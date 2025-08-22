Bi Rain - Kim Tae Hee bất đồng đến mức "quốc bảo nhan sắc" xứ Hàn phải bật khóc?

Vào ngày 20/8, chương trình Yoo Quiz On The Block có sự góp mặt của Kim Tae Hee đã lên sóng. Đây là lần đầu tiên "quốc bảo nhan sắc" xứ Hàn tham gia talkshow sau 15 năm, và cô đã chia sẻ rất nhiều chuyện về sự nghiệp, hôn nhân, chăm sóc gia đình.

Khi được hỏi "Bạn có thường xuyên la mắng con cái không?", Kim Tae Hee trả lời: "Tôi cố gắng không làm vậy. Nuôi dạy con cái là công việc đòi hỏi nhiều cảm xúc, vì vậy đôi khi mẹ và chồng tôi phải chịu áp lực từ tôi. Vì vậy tôi cố gắng không làm điều đó". Tuy nhiên, giữa Kim Tae Hee và Bi Rain cũng có 1 số bất đồng quan điểm quanh chuyện nuôi dạy con. Bi Rain rất chiều con, thường xuyên mua đồ ăn vặt cho 2 con gái ăn. Kim Tae Hee lại muốn các con ăn uống lành mạnh, tránh xa đồ ăn vặt, nhưng chồng cô lại không nghĩ như vậy. Nữ diễn viên nghẹn ngào khi nhắc đến giai đoạn này.

Kim Tae Hee và Bi Rain có 1 số bất đồng quan điểm trong nuôi dạy con

Kim Tae Hee rất yêu trẻ con, nhưng cô thẳng thắn thừa nhận rằng việc nuôi dạy con cái rất căng thẳng. "Tôi mang thai con đầu lòng vào đúng tuần trăng mật, và tôi thuộc tuýp người khó nuôi con, nên việc nuôi con còn khó khăn hơn cả việc sinh nở" - mỹ nhân sinh năm 1980 chia sẻ. Quốc bảo nhan sắc xứ Hàn tiếp tục: "Tôi nghĩ sinh con thứ 2 sẽ quá sức, nhưng rồi mọi chuyện lại đến một cách tự nhiên, và tôi đã nghỉ 5 năm để chăm con. Tôi muốn tham gia nhiều dự án hơn, niềm đam mê diễn xuất của tôi lớn dần, và tư duy của tôi cũng thay đổi".

Nữ diễn viên cũng cảm động chia sẻ rằng khi làm mẹ rồi, cô mới hiểu được lòng mẹ mình. Mẹ Kim Tae Hee nuôi dạy con cái rất nghiêm khắc, nữ diễn viên cảm thấy như bà đang cằn nhằn nên cô hay phản kháng. Kim Tae Hee rơi nước mắt khi nói về mẹ: "Tôi đã rất căng thẳng khi nuôi dạy con cái, nhưng giờ các con đã lớn hơn nhiều, tôi cảm thấy thoải mái hơn". Nữ diễn viên cảm thấy đầy hối tiếc và biết ơn mẹ: "Tôi cảm thấy mình đã sai khi đối xử không tốt với mẹ. Mẹ ơi, con yêu mẹ".

Kim Tae Hee khóc khi nhắc về mẹ

Kim Tae Hee sinh năm 1980, là một trong những nữ diễn viên được mệnh danh là "quốc bảo nhan sắc" của Hàn Quốc. Cô nổi tiếng không chỉ nhờ vẻ đẹp tự nhiên, không scandal mà còn bởi tài năng và học vấn đáng ngưỡng mộ. Cô là một trong số ít những ngôi sao được đánh giá cao ở cả ba khía cạnh: Sắc đẹp, trí tuệ và sự nghiệp.





Trước khi diễn xuất, cô tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul - ngôi trường danh giá bậc nhất Hàn Quốc với chuyên ngành Thiết kế Thời trang. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2001 và nhanh chóng gây ấn tượng với vai diễn phản diện Han Yoo Ri trong bộ phim kinh điển Nấc Thang Lên Thiên Đường. Kim Tae Hee tiếp tục khẳng định vị thế của mình qua hàng loạt phim truyền hình ăn khách như Chuyện Tình Harvard, Iris, Yongpal, Hi Bye Mama...

Kim Tae Hee là quốc bảo nhan sắc Hàn Quốc

Chuyện tình của Kim Tae Hee và Bi Rain cũng là một trong những câu chuyện lãng mạn và bền vững nhất làng giải trí Hàn Quốc. Cả hai quen nhau vào năm 2011 khi cùng tham gia một đoạn phim quảng cáo. Theo lời Bi Rain, chính sự giản dị và chuyên nghiệp của Kim Tae Hee đã khiến anh "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên". Tuy nhiên, anh đã phải mất nhiều lần mời hẹn hò mới được cô chấp nhận.

Cả hai công khai hẹn hò vào năm 2013 và chính thức kết hôn vào năm 2017. Trái ngược với hình ảnh hào nhoáng của cả hai, đám cưới được tổ chức vô cùng đơn giản tại một nhà thờ, chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Chi phí cho đám cưới được tiết lộ là rất thấp, thể hiện sự coi trọng tình cảm hơn vật chất của cặp đôi. Sau kết hôn, Kim Tae Hee và Bi Rain lần lượt chào đón hai cô con gái xinh xắn. Họ sống một cuộc sống gia đình kín tiếng, hạnh phúc và luôn dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào trước công chúng. Cả hai được xem là một "cặp đôi quyền lực", không chỉ bởi sự nghiệp thành công mà còn bởi câu chuyện tình yêu đẹp như mơ.

Bi Rain - Kim Tae Hee là cặp đôi vàng của showbiz

Nguồn: Chosun