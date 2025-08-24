"Tập đoàn người yêu cũ" thi nhau "kể tội", hé lộ tình tiết động trời vụ Hứa Khải đưa mỹ nữ 2K vào khách sạn

Scandal ngoại tình của Hứa Khải và nữ diễn viên Triệu Tình gây rúng động showbiz Trung Quốc những ngày qua. Sau khi mỹ nhân Hứa Lệ Sa đăng đàn tố cáo Hứa Khải đã lén lút vụng trộm, rủ rê Triệu Tình đi khách sạn sau lưng cô vào năm 2023, đến lượt bạn trai cũ của mỹ nhân 2K cũng lên tiếng xác nhận vụ bê bối. VĐV bơi lội Mao Phi Liêm tung bằng chứng Triệu Tình "cắm sừng" anh đau điếng trong thời gian hẹn hò. Theo Mao Phi Liêm, Triệu Tình đã qua lại với Hứa Khải từ tháng 11/2021. Thời điểm đó, dù biết Hứa Khải có bạn gái, còn bản thân cũng đã có người yêu, Triệu Tình vẫn bất chấp phản bội Mao Phi Liêm.

"Cô ta đã lén tôi đi khách sạn và ở bên Hứa Khải 3 ngày dù khi đó 2 người họ đều đã có nửa kia của mình. Cuối cùng, cô ta 'đá' tôi để ở bên hắn ta", Mao Phi Liêm tố cáo. Sau đó, anh tung ảnh chụp màn hình tin nhắn thân mật của Hứa Khải và Triệu Tình. Thậm chí, Mao Phi Liêm còn chia sẻ rằng anh chính là người cung cấp thông tin Hứa Khải và Triệu Tình "vụng trộm" để paparazzi theo dõi, quay được clip 2 nghệ sĩ đưa nhau vào khách sạn vào năm 2023.

Mao Phi Liêm tố Triệu Tình "cắm sừng" anh để cặp kè với Hứa Khải

1 trong những bức ảnh tình tứ của Hứa Khải và Triệu Tình khi lén bạn trai - bạn gái của mình mà qua lại với nhau

Không nằm ngoài drama, hot girl Đại Kim cũng mở livestream kể rõ ngọn ngành vụ Hứa Khải bạo hành cô dã man năm xưa. Theo Đại Kim, cô bị mỹ nam Diên Hi Công Lược đánh "thừa sống thiếu chết" chỉ vì 1 giấc mơ. "Anh ta nằm mơ thấy tôi ngoại tình nên lúc thức dậy liền đánh đập tôi. Nghe thật nực cười và chua chát. Ai mới là kẻ ngoại tình ở đây", Đại Kim nói.

Hứa Khải và Đại Kim hẹn hò từ năm 2015. Đến năm 2018, hot girl này đã công bố những bằng chứng cho thấy Hứa Khải trăng hoa và bạo lực. Đại Kim cho biết trong thời gian yêu cô, "thị vệ điển trai Phó Hằng" nhiều lần tìm vui bên ngoài. Anh thường xuyên trò chuyện mồi chài những cô gái xinh đẹp, thậm chí bạn diễn. Trong đó, Đại Kim chỉ đích danh Bạch Lộc từng lén vụng trộm, có quan hệ tình ái với Hứa Khải. Không chỉ thế, Đại Kim còn tung bằng chứng cho thấy khi yêu Hứa Khải, cô phải chịu cả những trận đòn roi. Quá mệt mỏi và tổn thương với hành vi bạo lực, bạc bẽo của bạn trai, Đại Kim đã chia tay Hứa Khải.

Đại Kim cho biết Hứa Khải từng đánh cô lên bờ xuống ruộng chỉ vì nằm mơ thấy bạn gái ngoại tình

Đáng chú ý, theo giới blogger Trung Quốc, Hứa Khải từng làm chuyện phạm pháp. Nếu bị phanh phui, anh sẽ vào tù như Ngô Diệc Phàm. Tiết lộ của các blogger khớp với tố cáo của cả Hứa Lệ Sa và Đại Kim - 2 bạn gái cũ của Hứa Khải. Theo Hứa Lệ Sa và Đại Kim, "hot boy Tử Cấm Thành" thường xuyên giả vờ say rượu để thân mận, cưỡng ép phụ nữ. Hứa Lệ Sa khẳng định cô chính là 1 trong những nạn nhân của Hứa Khải. Để lấp liếm vụ việc, Hứa Khải đã tán tỉnh, biến Hứa Lệ Sa thành bạn gái của mình để cô bỏ qua mọi chuyện.

2 bạn gái và các blogger đều cho biết Hứa Khải có hành vi phạm pháp

Việc Hứa Khải và Triệu Tình bị "tập đoàn người yêu cũ" rút ống thở gây dậy sóng dư luận. Đến cả "ông trùm" Vu Chính cũng đã dừng livestream, vào viện truyền nước vì không cách nào cứu nổi danh tiếng cho 2 nghệ sĩ thuộc công ty giải trí của mình. Hiện, Hứa Khải mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng. Anh bị chỉ trích là "trai tồi" có thói ngoại tình, bạo lực và nghi vấn giở trò hại đời phụ nữ. Trong khi đó, Triệu Tình lại mang tiếng xấu "tiểu tam" vừa cắm sừng bạn trai, vừa chen chân phá hoại hạnh phúc của người khác.

Trong diễn biến mới nhất, Hứa Lệ Sa - người châm ngòi cho scandal của Hứa Khải và Triệu Tình - đã tuyên bố ngừng chiến nửa tháng. Lý do được cô đưa ra là sắp đến ngày kỷ niệm chiến thắng lịch sử của Trung Quốc nên không muốn gây náo loạn. Trên MXH, 1 số netizen cho rằng Hứa Lệ Sa tạm dừng cuộc đấu tố với Hứa Khải, Triệu Tình và Vu Chính vì đã nhận được yêu cầu thỏa hiệp. Số khác lại nghi ngờ Hứa Lệ Sa thiếu bằng chứng kiện Hứa Khải nên phải giở chiêu câu giờ.

Tuy Hứa Lệ Sa tuyên bố dừng "bóc phốt", nhưng vụ drama rối rắm và có gần chục người nhảy vào đấu tố nhau này nhiều khả năng chưa kết thúc. Hứa Khải tuyên bố kiện những người tung tin đời tư, vu khống anh. Vì vậy, thời gian tới, nhiều khả năng Hứa Khải sẽ gặp lại 2 cô bạn gái cũ của mình là Hứa Lệ Sa và Đại Kim trên tòa.

Nữ diễn viên Hứa Lệ Sa - người khiến Hứa Khải chạm đáy danh tiếng - thông báo tạm ngừng đấu tố 15 ngày

Nguồn: Sina, Sohu



