Em trai kín tiếng của Kim Tae Hee: Sự nghiệp mờ nhạt nhưng cứu chị gái thoát khỏi 1 vụ tấn công kinh hoàng

Kim Tae Hee có 1 người em trai kém 4 tuổi, tên là Kim Hyung Soo. Cũng giống như chị gái, Kim Hyung Soo bước chân vào làng điện ảnh và sử dụng nghệ danh Lee Wan. Không may là sự nghiệp của Lee Wan vô cùng mờ nhạt, không được thành công như Kim Tae Hee.

Dù vậy, Lee Wan vẫn hết lòng yêu thương và bảo vệ chị gái. Nữ diễn viên đã kể về em trai với giọng hạnh phúc trên chương trình Yoo Quiz On The Block số mới nhất. Khi còn học trung học, Kim Tae Hee không hay biết mình có nhiều chàng trai theo đuổi, cũng không nhận được nhiều lời tỏ tình. Hóa ra là Lee Wan đã chặn hết những chàng trai này lại. Kim Tae Hee bật cười: "Thay vào đó, em trai tôi nhận được rất nhiều thư. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ đưa chúng cho tôi. Cậu ấy muốn bảo vệ tôi như 1 vệ sĩ".

Thời Kim Tae Hee đi học, em trai đã chặn hết các chàng trai muốn theo đuổi cô

Ngay cả MC chương trình - Jo Se Ho cũng từng bị Lee Wan ngăn cản gặp gỡ chị gái. Jo Se Ho từng hỏi Lee Wan rằng Kim Tae Hee có nhà không, kết quả là bị em trai nữ diễn viên nổi giận đáp lại: "Sao tôi phải nói cho anh biết?". Jo Se Ho bật cười nhớ lại kỷ niệm thú vị này.

Kim Tae Hee kể lại hồi còn học trung học, cô từng bị kẻ biến thái bám theo khi tan học muộn lúc 10h tối. Cô tự nhủ "không có chuyện gì đâu" rồi bước vào thang máy lên nhà. Khi thang lên đến tầng 7 - nơi gia đình Kim Tae Hee sống, kẻ biến thái lao vào nữ diễn viên. "Tôi hét lên và bấm chuông, em trai tôi lập tức xông đến" - bà xã Bi Rain nhớ lại. Tên biến thái vàng vàng chạy xuống thang bộ còn Lee Wan đuổi theo sau. Kim Tae Hee nói lý do cô được cứu là do em trai luôn có thói quen chờ cô ngay trước cửa thang máy. Đến nay, nữ diễn viên vẫn còn nhớ cảm giác kinh hoàng đó.

Em trai Kim Tae Hee từng cứu cô khỏi kẻ biến thái

Kim Tae Hee sinh năm 1980, là một trong những nữ diễn viên được mệnh danh là "quốc bảo nhan sắc" của Hàn Quốc. Cô nổi tiếng không chỉ nhờ vẻ đẹp tự nhiên, không scandal mà còn bởi tài năng và học vấn đáng ngưỡng mộ. Cô là một trong số ít những ngôi sao được đánh giá cao ở cả ba khía cạnh: Sắc đẹp, trí tuệ và sự nghiệp.

Trước khi diễn xuất, cô tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul - ngôi trường danh giá bậc nhất Hàn Quốc với chuyên ngành Thiết kế Thời trang. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2001 và nhanh chóng gây ấn tượng với vai diễn phản diện Han Yoo Ri trong bộ phim kinh điển Nấc Thang Lên Thiên Đường. Kim Tae Hee tiếp tục khẳng định vị thế của mình qua hàng loạt phim truyền hình ăn khách như Chuyện Tình Harvard, Iris, Yongpal, Hi Bye Mama...

Chuyện tình của Kim Tae Hee và Bi Rain cũng là một trong những câu chuyện lãng mạn và bền vững nhất làng giải trí Hàn Quốc. Cả hai quen nhau vào năm 2011 khi cùng tham gia một đoạn phim quảng cáo. Theo lời Bi Rain, chính sự giản dị và chuyên nghiệp của Kim Tae Hee đã khiến anh "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên". Tuy nhiên, anh đã phải mất nhiều lần mời hẹn hò mới được cô chấp nhận.

Cả hai công khai hẹn hò vào năm 2013 và chính thức kết hôn vào năm 2017. Trái ngược với hình ảnh hào nhoáng của cả hai, đám cưới được tổ chức vô cùng đơn giản tại một nhà thờ, chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Chi phí cho đám cưới được tiết lộ là rất thấp, thể hiện sự coi trọng tình cảm hơn vật chất của cặp đôi. Sau kết hôn, Kim Tae Hee và Bi Rain lần lượt chào đón hai cô con gái xinh xắn. Họ sống một cuộc sống gia đình kín tiếng, hạnh phúc và luôn dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào trước công chúng. Cả hai được xem là một "cặp đôi quyền lực", không chỉ bởi sự nghiệp thành công mà còn bởi câu chuyện tình yêu đẹp như mơ.

Kim Tae Hee có sự nghiệp thành công, gia đình viên mãn

Về phần Lee Wan, em trai Kim Tae Hee sinh năm 1984 và có tên thật là Kim Hyung Soo. Lee Wan bắt đầu sự nghiệp vào năm 2003 và nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình điển trai cùng khả năng diễn xuất tốt. Anh tham gia 1 số phim nổi tiếng như Nấc Thang Lên Thiên Đường, Cây Thông Thiên Đường... Mặc dù có khởi đầu đầy hứa hẹn, sự nghiệp của Lee Wan không thực sự bứt phá như người chị gái. Anh tham gia nhiều dự án phim nhưng không tạo được tiếng vang lớn. Vì vậy, anh thường được truyền thông và công chúng gọi với biệt danh "em trai Kim Tae Hee".

Vào cuối năm 2019, Lee Wan kết hôn với Lee Bo Mee, một nữ golf thủ chuyên nghiệp nổi tiếng tại Nhật Bản. Đám cưới của họ được tổ chức riêng tư với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Sau khi kết hôn, Lee Wan ít xuất hiện trên truyền hình hơn và dường như tập trung vào cuộc sống cá nhân. Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, cuộc sống của anh vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là mối quan hệ thân thiết với chị gái Kim Tae Hee và anh rể Bi Rain.

Lee Wan có ngoại hình điển trai nhưng sự nghiệp diễn xuất lại mờ nhạt

Sau khi kết hôn, anh kín tiếng hơn hẳn so với thời gian trước đây



