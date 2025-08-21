Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Diệp Lâm Anh và tình trẻ tránh mặt nhau, 1 cặp diễn viên Vbiz bị tóm "xà nẹo" tình tứ

Chiều 21/8, buổi ra mắt web-drama Mập Mờ Trong Thành Phố của Đỗ Hoàng Dương được tổ chức tại TP.HCM. Đây là dự án được nam ca sĩ đầu tư nghiêm túc và đánh dấu sự trở lại của Đỗ Hoàng Dương ở lĩnh vực diễn xuất. Tại sự kiện, nhiều nghệ sĩ thân thiết đã có mặt để chúc mừng lần comeback của Đỗ Hoàng Dương.

Diệp Lâm Anh và dàn sao đổ bộ thảm đỏ sự kiện

Gây chú ý trên thảm đỏ là sự xuất hiện của Diệp Lâm Anh và người mẫu Phạm Kiên. Theo đó, cả hai không xuất hiện cùng nhau mà chọn phương án "đánh lẻ". Vẫn như mọi khi, Diệp Lâm Anh mặc cây đồ hiệu nổi bật, khoe visual ngày càng mặn mà qua ống kính camera thường. Trong khi đó, tình trẻ kém 11 tuổi của cựu người mẫu diện áo phông trắng đơn giản nhưng visual và thần thái sáng bừng. Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên không lộ diện chung, cũng như hạn chế tương tác với nhau, khác với lần công khai ngọt ngào trên mạng xã hội.

Visual hack tuổi của Diệp Lâm Anh qua camera thường

Phạm Kiên một mình đến sự kiện, khoe vẻ điển trai ngời ngời

Trên thảm đỏ chứng kiến màn đọ sắc của dàn mỹ nhân đình đám như Hoàng Yến Chibi, Dương Hoàng Yến, Emma Nhất Khanh, Trương Mỹ Nhân... Trước ống kính của camera thường, dàn sao khoe nhan sắc rạng rỡ, "chặt chém" nhau trong những outfit "chanh sả".

Gây chú ý không kém là sự xuất hiện của diễn viên Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh - nam chính trong Lật Mặt 8. Cả hai diện trang phục ton-sur-ton, có nhiều tương tác thân thiết với nhau. Sau dự án phim chung, mối quan hệ giữa Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh nhận nhiều sự quan tâm hơn. Cư dân mạng soi ra nhiều chi tiết chứng minh cả hai đã hẹn hò từ năm 2023 nhưng không công khai.

Trong một lần trả lời với truyền thông, Tín Nguyễn khẳng định cô và Đoàn Thế Vinh chỉ là chị em thân thiết, có hội bạn chung ở ngoài đời và mến tính tình của nhau. Khi được "đẩy thuyền" thì cả hai có chút hoảng nhưng sau đó dần quen và thoải mái hơn để làm việc cùng nhau. Dù vậy, cư dân mạng vẫn liên tục gán ghép cặp đôi với nhau, và qua những khoảnh khắc chung thời gian qua thì người hâm mộ nuôi hi vọng Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh dành cho nhau sự đặc biệt nào đó.

Đỗ Hoàng Dương và nam chính đóng cặp Timmy

Diễn viên Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh bị soi khi xuất hiện chung. Cả hai dính nghi vấn hẹn hò từ năm 2023 và mối quan hệ càng được chú ý sau khi đóng phim chung

Vợ chồng Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng khoe visual tràn màn hình

Anh Trai Nicky thân thiện giao lưu với người hâm mộ

Anh trai Vũ Thịnh và bạn gái đổ bộ thảm đỏ

Chị đẹp Dương Hoàng Yến trung thành với phong cách nữ tính

Chị đẹp Hoàng Yến Chibi khoe visual rạng rỡ

Emma Nhất Khanh trong outfit cực cá tính