Điều bí ẩn nhất Chung kết Em Xinh Say Hi?

Sau một mùa hè sôi động, Chung kết Em Xinh Say Hi đã chính thức khép lại hành trình của 30 cô gái ở cuộc thi. Phương Mỹ Chi đăng quang ngôi vị Quán quân trong sự đồng thuận của số đông khán giả, 4 cái tên còn lại trong nhóm nhạc toàn năng là Bích Phương, LAMOON, Orange, LyHan. Ngoài những giải thưởng chính, chương trình còn trao loạt giải phụ để động viên, cổ vũ tinh thần cho các Em Xinh.

Trong đó, màn trao giải The Best Performance - Em Xinh trình diễn ấn tượng nhất cho Ánh Sáng Aza khiến khán giả hoang mang vì quá cồng kềnh, khó hiểu. Theo đó, sau khi Hoa hậu Bảo Ngọc và Anh trai Erik công bố Ánh Sáng là người chiến thắng thì khán giả ở trường quay và các Em Xinh khác cũng vô cùng hoang mang vì không tìm ra chủ nhân của giải thưởng. Dựa vào một góc quay thoáng qua vài giây, có thể thấy Châu Bùi, Han Sara và nhiều Em Xinh liên tục hỏi: "Ánh Sáng đâu?". Sau đó, Trấn Thành phải giải thích Ánh Sáng gặp vấn đề sức khoẻ nên không thể ra nhận giải, anh mời 4 Em Xinh trong đề cử này lên nhận hộ. Tuy nhiên, khi màn trao giải đang diễn ra thì Ánh Sáng bất ngờ xuất hiện.

Màn trao giải cồng kềnh cho Ánh Sáng Aza ở Chung kết Em Xinh Say Hi

Châu Bùi, Han Sara và dàn Em Xinh hoang mang vì không tìm thấy Ánh Sáng khi cô được xướng tên chiến thắng

Cảnh tượng lộn xộn của các Em Xinh khi Ánh Sáng bất ngờ biến mất

2 khách mời cũng rơi vào tình huống hoang mang vì không biết trao giải cho ai

Trên sân khấu, Ánh Sáng thừa nhận bản thân bị đau bụng nên đã vào trong nghỉ ngơi, làm ảnh hưởng đến tiến độ trao giải. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Em xin lỗi, em bị đau bụng. Trong lúc em đau bụng, em có nghe bên ngoài hình như em được đề cử và sau đó em phát hiện mình chiến thắng giải này. Em cảm ơn mọi người đã yêu thương và giúp đỡ em. Nếu lỡ em có rớt miếng thì mọi người giúp em".

Sau đó, Ánh Sáng xuất hiện và cho biết cô bị đau bụng

Sau đêm Chung kết, Ánh Sáng tiếp tục gây hoang mang khi hé lộ có một câu chuyện "bí ẩn" bên trong hậu trường. Nữ ca sĩ bất ngờ réo tên đàn chị Orange khiến netizen hoang mang: "Những gì Sáng bỏ vào bụng hôm nay mãi mãi là một ẩn số. Đúng không chị Orange?". Ngay sau đó, Orange cũng đăng nóng status đáp trả với giọng điệu hài hước: "Không có gặp Ánh Sáng sau cánh gà, nói thiệt. Sáng ăn gì Cam không có biết".

Cư dân mạng cũng phải "nhức đầu" hoang mang không rõ chuyện gì đã xảy ra với Orange và Ánh Sáng Aza trước khi chương trình lên sống. Thậm chí, nhiều người còn thắc mắc rằng món ăn gì đã khiến Ánh Sáng đau bụng, dẫn đến tình huống trao giải không ai ngờ tới ở Em Xinh Say Hi. Trên Threads, cư dân mạng cho rằng đây chính là bí ẩn lớn nhất chưa có lời giải sau đêm Chung kết.



Cư dân mạng cho rằng điều bí ẩn "hack não" nhất Chung kết chính là chuyện gì đã xảy ra giữa Orange và Ánh Sáng Aza

Ánh Sáng AZA, tên thật là Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng, sinh năm 2006, được biết đến như một trong những gương mặt Gen Z đầy triển vọng của Vpop. Cô bén duyên với âm nhạc từ rất sớm, bắt đầu hành trình nghệ thuật khi mới 12 tuổi và đến nay đã có hơn 7 năm kinh nghiệm đứng trên sân khấu. Ánh Sáng từng là thành viên của SGO48 – nhóm nhạc nữ đông thành viên nhất Việt Nam. Ở thời điểm đó, cô chính là "em út" trẻ tuổi nhất của nhóm, gây chú ý với ngoại hình trong sáng, phong cách năng động cùng năng lượng tích cực. Khi SGO48 tuyên bố dừng hoạt động vào năm 2021, nữ ca sĩ quyết định tạm gác các dự án nghệ thuật để tập trung cho việc học tập. Sau quãng thời gian "ở ẩn", cô trở lại với hình ảnh trưởng thành hơn và lựa chọn nghệ danh mới Ánh Sáng AZA, đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp.

Năm 2024, Ánh Sáng AZA gây chú ý khi tham gia chương trình sống còn quốc tế Chuang Asia 2024 (Sáng tạo Doanh châu Á). Dù không lọt top 9 chung cuộc để debut, nhưng cô đã kịp để lại dấu ấn với nhiều màn trình diễn ấn tượng. Lợi thế vũ đạo, khả năng rap tiếng Anh cùng thần thái sân khấu tự tin giúp Ánh Sáng nhận được nhiều lời khen từ khán giả quốc tế. Đây cũng được xem là bước đệm quan trọng, giúp cô mở rộng hình ảnh và khẳng định tiềm năng trở thành nghệ sĩ đa năng trong tương lai.

Xuất hiện tại Em Xinh Say Hi, Ánh Sáng AZA nhanh chóng ghi dấu ấn như một "tân binh Gen Z" đầy triển vọng. Dù còn rất trẻ, cô lại gây bất ngờ bởi sự tự tin trên sân khấu, khả năng làm chủ giọng hát lẫn vũ đạo. Mỗi lần trình diễn, Ánh Sáng đều mang đến nguồn năng lượng tươi mới, khiến khán giả thích thú. Không chỉ dừng ở phần chuyên môn, Ánh Sáng còn tạo được thiện cảm nhờ cách giao tiếp mộc mạc, dễ thương, cùng visual đậm chất "nàng thơ".