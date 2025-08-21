Nam ca sĩ đẹp trai, nhảy giỏi nhất Anh Trai Say Hi, gây phản cảm khi chụp ảnh với fan nữ là ai?

Hùng Huỳnh tên thật là Huỳnh Hoàng Hùng, sinh năm 1999 tại Đồng Nai, là nam ca sĩ và vũ công nổi tiếng với nghệ danh Gemini.

Anh từng là thực tập sinh tại một công ty giải trí Hàn Quốc, tham gia và ghi dấu ấn tại show sống còn Asia Super Young ở Trung Quốc năm 2023, và sau đó được chú ý tại Việt Nam khi tham gia chương trình Anh Trai Say Hi mùa 1 vào năm 2024.

Hùng Huỳnh đã chính thức ra mắt với vai trò ca sĩ solo vào ngày 15 tháng 12 năm 2024 với đĩa đơn đầu tay "Chẳng Thể Nhắm Mắt".

Không chỉ gây chú ý bởi tài năng, nam ca sĩ còn được yêu mến bởi khả năng vũ đạo xuất sắc, từng giành huy chương vàng ở một cuộc thi nhảy cấp tỉnh và được mệnh danh là "ca sĩ nhảy giỏi nhất Anh Trai Say Hi".

Đặc biệt hơn, nam ca sĩ sinh năm 1999 này còn sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, "visual" được đánh giá cao, là một lợi thế lớn trên sân khấu.

Hùng Huỳnh tỏa sáng từ Anh Trai Say Hi

Không chỉ tài năng, giỏi vũ đạo mà còn sở hữu ngoại hình vạn người mê.

Sau chương trình Anh Trai Say Hi, Hùng Huỳnh sở hữu lượng fan đông đảo, đặc biệt là fan nữ trẻ. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 7 vừa qua, tấm ảnh nam ca chụp với fan nữ gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Theo đó nam ca sĩ đứng trên sân khấu trong trang phục đen mang hơi hướng cổ điển, tay cầm sợi dây ruy băng được nối với fan nữ đang ngồi bệt dưới sàn. Cô gái e ấp, che mặt bằng tay, trong khi Hùng Huỳnh đầy tự tin.

Tư thế tạo dáng chụp ảnh giữa Hùng Huỳnh và fan nữ trong bức ảnh đã tạo nên những phản ứng trái chiều từ dư luận. Một số ý kiến cho rằng, bức ảnh giống như nam nghệ sĩ đang cầm dây xích, nhạy cảm, dễ gây hiểu lầm.

Được biết đây là hình ảnh trong buổi fan meeting "Gemini Night" diễn ra vào ngày 17/5/2025, tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM). Khoảnh khắc trên thuộc phần chụp ảnh 1:1 của Gemini Hùng Huỳnh cùng các Darling - tên gọi của cộng đồng người hâm mộ trung thành với nam nghệ sĩ.

Theo chia sẻ từ bài đăng, hình ảnh gây ý kiến trái chiều này là ý tưởng của fan và nam ca sĩ chỉ là người “chiều theo”.

Một bộ phận khán giả đặt dấu chấm hỏi về giới hạn của việc chiều fan, nhất là khi buổi gặp mặt vẫn diễn ra nơi công cộng, với rất nhiều người theo dõi và hình ảnh có thể được lan truyền trên mạng chỉ sau vài phút.

Tuy nhiên, hồi tháng 7 khi bức ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội, nam ca sĩ đã vướng phải những phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng vì tư thế tạo dáng chụp ảnh dễ gây hiểu lầm.

Trong khi đó nhiều người bênh vực Hùng Huỳnh, cho rằng đây chỉ là một hình thức tương tác vui vẻ, thân thiện trong bối cảnh riêng tư với người hâm mộ.

Một bộ phận cư dân mạng lại cho rằng đây là concept khá phổ biến và không đến mức bị chỉ trích nặng nề hay đánh giá tiêu cực. Một số cặp đôi còn lựa chọn cách tạo dáng tương tự như vậy trong bộ ảnh cưới của mình.