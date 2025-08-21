"Hoa hậu bị Sen Vàng quay lưng" đột ngột có động thái mới, còn nhắc thẳng tên Á hậu Phương Nhi

Huỳnh Nguyễn Mai Phương giành ngôi vị Hoa hậu cuộc thi Miss World Vietnam năm 2022. Sau khi đại diện Việt Nam chinh chiến Miss World và dừng chân ở top 40, người đẹp sinh năm 1999 dường như biến mất khỏi các sự kiện giải trí. Tháng 8/2024, cô chính thức thông báo rời khỏi công ty chủ quản Sen Vàng.

Mới đây, Hoa hậu Mai Phương gây chú ý khi có động thái mới trên Instagram cá nhân hơn 300.000 người theo dõi. Cô gửi lời cảm ơn tới một số người bạn đã chúc mừng kỷ niệm 3 năm ngày đăng quang Miss World Vietnam. Trên story, người đẹp 9x còn gắn thẻ Lê Nguyễn Bảo Ngọc và nhắc tên Á hậu Phương Nhi. Vì đã im hơi lặng tiếng trong suốt thời gian qua, động thái mới của cô nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương hạn chế lộ diện, hoạt động nghệ thuật sau khi tham gia Miss World 2024

Mới đây, người đẹp sinh năm 1999 gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái kỷ niệm ngày đăng quang Miss World Vietnam và còn nhắc tới Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Phương Nhi

Năm 2022, Huỳnh Nguyễn Mai Phương giành ngôi vị Hoa hậu, Á hậu gọi tên Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Phương Nhi

Thời điểm chấm dứt hợp đồng, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương còn vướng nghi vấn bị công ty cũ quay lưng. Nguyên do vì trên poster hoạt động quảng bá của cuộc thi Miss World Vietnam không có sự xuất hiện của cô dù có tên của những nàng hậu khác là Lương Thùy Linh, Ý Nhi, Đỗ Hà...

Đây là các người đẹp từng tham gia chinh chiến Miss World. Netizen còn soi ra chi tiết "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung đã hủy theo dõi Hoa hậu Mai Phương. Trong khi đó, những nàng hậu khác dù đã rời công ty như Đỗ Hà, Phương Nga, Đỗ Mỹ Linh... vẫn được theo dõi và tương tác trên mạng xã hội.

Hoa hậu Mai Phương "mất hút" trên các poster quảng bá cuộc thi sắc đẹp Miss World

Khoảng sau 1 tháng kể từ khi Mai Phương thông báo rời công ty, bà Phạm Kim Dung đã hủy theo dõi cô

Mối quan hệ giữa cô và bà Phạm Kim Dung bị cho rằng đã xảy ra trục trặc

Sau rời công ty Sen Vàng, Hoa hậu Mai Phương đầu quân vào công ty mới với các nghệ sĩ như Lan Khuê, DTAP, Phương Mỹ Chi... Người đẹp 9x chia sẻ: "Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ của mình, Phương luôn nghĩ 'final walk không phải thời khắc kết thúc mà là sự khởi đầu cho một hành trình mới' nên Phương đã có những kế hoạch cho bản thân mình được chinh phục và khám phá những điều mới lạ, song song mình vẫn tiếp tục công việc học tập và có những định hướng tại Việt Nam.

Mai Phương rất trân trọng và biết ơn khoảng thời gian đương nhiệm Miss World Vietnam 2022, cảm ơn anh Hoàng Nhật Nam và chị Phạm Kim Dung luôn yêu thương, hỗ trợ em ở các hoạt động, sự kiện trong thời gian nhiệm kỳ của em. Mai Phương hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý khán giả trong các dự án sắp tới".

Hoa hậu Mai Phương đã đầu quân vào công ty mới, tuy nhiên thời gian qua cô vẫn không có những hoạt động nào nổi bật

Cô từng chia sẻ dự định sẽ khám phá những điều mới lạ song song với việc học tập

Trong thời gian còn đương nhiệm, Mai Phương từng vướng tranh cãi vì khoảnh khắc nhún nhảy, ăn mặc chưa phù hợp với hình ảnh của một Hoa hậu. Bên cạnh đó, cô cũng là tâm điểm bàn tán khi bị soi sử dụng nhạc không phù hợp trong bài đăng chúc Tết cổ truyền Việt Nam

Sau lùm xùm, Mai Phương từng đăng tâm thư xin lỗi: "Phương chỉ muốn nói như thế này, một Hoa hậu không bao giờ muốn điều xấu, tiêu cực đến với mình và nhiều người khác. Phương tin mọi người cũng muốn tốt cho mình thôi, tuy nhiên không phải ai cũng có đủ khả năng chia sẻ ý kiến cá nhân theo cách cho người khác dễ nghe, dễ chấp nhận nhất.

Nên hiện tại, khi ngồi đây, Mai Phương chỉ thấy mình đã biết chắt lọc thông tin hơn, biết xử lý cảm xúc cá nhân để không để bị tác động bởi sự xáo trộn từ môi trường xung quanh, và quan trọng nhất là mình cứ bình yên trong lòng, từ từ bước tiếp".

Hoa hậu 9x từng là cái tên được khán giả yêu mến vì ngoại hình sáng, thành tích học tập ấn tượng nhưng đột nhiên im hơi lặng tiếng