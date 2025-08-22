Thiều Bảo Trâm bị biến chứng hậu "dao kéo"?

Không chỉ sở hữu vóc dáng thon gọn, Thiều Bảo Trâm còn có nhan sắc xinh đẹp tươi tắn. Nữ ca sĩ sinh năm 1994 mới đây đã đăng tải đoạn clip mới trên kênh TikTok có 1,7 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Cô chia sẻ chu trình dưỡng da với khán giả nhưng lại gây xôn xao vì gương mặt khác lạ.

Chiếc mũi của nữ ca sĩ có phần hơi sưng thiếu tự nhiên, một số bình luận trên mạng xã hội cho rằng phần mũi chưa hài hòa với tổng thể gương mặt, đặc biệt khi zoom cận trước ống kính. Điều này khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn nữ ca sĩ đã can thiệp thẩm mỹ và gặp phải biến chứng hậu "dao kéo".

Việc nghệ sĩ Việt có sự thay đổi ngoại hình vốn không còn xa lạ trong showbiz Việt. Tuy nhiên, mỗi lần có sự khác biệt về diện mạo, đặc biệt liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ, công chúng thường dành nhiều sự chú ý và tranh luận sôi nổi.

Thiều Bảo Trâm làm clip chia sẻ về chu trình chăm sóc da trên kênh TikTok

Tuy nhiên, nữ ca sĩ sinh năm 1994 lại bị soi gương mặt có phần khác lạ, đặc biệt là phần mũi

Cư dân mạng còn rộ nghi vấn cô đã gặp biến chứng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ

5 tháng trước, nữ ca sĩ sinh năm 1994 đã xác nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ mũi thông qua một bài đăng công khai trên mạng xã hội. Trong bài viết, cô gửi lời cảm ơn bác sĩ và check-in hình ảnh mới tại một thẩm mỹ viện. Nữ ca sĩ còn khẳng định bản thân cảm thấy tự tin hơn sau khi thực hiện chỉnh sửa nhan sắc.

Hồi tháng 10/2023, Thiều Bảo Trâm từng vướng nghi vấn đã tiêm má khi xuất hiện với khuôn mặt tròn trịa tại một sự kiện. Sau đó, nữ ca sĩ 9x vội vàng lên tiếng đính chính thông tin: "Mọi người đừng đồn tôi tiêm gì nữa. Mỗi bữa cơm cứ 2-3 bát nên dạo này má muốn rớt rồi. Sinh ra với cái má vậy rồi nên tăng cân tí thôi là phệ má luôn, không tốn tiền đi tiêm má bây. Dạo này lại mốt".

Mũi của ca sĩ 9x trong quá khứ chỉ cao trung bình, đầu mũi khá thấp

Sau khi nhận về nhiều lời bàn tán nghi ngờ, Thiều Bảo Trâm thừa nhận bản thân có can thiệp "dao kéo" phần mũi

Cô từng lên tiếng đính chính chuyện tiêm má vì xuất hiện với gương mặt bầu bĩnh

Sau khi kết thúc mối tình với Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm hẹn hò với tình trẻ kém tuổi MatThis Metharam. Cả hai bắt đầu bị soi hint hẹn hò từ tháng 3/2024. Trong thời gian yêu đương, cặp đôi xuất hiện cùng nhau tại nhiều địa điểm như đi du lịch, mua sắm...

Tuy nhiên tới đầu năm 2025, giọng ca 9x xác nhận đã chia tay bạn trai. Nữ ca sĩ viết: "Mình cũng không muốn nói gì sâu cả. Mọi việc kết thúc rồi nên mình mong mọi người đừng đăng clip và hình ảnh, rồi gắn thẻ chúng mình vào với nhau. Mình không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống và mối quan hệ của bạn ấy. Mọi người hãy theo dõi chặng đường tiếp theo của mình nhé".