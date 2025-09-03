6 mỹ nhân liên luỵ trong scandal "trai hư lộ 1.300 ảnh nóng": Chung Hân Đồng - Trương Bá Chi chưa phải người thảm nhất

Cuối tháng 1/2008, không chỉ riêng giới giải trí Trung Quốc mà cả showbiz châu Á đều rúng động trước scandal 1.300 bức ảnh nóng của Trần Quán Hy với gần chục mỹ nhân Hoa ngữ bị phát tán. Trong số nạn nhân liên lụy có Chung Hân Đồng, Trương Bá Chi, Trần Văn Tuệ, Dương Vĩnh Tình, Trần Tư Tuệ, Nhan Dĩnh Tư. Vụ việc này đã hủy hoại cuộc đời của những người trong cuộc.

Sau nhiều năm, scandal ảnh nóng của Trần Quán Hy vẫn bị xem là sự kiện chấn động showbiz Hoa ngữ. Trần Quán Hy bị huỷ hoại danh tiếng, sự nghiệp sau 1 đêm vì bê bối tình ái, kéo theo loạt mỹ nhân đình đám Cbiz

Trương Bá Chi - Chung Hân Đồng

Trong scandal của Trần Quán Hy, Trương Bá Chi - Chung Hân Đồng bị ảnh hượng nặng nề. Hình tượng nữ thần trong sáng của cả 2 chính thức chấm hết sau khi họ lộ loạt ảnh phòng the với "bad boy Cbiz". Sự giận dữ và phẫn nộ của công chúng khiến Chung Hân Đồng lẫn Trương Bá Chí không chỉ bị tẩy chay, phải dừng hoạt động nghệ thuật 1 thời gian dài mà đời sống tình cảm của họ cũng lao đao.

Vụ rò rỉ ảnh nhạy cảm nổ ra khi Trương Bá Chi đang có tổ ấm hạnh phúc với Tạ Đình Phong. Mặc dù Tạ Đình Phong tuyên bố sẽ ở bên Trương Bá Chi trong khoảng thời gian khó khăn ấy, nhưng cuối cùng cặp đôi vẫn ly hôn sau 6 năm chung sống. Hậu ly hôn, Tạ Đình Phong quay lại với Vương Phi, để mặc Trương Bá Chi 1 mình nuôi 2 con nhỏ Lucas và Quintus. Về sau, Trương Bá Chi sinh con trai thứ 3, nhưng giữ kín danh tính cha của con út.

Không lâu sau khi Trương Bá Chi lộ ảnh riêng tư với Trần Quán Hy, cuộc hôn nhân của cô và Tạ Đình Phong cũng tan nát

Đường tình duyên của Chung Hân Đồng cũng trắc trở không kém Trương Bá Chi. Hậu scandal, cô yêu đến 11 người, nhưng các mối tình đều kết thúc chóng vánh, không thể tiến đến hôn nhân vì bị gia đình nhà trai phản đối. Thậm chí, dư luận từng gọi Chung Hân Đồng là "mỹ nhân không ai dám cưới" vì vết nhơ quá lớn trong đời.

Năm 2018, Chung Hân Đồng tuyên bố lên xe hoa với bác sĩ Lại Hoằng Quốc. Trước khi kết hôn, cả 2 hẹn hò được 8 tháng thông qua mai mối của bạn bè. Thế nhưng, chỉ 14 tháng sau ngày cưới, cặp đôi đã thông báo chia tay. Trong quãng thời gian hơn 1 năm chung sống, Lại Hoằng Quốc liên tục bị tố lăng nhăng, ngoại tình và lợi dụng vợ ngôi sao để trục lợi trong lễ cưới.

Tháng 5/2021, Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc chính thức hoàn tất thủ ly hôn. Tại tòa, khi được phóng viên hỏi lý do bỏ Chung Hân Đồng, bác sĩ họ Lại thẳng thắn chia sẻ nguyên nhân đổ vỡ là do vợ cũ quá nổi tiếng. Cuối tháng 12/2024, Chung Hân Đồng bị tình trẻ Dư Diễn Long phát tán ảnh riêng tư, lừa tình và lừa tiền.

Scandal lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy là bi kịch, nỗi tủi hổ không thể xóa nhòa đối với Chung Hân Đồng

Trần Văn Tuệ

Không phải Chung Hân Đồng và Trương Bá Chi, người bi đát và đáng thương nhất trong vụ bê bối lộ ảnh nóng của Trần Quán Hy là người đẹp Trần Văn Tuệ. Trần Văn Tuệ sinh năm 1981, là mỹ nhân triển vọng của giới giải trí xứ Cảng Thơm vào đầu những năm 2000. Nhưng sự nghiệp thăng hoa của Trần Văn Tuệ đã sụp đổ chỉ trong 1 đêm. Thời điểm đó, gần 100 tấm ảnh riêng tư của Trần Văn Tuệ đã liên tục bị phô bày. Vụ việc khiến cô mất hàng loạt hợp đồng quảng cáo lớn nhỏ, mọi công việc ca hát đóng phim đều bị đóng băng vô thời hạn. Không những thế, cuộc sống riêng tư của cô liên tục bị dư luận soi mói, gièm pha.

Chưa ngừng ở đó, Trần Văn Tuệ còn bị bạn trai đại gia Kim Tử Diệu hủy hôn. Cha mẹ của Kim Tử Diệu đã chối bỏ, không đồng ý cho nữ diễn viên này bước chân vào hào môn sau khi scandal ảnh nóng nổ ra. Cú sốc lớn khiến Trần Văn Tuệ tuyên bố giải nghệ, dọn sang Mỹ sống. Sau đó, cô kết hôn với 1 nhân viên làm công ăn lương bình thường kém 3 tuổi và mở 1 siêu thị nhỏ để kinh doanh.

Trần Văn Tuệ mất trắng sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, bạn trai đại gia (ảnh trái) hủy hôn vì scandal ảnh nóng với Trần Quán Hy

Dương Vĩnh Tình

Dương Vĩnh Tình là cháu của chủ tịch công ty giải trí Anh Hoàng EEG Dương Thụ Thành. Trần Quán Hy và Dương Vĩnh Tình quen nhau từ năm 2006. Nữ nghệ sĩ là cô bạn gái hiếm hoi được Trần Quán Hy công khai tình cảm cũng như khiến "gã trai hư" yêu say đắm.

Sau khi bị phát tán ảnh nhạy cảm với bạn trai, Dương Vĩnh Tình cũng chấm dứt sự nghiệp nghệ thuật. Tuy nhiên, cô vẫn ở bên Trần Quán Hy vì anh nhiều lần níu kéo, thậm chí dọa tự sát để ép hôn. Đến năm 2011, mối quan hệ toxic của họ chấm dứt. Dương Vĩnh Tình ra nước ngoài sống. Năm 2020, Dương Vĩnh Tình cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc khi kết hôn với Justin Wong - giám đốc đầu tư của một tập đoàn tài chính lớn tại Hương Cảng.

Dương Vĩnh Tình từng là nghệ sĩ được chú Dương Thụ Thành o bế nhưng vì scandal lộ ảnh nóng của bạn trai Trần Quán Hy, cô phải rút khỏi showbiz

Trần Tư Tuệ và Nhan Dĩnh Tư

Trần Tư Tuệ sinh năm 1980, còn Nhan Tư Dĩnh sinh năm 1983. Tên tuổi của cả 2 không được mấy ai biết đến cho đến khi scandal ảnh nóng của Trần Quán Hy nổ ra. Thời điểm đó, Trần Tư Tuệ và Nhan Dĩnh Tư kiên quyết khẳng định bản thân không có mặt trong 1.300 bức ảnh nhạy cảm đó. Song về sau, họ cũng lặng lẽ rời showbiz. Cho đến nay không ai biết 2 nữ nghệ sĩ này đang ở đâu, làm gì và sống như thế nào.

Trần Tư Tuệ và Nhan Dĩnh Tư biệt tăm sau khi bị liên lụy trong scandal lộ ảnh riêng tư của Trần Quán Hy

Nguồn: Sina, Sohu