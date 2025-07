Anh trai Hùng Huỳnh tạo dáng "nhạy cảm" với fan nữ: Netizen chia 2 phe bùng nổ tranh cãi

Là một trong 30 sao nam tham gia trong chương trình nổi tiếng Anh trai say hi, Hùng Huỳnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Giọng ca sinh năm 1999 sở hữu gương mặt điển trai như mỹ nam Hàn Quốc cùng khả năng vũ đạo tốt.

Mới đây, Hùng Huỳnh bị réo gọi trên mạng xã hội vì hành động lạ với một người hâm mộ trong buổi fan meeting tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, nam ca sĩ đứng cầm chiếc dây nơ trên đầu fan nữ, người hâm mộ này ngồi bệt ở phía dưới sân khấu. Kiểu tạo dáng này đã nhanh chóng nhận về những tranh cãi trái chiều, trở thành chủ đề bàn luận rôm rả trên mạng xã hội vì bị cho rằng không phù hợp, nhạy cảm, dễ gây hiểu lầm.

Khoảnh khắc Gemini Hùng Huỳnh tạo dáng với một fan nữ tại buổi fan meeting đã gây tranh cãi trên mạng xã hội

Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng lại cho rằng đây là một concept khá phổ biến và không đến mức bị chỉ trích nặng nề hay đánh giá tiêu cực. Một số cặp đôi còn lựa chọn cách tạo dáng tương tự như vậy trong bộ ảnh cưới của mình. Hành động của Hùng Huỳnh còn được cho là rất chiều chuộng fan. Hành động của nam ca sĩ genZ trong bức ảnh chỉ đơn thuần là cầm dây nơ trên đầu cô gái, chứ không phải là một loại dây hay hình tượng nào khác.

Cũng có nhiều ý kiến phản bác khi cho rằng đúng là concept bức hình không sai, nhưng cách thể hiện dễ gây hiểu lầm. Phần dây nơ đen hòa cùng bối cảnh sân khấu khiến cho bức hình rất dễ dàng hiểu sai mục đích ban đầu. Và ekip của Hùng Huỳnh cần vô cùng cẩn thận để tránh những sự cố có thể xảy ra sau khi đăng tải trên không gian mạng.

Bộ phận cư dân mạng khác lại bênh vực Hùng Huỳnh và cho rằng kiểu tạo dáng này không hề mới lạ

Gemini Hùng Huỳnh vừa qua gây chú ý khi tham gia chương trình Anh trai say hi. Anh từng chia sẻ cảm thấy may mắn khi có cơ hội góp mặt trong dàn Anh trai. Thời gian đầu, anh khá lo lắng khi sợ khán giả sẽ không đón nhận mình nhưng khi được mọi người dành nhiều tình cảm, nam ca sĩ cảm thấy rất hạnh phúc và tuyệt vời.

Gemini Hùng Huỳnh từng là thực tập sinh một công ty giải trí Hàn Quốc có trụ sở ở Việt Nam trong ba năm. Năm 2023, anh tham gia show "Asia Super Young" do Youku và TVB sản xuất, đứng vị trí thứ 17 trong số 60 thí sinh. Ở cuộc thi, anh tiến bộ nhanh qua từng tập nhưng gặp bất lợi ngôn ngữ.

Trong tương lai, Hùng Huỳnh dự định phát triển hình ảnh theo hướng nghệ sĩ trình diễn với phong cách Kpop, dành thời gian đầu tư vào giọng hát lẫn vũ đạo.

Hùng Huỳnh được khán giả quan tâm sau khi tham gia chương trình Anh trai say hi

Bước ra khỏi Anh trai say hi, Hùng Huỳnh ra mắt MV Chẳng Thể Nhắm Mắt, phần nhạc được hit-maker của HIEUTHUHAI - Kewtiie sản xuất. Nhưng vừa lên sóng không bao lâu, MV Chẳng Thể Nhắm Mắt bị fan Kpop tố đạo nhái vì tạo hình và nhiều phân cảnh tương đồng với MV Standing Next To You của Jung Kook (BTS).

Tháng 12/2024, Hùng Huỳnh bất ngờ đăng tải tâm thư xin lỗi. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ 9x gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng đồng thời đính kèm bức ảnh cúi đầu tone đen trắng. Anh viết: "Em đã đọc hết bình luận mấy ngày nay của mọi người, thật sự không thể ngủ được và muốn nói rất nhiều điều. Em trân trọng và thấu hiểu tất cả những góp ý cho em đều là những điều tốt mà em chắc chắn phải tiếp nhận để cải thiện trong tương lai. Em cảm thấy mình thật may mắn khi luôn có mọi người ở đó chỉ cho em những gì còn chưa tốt cần cố gắng".

Ca khúc của ca sĩ 9x từng vướng tranh cãi vì bị cho rằng đạo nhái nhiều phân cảnh tương đồng với MV của Jung Kook (BTS)