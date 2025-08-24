Diễn viên Lan Phương bán nhà hậu ly hôn chồng Tây

Tưởng như có hôn nhân viên mãn, diễn viên Lan Phương thông báo rạn nứt vào cuối tháng 7/2025. Cô tiết lộ đã đơn phương nộp đơn ly hôn với chồng Tây từ tháng 5. Trên trang cá nhân, những chia sẻ của Lan Phương đều nhận được sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1993 cho biết đã rao bán căn hộ ở Đà Nẵng. Lan Phương chia sẻ người mua là bà mẹ đơn thân: "Gần đây, tôi bay ra Đà Nẵng để bán một căn hộ của mình. Ban đầu tôi tưởng người mua là 1 người chuyên đầu tư nhà cửa nhưng gặp nói chuyện mới biết là một người mẹ đơn thân, thích cuộc sống ở Đà Nẵng nên gom tiền mua căn hộ này để đưa con nhỏ vào sống cùng mình.

Mỗi một người mẹ tôi gặp đều mang đến thật nhiều cảm xúc. Họ cố gắng hết mình để mang lại hạnh phúc cho con và chính mình. Tôi được truyền cảm hứng từ những vất vả, từ gánh nặng trên đôi vai họ để mang lại điều tốt nhất cho con. Chúc 2 mẹ con thật hạnh phúc ở Đà Nẵng trong ngôi nhà của chính mình, em nhé".

Sau khi thông báo rạn nứt với chồng Tây, Lan Phương hiện đã quay trở lại với công việc, tham gia dự án phim mới. Trên trang cá nhân, cô còn đăng tải khoảnh khắc chăm chỉ đi tập nhảy. Được biết, cô và hai con đang sinh sống ở Hà Nội.

Thời điểm mang bầu và sinh con thứ 2, Lan Phương chịu nhiều áp lực và chỉ có một mình. "Khi tôi mang bầu thì chồng đi công tác, lúc sinh con cũng chỉ có một mình. Đó là lý do vì sao tôi trầm cảm. Thời điểm có bầu, chúng tôi có nhiều bất đồng quan điểm. Tôi khóc nhiều đến mức chính tôi sợ ảnh hưởng đến con. Cảm xúc của tôi như tàu lượn siêu tốc. Tôi cố dặn lòng không khóc nhưng lại không thể. Tôi liên tục khóc cười như vậy trong suốt quá trình đó", Lan Phương tâm sự.

Vừa qua, Lan Phương khiến không ít người lo lắng khi đăng tải hình ảnh lộ rõ khuôn mặt đau đớn, phải nhập viện. Cô bộc bạch tình trạng sức khỏe của bản thân đã bất ổn trong suốt nhiều năm qua như bị đau bụng, buồn nôn, nôn liên tục, huyết áp tụt, lạnh cóng người...

Lan Phương sau đó phải gấp rút lên tiếng đính chính đó là hình ảnh cũ chứ không phải mới đây. Cô còn xin lỗi vì không ghi rõ thông tin để khán giả lo lắng. "Xin lỗi Phương quên ghi thêm là ngày chụp bức ảnh này là cuối tháng 4/2025, không phải hiện tại bây giờ đâu ạ. Phương xin lỗi quên chi tiết này làm nhiều người lo lắng tưởng Phương bây giờ đang ở viện", cô cho hay.

