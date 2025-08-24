2 Anh trai bị chê EQ thấp, khiến Trấn Thành và dàn Em Xinh sượng trân vì nhắc đi nhắc lại 1 chuyện

Trong đêm Chung kết Em Xinh Say Hi , ngoài những khoảnh khắc tỏ sáng của dàn Em Xinh thì sự xuất hiện của các khách mời cũng thành tâm điểm. Nhận nhiệm vụ công bố nhóm chiến thắng màn trình diễn ấn tượng nhất, Anh trai JSOL và Pháp Kiều đã có những màn tung hứng để giao lưu trên sân khấu. Tuy nhiên, những phát ngôn của cặp anh trai này bị cư dân mạng bàn tán trái chiều, có người còn nói thẳng là EQ thấp.

Cụ thể, trên sân khấu, sau khi xem xong các đề cử những màn trình diễn đầu tư, ấn tượng thì JSOL nói: "Khi xem xong những đề cử của giải này, tôi cảm giác hơi buồn một tí. Năm ngoái chúng tôi được giải này vì bài Ngáo Ngơ bởi vì có 4 mảnh áo xé ra, mà năm nay nào là cái đầu tàu, thảm đỏ, phim trường lớn, người cá, đại dương...". JSOL còn tiết lộ những sân khấu năm trước của Anh Trai rất đơn giản, chỉ có đạo cụ quần áo, micro, còn Pháp Kiều cho biết đội anh có thêm bàn xoay.

Màn công bố giải thưởng của JSOL và Pháp Kiều ở Chung kết Em Xinh Say Hi

Giữa lúc 2 anh trai "kể khổ", Trấn Thành nói: "Những thứ đó được chi bằng tiền của các Em Xinh đấy em ạ. Thôi thì mình cứ nghĩ mình may mắn, có 4 cái quần những cũng đạt giải là hay rồi". Cứ tưởng mọi chuyện dừng lại tại đây nhưng JSOL nói tiếp: "Không anh ơi, em hỏi chương trình, chương trình nói tiết mục cuối hết kinh phí rồi".

Trên sóng truyền hình, có thể thấy Trấn Thành có thái độ "xịt keo", bất lực còn dàn Em Xinh hơi "sượng trân", không cười nói hào hứng như trước đó. Trấn Thành nói tiếp: "Tôi đề nghị chương trình lần sau đừng mời khách mời vậy trao giải nữa, JSOL nên nhận một giải đi, là giải lao. Có mỗi cái trao giải cũng lên kể xấu chương trình, người ta bỏ tiền ra thì người ta có thôi, mình không có tiền thì đừng nói chuyện ở đây". Sau đó, JSOL cũng thừa nhận mình đang dựng tiểu phẩm: "Truyền thông bẩn đủ rồi".

Trấn Thành nhiều lần lên tiếng cho biết chi phí đầu tư do các Em Xinh tự chi

Ngay sau khi chương trình lên sóng, phần tung hứng của JSOL và Pháp Kiều trở thành chủ đề "chia phe" trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng cả hai đang cố gắng tạo tiếng cười bằng sự tự trào, kể lại chuyện hậu trường của Anh Trai Say Hi theo kiểu "có sao nói vậy". Thế nhưng, không ít người lại thẳng thắn chê bai cách nói chuyện của hai nam ca sĩ là kém duyên, EQ thấp, bởi đây vốn là giây phút trang trọng để vinh danh những màn trình diễn xuất sắc của Em Xinh Say Hi, chứ không phải dịp để so sánh hay "kể khổ" chuyện kinh phí. Một số ý kiến còn cho rằng hành động "tiết lộ chương trình hết kinh phí" ngay trên sóng truyền hình quốc gia dễ tạo ấn tượng xấu cho ê-kíp sản xuất, khiến khán giả hiểu nhầm về quy mô của show.

Ở chiều ngược lại, cũng có fan lên tiếng bênh vực JSOL và Pháp Kiều, cho rằng cả hai chỉ đang cố tình tạo "mảng miếng" gây cười để hâm nóng bầu không khí, nhưng vô tình bị đẩy đi quá xa. Một số ý kiến cho rằng khán giả nên nhìn nhận đây như một tiểu phẩm ứng biến trên sân khấu, thay vì soi xét quá mức. Thực tế, JSOL vốn là người có tính cách hài hước, hay đùa giỡn trên sân khấu. Ngay sau phát ngôn gây chú ý, nam ca sĩ cũng thẳng thắn thừa nhận mình đang "truyền thông bẩn", như một cách chứng minh rằng đó chỉ là màn pha trò, không mang ý công kích hay chê trách ê-kíp.

Sau cùng, JSOL phải thừa nhận mình đang "truyền thông bẩn" nhưng cũng khiến không khí màn trao giải bị gượng gạo

Nhìn chung, các sân khấu Em Xinh Say Hi năm nay có sự đầu tư vượt trội so với mùa Anh Trai Say Hi trước đó. Nếu ở Anh Trai, nhiều tiết mục còn mang màu sắc "tự lực cánh sinh", đạo cụ giản đơn thì đến Em Xinh, khán giả liên tục được mãn nhãn với những concept hoành tráng, sân khấu dựng công phu và phục trang chỉn chu. Đặc biệt, loạt "phú bà" như Bích Phương, Phương Ly, Quỳnh Anh Shyn… đều mạnh tay chi tiền cho dàn dựng, khiến tiết mục của đội mình trở thành tâm điểm bàn tán. Chính sự đầu tư "khủng" này đã góp phần tạo nên bầu không khí bùng nổ, biến Chung kết Em Xinh Say Hi thành một bữa tiệc âm nhạc, thời trang mãn nhãn.

Anh Trai Say Hi từng bị soi đầu tư không bằng so với accs Em Xinh Say Hi dù cùng nhà sản xuất

Nổi bật nhất, Phương Ly từng tiết lộ đầu tư hàng trăm triệu cho tiết mục Chẳng Phải Anh Đâu (Who Run The Show Now?). Tất cả trang phục do team Phương Ly đặt nghệ nhân thiết kế riêng. Trên sân khấu, các thành viên tiết lộ giá trị mỗi bộ trang phục có thể lên đến 3000 USD (khoảng 80 triệu đồng). Tổng cộng, team Phương Ly chi gần 400 triệu đồng chỉ để làm 5 bộ đồ diễn.

Hay đội Bích Phương (gồm Lamoon, Juky San, Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ) biến sân khấu thành thiên cung đậm chất Á Đông cho Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời. Mapping họa tiết, ánh sáng đậm chất huyền sử và hơn 30 vũ công nữ tạo nên khung cảnh như bước ra từ một giấc mơ cổ tích Việt Nam.