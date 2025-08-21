Sao Hàn Quốc Kim Seon Ho bị mạo danh cho hoạt động lừa đảo

(Ảnh: Fantagio Entertainment)

Nạn mạo danh và lạm dụng deepfake trong ngành giải trí tại Hàn Quốc đang ngày một gia tăng, vấn đề đang ngày càng trở nên nóng hơn, đã khiến công ty quản lý của nam diễn viên Kim Seon Ho phải đưa ra cảnh báo công khai và cam kết sẽ có hành động mạnh mẽ trước vấn nạn này - khi ngôi sao mình quản lý bị lợi dụng hình ảnh và tên tuổi.

Trang Fantagio đã đăng trên các kênh mạng xã hội chính thức của mình vào ngày 19/8 rằng gần đây đã xuất hiện các vụ việc "video deepfake và các nỗ lực mạo danh đòi tiền dưới danh nghĩa Kim Seon Ho".

"Cả nam diễn viên lẫn nhân viên của chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu cá nhân cung cấp tiền hoặc thông tin cá nhân thông qua liên hệ riêng tư" - công ty này cho biết trong tuyên bố của mình - "Việc mạo danh nam diễn viên và lan truyền thông tin sai lệch thông qua việc lạm dụng deepfake rõ ràng là hành vi phạm pháp".

Fantagio cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi và thực hiện các biện pháp cứng rắn chống lại các hoạt động như vậy.

"Chúng tôi kêu gọi người hâm mộ đặc biệt thận trọng để tránh bị tổn hại" - công ty cho biết thêm.

Kim Seon Ho không phải là người nổi tiếng đầu tiên gặp phải những vấn đề như vậy. Kick the Hurdle Studio, công ty đại diện cho YouTuber Dex, đã cảnh báo vào năm ngoái rằng hình ảnh của anh đang bị sử dụng trong các quảng cáo cờ bạc deepfake trực tuyến.

Saram Entertainment cũng báo cáo việc sản xuất và phát tán nội dung deepfake bất hợp pháp nhắm vào nữ diễn viên Park Gyu Young. Vào tháng 5, Blitzway Entertainment, công ty quản lý của các ngôi sao như Ju Ji-hoon và Chun Woo-hee, tiết lộ rằng các vụ lừa đảo mạo danh công ty và diễn viên để trục lợi đã bị phát hiện cả trong và ngoài nước.

Bất chấp những cảnh báo và biện pháp đối phó liên tục, các công ty quản lý cho biết việc mạo danh và lợi dụng thông qua deepfake vẫn là một nguồn cơn dai dẳng gây đau khổ cho các ngôi sao của mình.