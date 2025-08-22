Phát ngôn coi thường phụ nữ gây phẫn nộ tại Miss Grand Việt Nam 2025: "Các cô làm đẹp, thi hoa hậu để đàn ông ngắm!"

Chiều 21/8, buổi họp báo trao sash và công bố thí sinh Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 đã diễn ra tại TP.HCM. Tại sự kiện, phát ngôn của đại diện đơn vị đăng cai cuộc thi năm nay đang trở thành chủ đề gây tranh cãi dữ dội trên MXH. Theo đó, trong bài phát biểu của mình, người đại diện đăng cai Miss Grand Vietnam cho biết: "Nói về sắc đẹp thì người mê sắc đẹp nhất là mấy anh chúng tôi, chứ không phải mấy cô. Mấy cô làm đẹp cho chúng tôi nhìn. Vì chúng tôi là người mê sắc đẹp nên các cô mới có những cuộc thi hoa hậu".

Video ghi lại phát biểu của đại diện đơn vị đăng cai cuộc thi Miss Grand Vietnam lập tức được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng MXH. Các khán giả đều phản ứng tiêu cực, đánh giá phát ngôn của người đại diện cuộc thi chưa phù hợp, nhạy cảm, thiếu tôn trọng và hạ thấp phụ nữ. Netizen cho rằng các cuộc thi nhan sắc được tổ chức là để tôn vinh giá trị, nâng cao tầm ảnh hưởng của phụ nữ chứ phải "phục vụ" cho bất kỳ cá nhân nào. Trước việc đại diện đăng cai có phát biểu gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận tại họp báo chiều qua, phía BTC Miss Grand Vietnam chưa có phản hồi chính thức về vụ việc.

Phát biểu gây tranh cãi gay gắt của đại diện đơn vị đăng cai Miss Grand Vietnam 2025

Phát biểu của đại diện đăng cai Miss Grand Vietnam bị đánh giá không phù hợp, nhạy cảm và có hàm ý thiếu tôn trọng phụ nữ

Trước đó, vào 11/8, buổi sơ khảo của cuộc thi Miss Grand Vietnam cũng đã gây sốc cho khán giả. Để cuộc thi trở nên mới mẻ, BTC đã mở ra cuộc cạnh tranh cho những màn xuất hiện độc lạ của các thí sinh, y chang với bản gốc Thái Lan. Do muốn gây ấn tượng nhất trong ngày đầu dự thi, các người đẹp đã cố gắng hoá trang, tạo đủ kiểu với nhiều kịch bản khác nhau như múa lân, mặc trang phục gợi cảm được 2 người đàn ông cởi trần bưng bê vào khu vực thảm đỏ, hay 1 thí sinh đến buổi sơ tuyển với concept Tây Du Ký - thầy trò Đường Tăng, Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh.

Tuy nhiên, giới hạn giữa hài hước và lố lăng khá mỏng, nên ngay sau khi buổi sơ khảo diễn ra, nhiều fan sắc đẹp đã bùng nổ những tranh cãi trái chiều. Người cho rằng Miss Grand Vietnam đang bám sát tiêu chí và format của "cuộc thi mẹ" nên yếu tố giải trí được áp dụng để tạo thu hút. Nhưng nhiều khán giả phản đối vì hình ảnh buổi sơ khảo lố lăng, cố tình chiêu trò để gây chú ý. Tuy nhiên, đa số cư dân mạng đều cho rằng thí sinh và BTC cuộc thi cần tiết chế hơn để tránh gây phản cảm.

Những hình ảnh khó tin, gây sốc tại vòng sơ khảo Miss Grand Interantional

Hoa hậu Hoà bình Việt Nam là cuộc thi mua bản quyền từ Miss Grand Interantional. Sau chiến thắng của Thuỳ Tiên tại Miss Grand International 2021, cuộc thi chính thức được tổ chức trong nước để tìm kiếm Hoa hậu đăng quang. Miss Grand Vietnam 2025 là mùa thứ 4 mà cuộc thi được tổ chức, các Hoa hậu đã đăng quang qua từng mùa là Đoàn Thiên Ân, Lê Hoàng Phương, Võ Lê Quế Anh.

Tại Miss Grand Vietnam 2024, kết quả chiến thắng của Võ Lê Quế Anh đã dấy lên nhiều tranh cãi. Từ phần thể hiện kỹ năng trình diễn đến ứng xử ở đếm chung kết, Quế Anh được cho là thiếu toàn diện để đăng quang và dự thi quốc tế. Bằng chứng là ở Miss Grand International cùng năm, đại diện Việt Nam đã out top 20 - qua đó làm đứt chuỗi vào top của nhan sắc Việt.

Với loạt tranh cãi trên, Miss Grand Vietnam ngày càng đánh mất lòng tin ở một bộ phận khán giả. Trước đó, nhiều người cũng kỳ vọng cuộc thi năm nay sẽ lấy lại vị thế là sân chơi hấp dẫn, cạnh tranh giữa các cô gái. Tuy nhiên chỉ mới trải qua buổi sơ khảo đầu tiên và họp báo công bố thi sinh, cuộc thi lần nữa lại vấp phải tranh luận gây mất điểm với cộng đồng fan sắc đẹp.