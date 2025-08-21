1 sao nam bất ngờ được ra tù khiến công chúng ngỡ ngàng

Ngày 21/8, 2 ngôi sao bê bối họ Lý là Lý Dịch Phong và Lý Minh Đức chiếm sóng hot search MXH Weibo. Nếu như Lý Dịch Phong bị tòa án cưỡng chế, yêu cầu trả nợ 49,9 triệu NDT (160 tỷ đồng) thì thông tin liên quan đến Lý Minh Đức lại khiến công chúng Trung Quốc ngỡ ngàng, khó hiểu. Theo đó, vào chiều nay, quản lý và cũng là bạn thân Lý Minh Đức thông báo nam diễn viên đã được ra tù. "Mọi chuyện đã ổn, đã được trả tự do, xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng. Cảm ơn sự quan tâm, sau này chúng ta cùng nhau đi tiếp", đại diện nam diễn viên Cá Mực Hầm Mật cho biết.

Ngay lập tức, thông tin Lý Minh Đức được thả gây bàn tán xôn xao. Nguyên nhân là vào cuối tháng 7, cơ quan chức năng thông báo Lý Minh Đức đã bị kết án 6 tháng tù giam, bồi thường 200.000 NDT (hơn 730 triệu đồng) cho hành vi say xin, phá hoại tài sản người khác nhưng không chịu bồi thường. Việc Lý Minh Đức đi tù chưa đầy 1 tháng đã được thả gây hoang mang cho công chúng. Trước nghi ngại của cư dân mạng, quản lý nam diễn viên giải thích Lý Minh Đức đã bị buộc thi hành án từ ngày 13/2/2025. Do đó, Lý Minh Đức chỉ phải ngồi tù 1 tháng sau khi tòa tuyên án là được trả tự do. Hiện, vẫn chưa rõ tung tích của Lý Minh Đức sau khi rời nhà tù.

Lý Minh Đức đã được ra tù

Lý Minh Đức là cái tên được réo gọi nhiều nhất trên MXH đầu năm 2025, với màn quậy banh showbiz Trung Quốc. Anh livestream và đăng bài lên trang cá nhân "bóc phốt" nghệ sĩ này đến nghệ sĩ kia khiến Cbiz náo loạn. Đến ngày 12/2, nam diễn viên này đã bị cảnh sát bắt giữ vì say xỉn, phát điên đập phá xe của người khác nhưng không chịu bồi thường thiệt hại.

Theo điều tra của cảnh sát, Lý Minh Đức đã "tung cước liên hoàn", gây hư hỏng 1 ô tô hạng sang chỉ vì cảm thấy bị chiếc xe cản trở đường đi. Sau khi bị bắt, anh thừa nhận hành vi bốc đồng, cam kết bồi thường cho chủ xe. Nhận thấy thái độ ăn năn của Lý Minh Đức, chủ xe cũng không làm lớn chuyện. Tuy nhiên, sau khi nghe chi phí sửa chữa chiếc Mercedes Benz lên đến 90.000 NDT (hơn 315 triệu đồng), Lý Minh Đức đánh bài chuồn, chặn liên lạc với chủ xe.

Bức xúc với hành vi của Lý Minh Đức, chủ xe đã đâm đơn khiếu nại Lý Minh Đức với cảnh sát. Nam diễn viên lập tức bị bắt và khởi tố vì tội phá hoại tài sản của người khác, gây thiệt hại nghiêm trọng nhưng không bồi thường. Theo tờ Sohu, bản án 6 tháng tù giam dành cho Lý Minh Đức đã được tòa xử nhẹ khoan hồng. Theo quy định của pháp luật, nếu bị kết tội phá hoại tài sản của người khác gây thiệt hại nghiêm trọng và trốn tránh trách nhiệm bồi thường, Lý Minh Đức đối mặt với mức án tối đa 2-5 năm tù giam.

Chỉ vì cảm thấy chiếc xe ngáng đường mình, Lý Minh Đức đã nổi điên đập phá rồi trốn tránh trách nhiệm bồi thường. Với hành vi ngông cuồng của mình, anh trả giá đắt

Với việc vào tù bóc lịch, Lý Minh Đức được cho là trả giá đắt cho hành vi ngông cuồng, xem trời bằng vung của mình. Anh đồng thời cũng tự tay "kết liễu", hủy hoại sự nghiệp nghệ thuật của mình. Theo quy định của Tổng cục Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc, nghệ sĩ vướng bê bối hình sự, có tiền án tiền sự sẽ cấm sóng vĩnh viễn ở showbiz Hoa ngữ. Đầu tháng 8, ekip phim truyền hình Cẩm Nguyệt Như Ca cũng đã phải sử dụng công nghệ ghép mặt loại bỏ hình ảnh Lý Minh Đức thay bằng nam diễn viên khác để tác phẩm có thể phát sóng.

Lý Minh Đức tự tay hủy hoại tương lai của mình trong showbiz

Lý Minh Đức sinh năm 1996. Anh từng tham gia diễn xuất trong Cá Mực Hầm Mật (thành viên nhóm K&K Lãnh Sơn, biệt danh 97), Sống Không Dũng Cảm Uổng Phí Thanh Xuân (2018), Thân Ái Nhiệt Ái, Ngọc Cốt Dao... Đầu năm nay, nam diễn viên tuyên bố giải nghệ, và lên mạng tố cáo đàn anh Mã Thiên Vũ và đoàn phim Tam Nhân Hành chèn ép, bắt nạt những nghệ sĩ kém tên tuổi, không có sự hậu thuẫn như anh trong giới.

Tuy nhiên, Lý Minh Đức ngày càng mất kiểm soát, "giận quá mất khôn" và có thái độ ngông cuồng, ngạo mạn khiến dân tình xứ tỷ dân ngán ngẩm. Lý Minh Đức từng gây bức xúc khi mạnh miệng đòi đóng cửa ngân hàng dù bản thân là người nợ tiền thẻ tín dụng, phát ngôn vô tội vạ về đời tư của nghệ sĩ khác dù họ không liên quan đến vụ đấu tố của anh với Mã Thiên Vũ và đoàn phim Tam Nhân Hành.

Không chỉ vậy, Lý Minh Đức bị bạn gái cũ đăng đàn bóc cả "biển phốt" nhân cách. Người tố cáo cho biết nam diễn viên này ngược đãi động vật dã man, phông bạt sự giàu có, không tôn trọng mọi người xung quanh và luôn thích đóng vai nạn nhân. Ngoài ra, cô gái còn chỉ trích Lý Minh Đức đào mỏ, sống bám phụ nữ và lăng nhăng.

Lý Minh Đức "bóc phốt" Mã Thiên Vũ và đoàn phim Tam Nhân Hành chèn ép anh

