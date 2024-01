Bên trong cuộc hôn nhân chênh nhau 60 tuổi của ông trùm Playboy

Trong cuốn hồi ký Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself phát hành ngày 23/1, Crystal Hefner, vợ góa của ông trùm Playboy quá cố Hugh Hefner, không ngại “vạch áo có người xem lưng” khi kể về đời sống tình dục của họ.

Người mẫu sinh năm 1986 mô tả trải nghiệm ân ái với người chồng hơn 60 tuổi là kỳ quặc và như robot. Cô thậm chí cho rằng ông Hefner không thích quan hệ tình dục với cô bởi ông có thói quen nhìn chằm chằm vào tấm gương gắn ở trần nhà trong lúc họ bên nhau.

“Anh ấy có vẻ ít hiểu biết về tình dục hơn một số chàng trai tuổi teen mà tôi từng hẹn hò nhiều năm trước. Đối với tôi, rõ ràng Hef chưa bao giờ dành một chút thời gian nào trong đời để tìm ra cách làm hài lòng người khác”, cô viết.

Crystal Hefner không hài lòng về chuyện tình dục với ông trùm Playboy. Ảnh: Getty Images.

Người đẹp tóc vàng chia sẻ thêm không ai dám đưa ra lời khuyên về tình dục cho cố tỷ phú Mỹ.

“Tôi nghĩ khi bạn có quá nhiều tiền, quyền lực và được bao quanh bởi nhiều người luôn nói ‘vâng’, bạn chỉ cần ghi nhớ câu chuyện của chính mình trong đầu và sau đó mọi người sẽ làm theo”, cô giải thích.

Theo Crystal, chồng cô phụ thuộc rất nhiều vào thuốc điều trị rối loạn cương dương đến mức cuối cùng bị điếc một bên tai. Việc Hefner quyết định ngừng chuyện “giường chiếu” với phụ nữ vào năm 2014 khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm bởi không còn cảnh chồng đưa các cô gái về nhà, cũng chấm dứt những màn trình diễn của các nàng thỏ.

Crystal được mời đến qua đêm tại Biệt thự Playboy vào tháng 10/2008. Cô gái 21 tuổi thời điểm đó nhanh chóng bắt đầu hẹn hò với ông trùm sinh năm 1926 chỉ sau vài tháng. Họ kết hôn vào năm 2012 và vẫn là vợ chồng cho đến khi ông Hefner qua đời ở tuổi 91 vào năm 2017.

Nhìn lại cuộc hôn nhân 5 năm, cựu người mẫu Playboy nhận ra chưa bao giờ yêu chồng. Cô nói với People ngủ với ông già 80 tuổi là cái giá phải trả để được bước chân vào thế giới của thành công và mộng mơ.

Không chỉ nói xấu chồng, Crystal còn chê luôn cả tổ ấm của họ, Biệt thự Playboy – biểu tượng cho sự xa hoa, trụy lạc của Hollywood một thời.

Trả lời phỏng vấn People ngày 24/1, cô cho biết ban đầu ấn tượng với ngôi nhà phong cách Tudor của Anh trên nền đất hơn 2ha ở giữa Los Angles (Mỹ). Nhưng sau một thời gian sống trong đó, cô phát hiện nó không được vệ sinh sạch sẽ, còn có nấm mốc. Lúc này, cô chỉ cảm thấy nó tồi tàn và thô thiển.

Trong hồi ký, cô so sánh biệt thự giống như “viên nhộng thời gian từ những năm 1970” vì lối trang trí lỗi thời. “Giống như Hef đã tạm dừng ở thời hoàng kim đỉnh cao của mình và không bao giờ rã đông nó”, ông mô tả.

Crystal cho biết Biệt thự Playboy không lộng lẫy như vẻ ngoài. Ảnh: IG.

Một điểm khác khiến Crystal khó chịu là vườn thú, nơi nuôi các loại động vật hoang dã như công và khỉ. Cô bị làm phiền bởi những tiếng ồn không ngớt.

“Ngay cả khi đóng cửa sổ, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng ai oán của chúng trong tâm trí. Chúng kêu lên và rên rỉ, ‘Cứu, cứu’. Ít nhất đó là những gì tôi nghe thấy”, trích đoạn cuốn sách mới.

Crystal khẳng định thời gian ở biệt thự khiến cô suy sụp, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Biệt thự Playboy được xây dựng vào năm 1927. Hugh Hefner sống tại đó từ năm 1974 cho đến khi qua đời vào năm 2017. Tháng 8/2016, Daren Metropoulos của công ty đầu tư Metropoulos & Co. mua lại bất động sản này với giá 100 triệu USD. Cựu Tổng biên tập tạp chí Playboy trả tiền thuê 1 triệu USD/năm để tiếp tục sống ở đó.

Khi Hefner qua đời, Metropoulos thông báo sẽ cải tạo ngôi nhà, bao gồm việc kết nối với khu đất lân cận để tạo thành khu hợp phức rộng gần 3 ha ở Holmby Hills. Tuy nhiên, năm 2018, chủ sở hữu cho biết không sửa Biệt thự Playboy như đề xuất, thay vào đó nó sẽ được bảo tồn vĩnh viễn.

Đối với Crystal, cuộc hôn nhân với cố tỷ phú hơn 60 tuổi chỉ để tiến thân. Ảnh: WireImage.

Theo Page Six