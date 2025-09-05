Có những cuộc đời giống như một vở kịch, nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ chỉ tồn tại thoáng chốc, để rồi bóng tối bi thương phủ xuống mãi mãi. Câu chuyện về Anna Nicole Smith – người mẫu Playboy từng làm nước Mỹ chao đảo – là minh chứng rõ rệt.

Từng được tung hô như “Marilyn Monroe mới” của thập niên 1990, cô có tất cả: sắc đẹp, danh tiếng và một cuộc hôn nhân gây sốc với tỷ phú dầu mỏ 89 tuổi. Nhưng sau bức màn hào nhoáng, đời cô lại dần chìm xuống vực sâu, với chuỗi kiện tụng, mất mát, nghiện ngập và cái chết cay đắng ở tuổi 39.

Từ vũ công hộp đêm đến biểu tượng gợi cảm Playboy

Anna Nicole Smith có tên thật là Vickie Lynn Hogan, sinh năm 1967 tại Texas, trong một gia đình lao động nghèo. Tuổi thơ không trọn vẹn, Anna Nicole Smith bỏ học từ sớm, làm đủ nghề để kiếm sống, rồi bước chân vào vũ trường thoát y. Tại đây, nhan sắc bốc lửa cùng mái tóc vàng óng ả đã giúp cô lọt vào mắt xanh của Playboy – tạp chí đàn ông nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ.

Năm 1992, Anna Nicole Smith được chọn làm Playmate of the Year, trở thành gương mặt “bom sex” được săn đón. Từ sàn diễn, tạp chí đến màn ảnh, cô nhanh chóng trở thành một biểu tượng gợi cảm, được so sánh với huyền thoại Marilyn Monroe.

Với mái tóc vàng rực, đôi môi đỏ mọng và thân hình gợi cảm, Anna Nicole Smith được mệnh danh là Marilyn Monroe mới

Cuộc hôn nhân chấn động: Cô dâu 27 tuổi và chú rể 89 tuổi

Năm 1994, Anna Nicole Smith khiến cả nước Mỹ ngỡ ngàng khi kết hôn với J. Howard Marshall II – tỷ phú dầu mỏ giàu có bậc nhất, khi ấy đã… 89 tuổi. Marshall là một tỷ phú có tài sản ước tính hàng tỷ USD, còn Anna Nicole Smith là một người mẫu Playboy đang lên, nổi tiếng với vẻ ngoài quyến rũ và thân hình nóng bỏng.

Khoảng cách 62 năm tuổi đời khiến dư luận dậy sóng, nhiều người nghi ngờ Anna Nicole Smith chỉ “đào mỏ” người chồng đáng tuổi ông nhằm thừa kế tài sản khổng lồ. Tuy nhiên, Anna Nicole Smith luôn phủ nhận điều này, cô khẳng định tình yêu của mình dành cho Marshall là chân thành, và rằng ông là người đàn ông duy nhất hiểu và yêu thương cô. Dù vậy, hình ảnh về một "Lọ Lem" tìm thấy hoàng tử già nua giàu có đã in sâu vào tâm trí công chúng.

Anna Nicole Smith và "tình yêu đích thực" đáng tuổi ông

Chỉ 14 tháng sau đám cưới đình đám, J. Howard Marshall II qua đời ở tuổi 90. Cứ ngỡ Anna Nicole Smith sẽ trở thành một góa phụ giàu có, thừa hưởng một phần đáng kể trong khối tài sản khổng lồ của chồng. Thế nhưng, drama bắt đầu từ đây: Anna Nicole Smith không hề có tên trong di chúc của Marshall.

Cô đã lao vào một cuộc chiến pháp lý kéo dài và đầy cam go với con trai của chồng, E. Pierce Marshall. Vụ kiện tranh chấp tài sản này đã trở thành một trong những vụ án nổi tiếng nhất trong lịch sử pháp luật Mỹ, kéo dài hơn một thập kỷ, tiêu tốn hàng triệu đô la và thu hút sự chú ý của truyền thông toàn cầu. Vụ việc thậm chí còn được đưa lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ nhiều lần. Mặc dù ở một số thời điểm Anna đã thắng kiện ở cấp độ thấp hơn, nhưng cuối cùng, cô vẫn không nhận được bất kỳ tài sản nào từ di sản của J. Howard Marshall, để lại sự thất vọng và kiệt quệ về tinh thần.

Anna Nicole Smith trắng tay sau vụ kiện dài hơi

Bi kịch mất mát cá nhân liên tiếp và cái kết buồn ở tuổi 39

Sau những năm tháng đấu tranh pháp lý đầy mệt mỏi, Anna Nicole Smith phải đối mặt với một bi kịch cá nhân đau đớn hơn cả: cái chết của con trai mình. Vào tháng 9/2006, chỉ vài ngày sau khi Anna Nicole Smith hạ sinh con gái Dannielynn Hope Marshall Birkhead tại Bahamas, con trai lớn của cô là Daniel Wayne Smith, khi đó 20 tuổi, đột ngột qua đời. Nguyên nhân tử vong được xác định là do sốc thuốc quá liều.

Cái chết đột ngột của Daniel đã giáng một đòn mạnh vào Anna Nicole Smith, khiến cô suy sụp hoàn toàn. Nỗi đau mất con trai, người mà cô vô cùng yêu thương, đã đẩy cô vào tình trạng trầm cảm sâu sắc và phụ thuộc nặng nề vào thuốc kê đơn.

Vừa đón con gái thì Anna Nicole Smith mất con trai 20 tuổi

Bi kịch dường như không buông tha Anna Nicole Smith. Chỉ 5 tháng sau cái chết của Daniel, vào tháng 2/2007, ở tuổi 39, Anna Nicole Smith được tìm thấy đã qua đời trong một phòng khách sạn tại Florida. Nguyên nhân tử vong được xác định là do "nhiễm độc thuốc cấp tính" từ việc sử dụng quá liều các loại thuốc kê đơn một cách vô tình.

Cái chết của Anna Nicole Smith đã khép lại một cuộc đời đầy biến động, tranh cãi và bi kịch. Cô ra đi, để lại cô con gái bé bỏng Dannielynn, khi đó mới vài tháng tuổi, và một di sản phức tạp về danh tiếng, tiền bạc và những hệ lụy đau lòng. Đã có đến 5 người đàn ông tranh quyền nuôi bé Dannielynn. Kết quả xét nghiệm DNA cuối cùng cho thấy nhiếp ảnh gia Larry Birkhead là cha ruột của cô bé. Nhiếp ảnh gia này đón cô bé về, nhiều năm làm "gà trống nuôi con".

Anna Nicole Smith qua đời khi 39 tuổi

Dannielynn nhận được rất nhiều lời mời săn đón làm mẫu nhí. Bản thân cô bé cũng rất có năng khiếu và mang nhiều nét đẹp của người mẹ quá cố. Dù vậy, nhiếp ảnh gia Larry Birkhead cố gắng không để ánh đèn showbiz ảnh hưởng đến con gái quá sớm, anh để con lớn lên 1 cách yên bình.

Larry Birkhead anh cố gắng thành thật với con về mẹ, không tô vẽ màu hồng: "Con hãy nhớ mẹ con là một người mẹ tuyệt vời. Hãy học từ mẹ những điều tốt và rút kinh nghiệm từ những điều chưa tốt". Đến nay, Dannielynn đã 19 tuổi và sở hữu nhan sắc xinh đẹp, mái tóc vàng rực như mẹ lúc sinh thời.

Dannielynn xinh đẹp ngút ngàn ở tuổi 19

Hình ảnh cô bé đội mũ,...

... mặc váy của mẹ khiến người hâm mộ ấm lòng

Di sản và bài học còn lại

Anna Nicole Smith từng mơ ước được như Marilyn Monroe. Và đúng như Monroe, cô cũng trở thành biểu tượng gợi cảm, để rồi chết trẻ trong nỗi cô đơn, nghiện ngập. Hào quang tưởng chừng là phần thưởng, cuối cùng lại hóa thành chiếc bẫy khiến cuộc đời cô trượt dài trong bi thương.

Một cô gái nghèo từng khát khao đổi đời, một minh tinh từng chạm tới đỉnh cao danh vọng, một người vợ từng nghĩ mình được bước vào thế giới thượng lưu… tất cả chỉ để lại một vết thương chưa bao giờ lành trong ký ức công chúng: câu chuyện buồn về Anna Nicole Smith – người đẹp cưới tỷ phú 89 tuổi và chuỗi bi kịch sau đó. Câu chuyện của Anna Nicole Smith trở thành một trong những bi kịch nổi tiếng nhất Hollywood – nơi sắc đẹp và tham vọng không đủ để cứu một người phụ nữ khỏi vòng xoáy của hào quang, đồng tiền và mất mát.

Mối tình "ông - cháu" đã mở ra bi kịch cho cuộc đời Anna Nicole Smith



