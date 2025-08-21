Kim Soo Hyun mất "gà đẻ trứng vàng", lâm cảnh khủng hoảng nghiêm trọng

Vào ngày 20/8, công ty Gold Medalist thông báo diễn viên Lee Chae Min sẽ rời khỏi công ty vào cuối tháng 8. Hợp đồng độc quyền giữa họ đã kết thúc và Lee Chae Min quyết định sẽ không gia hạn.

Công ty quản lý của Kim Soo Hyun cho biết: "Quyết định này được đưa ra sau 1 thời gian dài thảo luận cẩn thận. Chúng tôi quyết định ủng hộ tương lai của nhau. Thật vinh dự khi được cùng trưởng thành với cậu ấy kể từ lúc ra mắt. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Lee Chae Min với tư cách là diễn viên của Gold Medalist trong 5 năm qua. Mong khán giả sẽ quan tâm nồng nhiệt đến khởi đầu mới của Lee Chae Min".

Lee Chae Min sinh năm 2000, là diễn viên trẻ đang lên của màn ảnh Hàn Quốc. Tên tuổi anh gắn với các bộ phim High Class, Daily Scandal, Hairaki... Sắp tới, Lee Chae Min sẽ sánh đôi cùng Yoona (SNSD) trong phim The Tyrant's Chef. Việc Gold Medalist để mất "gà đẻ trứng vàng" trong giai đoạn này khiến nhiều người lo ngại cho tương lai của cả công ty và Kim Soo Hyun.

Trong ngày 20/8, Tòa án đã chấp thuận lệnh kê biên ngôi nhà trị giá 5,5 tỷ won (104 tỷ đồng) của Kim Soo Hyun. Nam diễn viên này hiện đang bị 6 doanh nghiệp đòi bồi thường hơn 10 tỷ won (189 tỷ đồng) vì "vi phạm điều khoản duy trì hình ảnh". Các doanh nghiệp này hành kê biên bất động sản và các khoản nợ phải thu đứng tên Kim Soo hyun (bao gồm cả công ty quản lý) nhằm gia tăng sức ép, cả tài sản tín dụng cá nhân cũng bị phong tỏa. Cụ thể, Kim Soo Hyun sẽ không thể bán hay cho thuê căn hộ này cho đến khi nhận được sự đồng ý của các chỉ nợ. Tổng giá trị tài sản tín dụng cá nhân (gồm tiền gửi, khoản vay) của cả Kim Soo Hyun và Gold Medalist bị kê biên là 400 triệu won (7,5 tỷ đồng).

Vào ngày 27/6, Kim Soo Hyun đã bán 1 trong 3 căn hộ của mình, thu về 8 tỷ won (151 tỷ đồng). Phía Gold Medalist giải thích rằng việc mua bán được lên kế hoạch từ năm ngoái, chứ không phải bán gấp để xoay tiền mặt. Tuy nhiên giới tài chính cho rằng động thái này thực chất nhằm chuẩn bị nguồn vốn lưu động để ứng phó với các vụ kiện, thương lượng hoặc thỏa thuận sắp tới.

Nửa năm sau khi Kim Sae Ron qua đời, vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh nguyên nhân, trách nhiệm và bản chất của mối quan hệ được cho là của cô với Kim Soo Hyun trong những năm tháng vị thành niên. Phía Kim Soo Hyun đã tuyên bố mối quan hệ của họ chỉ bắt đầu sau khi cô trở thành người lớn.

Hiện tại, "trận chiến" giữa Kim Soo Hyun và gia đình Kim Sae Ron - Viện Garo Sero vẫn chưa ngã ngũ. Sau quãng thời gian tố cáo nhau ồn ào trên truyền thông, họ đang đấu tranh pháp lý tại tòa án với nhau.