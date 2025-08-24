"Nữ hoàng phim teen" một thời: Bị bắt vì khỏa thân lang thang trên phố, giờ "dao kéo" đến mức không nhận ra

Trong bài đăng mới nhất, Amanda Bynes khoe rằng cô mới đi tiêm filler môi. Tuy nhiên thay vì nhận được những lời khen, cựu "nữ hoàng phim teen" lại khiến khán giả phát hoảng với ngoại hình khó nhận ra. Gương mặt cô già nua xuống sắc, quần mắt trũng sâu, còn xăm cả hình trái tim, đôi môi sưng phồng không ăn khớp chút nào với mặt.

Kể từ năm 2022, sau khi kết thú 8 năm bị giám hộ, Amanda Bynes đã trải qua nhiều lần thay đổi ngoại hình. Cô tăng đến hơn 10kg do bị trầm cảm. Nữ diễn viên này còn cắt tóc ngắn và công khai cắt mí mắt để lấy lại sự tự tin. Song ngoại hình và thần thái của Amanda Bynes hiện tại vẫn khác quá xa thời "đại náo" màn ảnh, khiến công chúng không khỏi tiếc nuối và xót xa.

Không còn nhận ra sao teen xinh đẹp, đáng yêu 1 thời

Cô cũng tăng cân không phanh

Amanda Bynes sinh năm 1986, đóng phim từ năm 7 tuổi, từng là "nữ hoàng phim teen" với hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Vua Nói Dối, Điều Con Gái Muốn, Cô Ấy Là Đàn Ông... Người đẹp được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất tự nhiên, hài hước và vô cùng nhí nhảnh.

Tuy nhiên vì nổi tiếng sớm nên Amanda Bynes cũng đi theo "vết xe đổ" của nhiều sao nhí khác. Cô trở thành cái tên tai tiếng khi hẹn hò nhiều người, bỏ ngang phim Hall Pass. Đến năm 2010, Amanda Bynes gây sốc khi tuyên bố "nghỉ hưu" rời khỏi Hollywood khi mới 24 - đây được xem là độ tuổi đẹp và rực rỡ nhất của một nữ diễn viên. Theo Amanda Bynes, nghiệp diễn viên không vui vẻ như mọi người nghĩ và cô cảm thấy không còn hứng thú với việc diễn xuất nữa. Sau khi "nghỉ hưu", công chúng không còn nghe được bất cứ tin tức nào liên quan tới Amanda Bynes nữa.

Amanda Bynes từng là sao teen xinh đẹp có tiếng

Đến năm 2012, Amanda Bynes bị bắt vì nghi sử dụng rượu và chất cấm lúc lái xe. Cựu sao teen không nhận tội nhưng vẫn bị tòa án buộc 2 tội nhẹ là đụng xe và bỏ chạy. Sang tới năm 2013, Amanda Bynes lại phải chịu quản chế tạm thời do gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần và sử dụng chất kích thích thường xuyên. Quyết định quản chế được đưa ra một tháng sau khi Amanda Bynes bị tạm giữ vì phóng hỏa một ngôi nhà ở Thousand Oaks, California. Khi cảnh sát trò chuyện với cô, họ quyết định phải để mỹ nhân này vào bệnh viện kiểm tra vì nghi ngờ cô có dấu hiệu của tâm thần không bình thường.

Amanda Bynes liên tục hầu tòa vì có dấu hiệu tâm thần

Kết quả cho thấy Amanda Bynes có dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt, buộc phải được điều trị lâu dài. Được biết Amanda Bynes thường xuyên sử dụng chất cấm, có hành động lạ và hay gây gổ, cắt đứt liên lạc với người thân dù mọi người đều muốn giúp đỡ cô vượt qua khó khăn này. Vì quá bất ổn, nữ diễn viên phải chịu sự giám hộ của cha mẹ.

Chưa dừng lại tại đây, đến tháng 3/2023, nữ diễn viên đã bị bắt vào viện tâm thần sau khi được phát hiện khỏa thân đi lang thang trên phố. Amanda Bynes còn tự mình bắt một chiếc taxi và nói với tài xế việc bản thân vừa trải qua cơn hoảng loạn. Vụ việc đã làm chấn động công chúng vào thời điểm đó.

Năm 2023, Amanda Bynes gây ồn ào khi khỏa thân đi trên phố

