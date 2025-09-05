Lý do bố Tạ Đình Phong cưng Trương Bá Chi hết mực nhưng lại lạnh nhạt với Vương Phi

Nhiều năm qua, dù Tạ Đình Phong đã sớm buông tay Trương Bá Chi giữa dòng đời và có màn tái hợp thế kỷ với Vương Phi nhưng ông Tạ Hiền – bố của Tạ Đình Phong dường như lại chẳng mấy hài lòng với nữ diva đình đám.

"Tứ ca" showbiz luôn tỏ vẻ lạnh nhạt với Vương Phi, tránh nhắc đến cô trước ống kính truyền thông, đôi khi chỉ lấp lửng: "Vương Phi cũng không tồi nhưng…". Trái lại, với nàng dâu cũ Trương Bá Chi, nam diễn viên Thần Bài luôn dành tặng những lời có cánh: "Trương Bá Chi vĩnh viễn là con dâu của tôi và tôi cũng chỉ nhận nàng dâu này thôi". Vậy vì sao Tạ Hiền lại có thái độ hoàn toàn trái ngược với 2 "bóng hồng" quan trọng trong cuộc đời Tạ Đình Phong như vậy?

Ông Tạ Hiền có thái độ cực kỳ khác biệt với 2 người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời Tạ Đình Phong.

Trang QQ cho biết, đối với ông Tạ Hiền, Trương Bá Chi có một điểm cộng "siêu to khổng lồ", đó việc việc cô luôn đặt gia đình lên trên hết. Năm xưa, sau khi ly hôn với Tạ Đình Phong, nàng "Tinh nữ lang" phải trải qua nhiều khó khăn, sự nghiệp lao đao vì lùm xùm ảnh nóng nhưng vẫn chấp nhận ra đi tay trắng để giành quyền nuôi Lucas và Quintus.

Nhiều năm qua, Trương Bá Chi luôn nỗ lực lo liệu cho hai con nên người, khiến những cư dân mạng khó tính cũng chẳng thể nào chê trách nổi. Đặc biệt, Trương Bá Chi chưa bao giờ ngăn cản các con qua lại với nhà nội và còn thường xuyên gửi tin nhắn thăm hỏi trong những dịp lễ Tết.

Năm 2020, nhân dịp mừng thọ 80 tuổi của bố chồng, nữ diễn viên Vua Hài Kịch đã đưa các con đến nhà họ Tạ để chúc mừng và còn đích thân vẽ một bức tranh gia đình tặng cho ông. Cho tới bây giờ, bức tranh (Tạ Hiền ôm 2 cháu, Trương Bá chi đứng ở bên mỉm cười) vẫn được bố Tạ Đình Phong trân quý, treo trong thư phòng. Ông chia sẻ: "Đây là món quà tốt nhất mà Trương Bá Chi tặng cho tôi".

Điều khiến ông Tạ Hiền cảm động nhất là dù có nhiều điều "cơm không lành, canh không ngọt" với Tạ Đình Phong nhưng Trương Bá Chi chưa bao giờ trách móc nhà họ Tạ nửa câu trước truyền thông hay với các con.

Trương Bá Chi chưa bao giờ nói xấu về Tạ Đình Phong hay nhà nội với các con.

Có lần, ông Tạ Hiền ốm đau, phải nằm viện, người đẹp họ Trương đã nhờ người gửi tặng một bó hoa cùng với lời nhắn: "Ông nội phải nhanh khỏi bệnh đó, các cháu đều rất nhớ mong ông". Chính sự chân thành này đã khiến bố chồng luôn yêu thương Trương Bá Chi hết mực, khen cô không dứt lời: "Bá Chi rất thiện lương, lại là mẫu phụ nữ của gia đình, là một người mẹ cực kỳ tốt. Con bé rất kiên nhẫn với trẻ con, lễ phép với bề trên".

Trương Bá Chi là nàng dâu kiểu mẫu trong lòng ông Tạ Hiền.

Trái ngược với Trương Bá Chi, Thiên hậu làng nhạc Vương Phi vốn nổi tiếng là người có cá tính mạnh mẽ, sống phóng thoáng, "muốn là làm", chẳng hề bị bó buộc bởi bất cứ điều gì. Không chỉ vậy, Vương Phi còn có cách dạy con rất đặc biệt, để cho 2 ái nữ Đậu Tĩnh Đồng và Lý Yên được tự do phát triển theo tiêu chí "không được làm điều xấu nhưng cũng không cần quá ngoan".

Thế nên, 2 con của Vương Phi đều có cá tính mạnh giống mẹ, nhưng lại gây nhiều tranh cãi vì mê "nhả khói" từ rất sớm. Đặc biệt, cô con gái lớn Đậu Tĩnh Đồng còn bỏ học, xăm mình từ thuở mới 15 tuổi.

Vương Phi là "hồng nhan tri kỷ" của Tạ Đình Phong nhưng lại không phải người mẹ mẫu mực trong mắt nhiều người.

Rõ ràng, nữ diva họ Vương không phải kiểu con dâu mà ông Tạ Hiền mong mỏi. Có lẽ vì vậy nên khi được hỏi về sự khác biệt giữa Trương Bá Chi và Vương Phi, bố Tạ Đình Phong chia sẻ: "Bá Chi biết chăm lo cho gia đình, Vương Phi thì rất tài hoa. Bá Chi khiến tôi yên tâm, Vương Phi lại làm tôi thấy bận lòng. Thế nhưng dù sao thì chỉ cần bọn nhỏ được khỏe mạnh, vui vẻ là tốt rồi!".

Trang QQ cho rằng, với Tạ Hiền, kết hôn không chỉ là câu chuyện giữa 2 người mà là sự liên kết giữa 2 gia đình. Vậy nên, một nàng dâu sẵn sàng gánh vác trách nhiệm với con cái, sống có nghĩa có tình với trưởng bối như Trương Bá Chi được lòng ông hơn là người sống vì cái tôi cá nhân như Vương Phi. Sự thiên vị của nam diễn viên Thần Bài cũng được thể hiện rõ nét trong cách ông đối xử với hai bóng hồng quan trọng trong cuộc đời con trai mình.

Nhớ năm xưa, khi lùm xùm ảnh nóng bùng nổ khiến Trương Bá Chi rơi vào hố sâu dư luận. Khi đó, ông Tạ Hiền là người đầu tiên ra mặt bảo bọc cho nàng "Tinh nữ lang", khẳng định chắc nịch rằng: "Con bé vĩnh viễn là nàng dâu tốt của nhà họ Tạ". Ông và vợ cũ Địch Ba Lạp (mẹ Tạ Đình Phong) đều dành những lời có cánh khi nói về Trương Bá Chi, khen cô là mẹ hiền dâu thảo trước ống kính truyền thông.

Năm 2015, khi Trương Bá Chi sinh quý tử thứ 3 và giấu kín thông tin về bố đứa bé, ông Tạ Hiền cũng công khai lên tiếng: "Chỉ cần là con của Bá Chi thì đó chính là cháu nội của Tạ Hiền này". Ngoài ra, có nguồn tin cho biết, bố Tạ Đình Phong đã lập di chúc, để lại 90% tài sản của mình cho mẹ con Trương Bá Chi.

Trái lại, bố mẹ Tạ Đình Phong luôn vắng bóng trong câu chuyện tình yêu của cặp đôi Phong – Phi, chẳng bao giờ mời Vương Phi tham gia các buổi hội họp của gia đình. Điều này khiến nhiều người cho rằng, nàng Thiên hậu Vương Phi khó bước chân vào cửa nhà họ Tạ.

Đặc biệt, trong dịp Thất tịch vừa qua (ngày 7/7 Âm lịch hay còn được gọi là ngày Lễ tình nhân của Trung Quốc), Tạ Đình Phong đã đón ngày đặc biệt cùng bố mẹ thay vì ở bên bạn gái càng làm cư dân mạng tin tưởng rằng tình cảm của cặp đôi chị-em khó vượt qua được "ải" nhà trai.

Vương Phi không được lòng bố mẹ bạn trai, e rằng khó bước chân vào cửa nhà họ Tạ.

Nguồn: QQ