gì xung quanh cuộc sống. Càng trưởng thành, anh càng cảm thấy tự hào khi được mang trong mình dòng máu Việt. Nam diễn viên khẳng định, nếu có một lần nữa được sinh ra, anh vẫn sẽ chọn làm người Việt Nam – bởi đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. "Việt Nam trong tôi gần như là tất cả, càng lớn lên tôi càng tự hào khi là người Việt Nam. Nếu được sinh ra lần nữa, tôi vẫn muốn mình là người Việt Nam. Tôi tự hào vì Việt Nam rất yên bình, an toàn, là nơi vững chắc để mình sống và tự do phát triển bản thân", Vương Bình nói.

Nhắc đến ẩm thực, anh không chọn món ăn cầu kỳ mà gọi tên "cơm mẹ nấu", bởi đó là hương vị không gì sánh được, gói gọn tình cảm gia đình và bản sắc quê hương. Anh cũng cho biết đang sắp xếp công việc để trực tiếp hòa mình vào bầu không khí kỷ niệm đại lễ Quốc khánh tại Hà Nội, như một cách sống trọn với tinh thần tự hào dân tộc.

Công Dương mong muốn kiếp sau vẫn là người Việt Nam

Nhiều nghệ sĩ còn kêu gọi khán giả tiếp tục lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc bằng cách tham gia Fandom Yêu Nước để hưởng ứng lễ 2/9 theo cách trẻ trung, sáng tạo và hòa chung nhịp tự hào. Khán giả có thể truy cập microsite Fandom Yêu Nước để tương tác trên Khối Nghệ sĩ - nơi nghệ sĩ và cộng đồng fan có thể kết nối, đồng hành và lan tỏa tình yêu nước theo cách riêng. Tại đây, fandom có thể theo dõi nghệ sĩ yêu thích, thả tim cho những khoảnh khắc, lời chia sẻ ý nghĩa, vừa thể hiện sự đồng hành cùng nghệ sĩ, vừa tích lũy điểm để tham gia vòng quay may mắn.

Hưởng ứng tinh thần tự hào dân tộc, Kenh14.vn ra mắt Fandom Yêu Nước – dự án sáng tạo mang đậm hơi thở của thế hệ trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Dự án tiếp cận hàng triệu độc giả qua website tương tác fandomyeunuoc.kenh14.vn, ra mắt bộ sưu tập Yêu Nước, xuất hiện tại hơn 20 điểm Trạm Yêu Nước là điểm trưng bày nghệ thuật kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, hoạt động tương tác, quà tặng, phát nước uống cùng nhiều hoạt động lớn khác trong thành phố. Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện – mà là lời tuyên ngôn sống động về tình yêu đất nước theo cách của người trẻ hôm nay: đầy màu sắc, sáng tạo và không ngừng lan tỏa cảm hứng tích cực.



