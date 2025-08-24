Sao nữ Việt vừa thông báo mang thai đã vác bụng bầu đi sự kiện, xinh - slay khiến ai cũng "wow"

Khoảng 4 ngày trước, người mẫu Lê Thu Trang chia sẻ tin vui đang mang thai con đầu lòng trên trang cá nhân. Dàn sao Việt như siêu mẫu Xuân Lan, Á hậu Kiều Loan, Hoa hậu Hương Giang... đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi.

Trong thời gian mang thai, người đẹp sinh năm 1997 vẫn đều đặn tham gia các sự kiện lớn nhỏ. Mới đây, Quán quân The New Mentor 2023 chiếm spotlight khi tham gia một sự kiện giải trí. Lê Thu Trang gây ấn tượng mạnh khi mặc chiếc váy màu trắng bó sát, lộ bụng bầu lớn rõ. Dù đang mang thai con đầu lòng, người đẹp 9x vẫn ghi điểm mạnh vì thần thái đầy tự tin và tạo dáng chuyên nghiệp trên thảm đỏ.

Lê Thu Trang mới đây tham gia một sự kiện giải trí ở thành phố Hồ Chí Minh

Cô lộ diện với thần sắc tươi tắn rạng rỡ, mặc trang phục bó sát khoe bụng bầu lớn rõ

Người đẹp sinh năm 1997 vừa qua thông báo tin vui đang mang thai con đầu lòng

Tại sự kiện, cô còn nhiệt tình "nhả vía" cho các người đẹp khác là Á hậu Kim Duyên, Thủy Tiên... Lê Thu Trang cũng tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại với netizen ở dưới phần bình luận. Khi được hỏi: "Chị Trang có nghén không vậy, trông chị trộm vía khỏe slay quá", cô liền trả lời: "Dạ nghén mùi thôi ạ mà qua giai đoạn ấy rồi ạ. Giờ Trang ke đầu cũng được".

Quán quân The New Mentor 2023 tiết lộ từng bị nghén mùi, hiện tại sức khỏe đã ổn định

Trước khi chính thức nên duyên vợ chồng, cả hai đã có 5 năm đồng hành bên nhau. Cơ duyên của cặp đôi bắt đầu khi Quang Sơn đang trải qua giai đoạn khó khăn vì ung thư tuyến giáp, mất giọng sau ca phẫu thuật liệt dây thanh quản. Ban đầu, họ chỉ coi nhau là bạn để chia sẻ, động viên nhưng sau hơn một tháng trò chuyện, tình cảm dần nảy nở và cả hai quyết định bước vào mối quan hệ hẹn hò.

Chia sẻ về việc kết hôn sau nửa thập kỷ, cả hai hạnh phúc chia sẻ: "Thu Trang và Quang Sơn đều có cho mình những cột mốc sự nghiệp đáng nhớ. Ngay khoảnh khắc anh cầu hôn trên sân khấu Chung kết Miss Cosmo, không chỉ đánh dấu sự kiện trọng đại trong cuộc đời 2 đứa, mà còn là kỷ niệm khi Trang đã hoàn thành được ước mơ đầu tiên trên chặng đường sự nghiệp đào tạo của mình.

Sau tất cả, bọn mình đều đồng ý với nhau rằng, đã đến lúc gọi nhau bằng một danh xưng khác, để cùng nhau bắt đầu một chặng đường mới. Với Trang và anh Sơn, không cần ồn ào, chỉ cần bình yên và bền lâu là đủ".

Lê Thu Trang và Quang Sơn đã có 5 năm bên nhau trước khi về chung một nhà