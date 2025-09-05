Đại diện của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đã xác nhận độc quyền với tờ Sina rằng cặp sao hàng đầu này sẽ làm đám cưới thế kỷ vào ngày 16/10. Được biết, ekip của chủ tịch và nàng thơ showbiz đã chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này suốt nửa năm qua. Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương muốn có 1 hôn lễ sánh ngang với Châu Kiệt Luân - Côn Lăng và Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy. Với khối gia tài 3 tỷ USD (76,2 nghìn tỷ đồng) được thừa hưởng từ người cha tỷ phú quá cố, Hoàng Tử Thao dư sức để tổ chức 1 đám cưới đắt đỏ và xa hoa "vô tiền khoáng hậu" trong lịch sử showbiz Trung Quốc.

Địa điểm tổ chức hôn lễ của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, nam ca sĩ tiết lộ sẽ dành riêng 100 chỗ mời người hâm mộ của anh và bã xã đến chung vui. Các khách mời từ nghệ sĩ đến fan đều có thể livestream đám cưới, chụp ảnh với cô dâu - chú rể rồi chia sẻ lên MXH thoải mái. Dù đám cưới Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương phải hơn 1 tháng rưỡi nữa mới diễn ra nhưng đây hứa hẹn sẽ là sự kiện thu hút truyền thông toàn châu Á. Sự kiện này dự đoán còn tạo "cơn địa chấn" vì dàn khách mời toàn những cái tên hạng S và hạng A trong giới giải trí.

Siêu đám cưới của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương sẽ diễn ra vào giữa tháng 10

Cặp đôi chủ tịch - nàng thơ đã lên kế hoạch tổ chức hôn lễ sánh ngang với Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh, Châu Kiệt Luân - Côn Lăng

Công khai con đầu lòng?

Cuối tháng 6, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được cho là đã có con đầu lòng, nhưng chưa công bố. Paparazzi xứ Trung đã "tóm gọn" mẹ Từ Nghệ Dương vỗ về và cẩn thận bế 1 em bé, cùng bảo mẫu trở về nhà riêng của cặp sao hàng đầu Hoa ngữ.

Đáng chú ý, trong 1 buổi livestream, Hoàng Tử Thao cũng vô tình hé lộ về việc anh đã lên chức cha: "Dành thời gian cho gia đình, cho vợ, cho con". Khi nhận ra bản thân đã lỡ lời, chủ tịch Cbiz ngay lập tức đính chính từ "dành cho con" thành "dành cho các anh em đồng nghiệp thân thiết". Sau khi nghi vấn đã lên chức cha mẹ nổ ra, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương không xác nhận hay phủ nhận. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định vợ chồng anh chưa từng sử dụng dịch vụ mang thai hộ ở Mỹ.

Hình ảnh mẹ Từ Nghệ Dương cẩn thẩn bế 1 em bé, đi cùng bảo mẫu về nhà riêng của Hoàng Tử Thao được cánh săn ảnh ghi lại. Em bé được cho là con của nàng thơ gen Z

Theo truyền thông Trung Quốc, đám cưới thế kỷ sắp tới đây không chỉ là ngày vui của vợ chồng Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương mà còn là dịp họ có thể "danh chính ngôn thuận" công khai con đầu lòng của mình. Trước đám cưới, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đã cùng nhau xuất hiện trên showbiz thực tế, chia sẻ toàn bộ quá trình từ yêu đến kết hôn của mình. Với sự cởi mở này, báo giới xứ tỷ dân tin rằng Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương sẽ để con đầu lòng của họ lộ diện trong hôn lễ tới để tạo ra ngày "song hỷ lâm môn" cho Cbiz.

Truyền thông Trung Quốc dự đoán, Từ Nghệ Dương và Hoàng Tử Thao sẽ công khai con đầu lòng của họ trong đám cưới vào giữa tháng 10

EXO sẽ có màn hội ngộ thế kỷ?

Thông tin về danh sách khách mời trong đám cưới của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đang nhận được sự quan tâm lớn. Với tầm ảnh hưởng của mình, hôn lễ của cặp đôi chắc chắn sẽ quy tụ vô số những tên tuổi lớn trong ngành giải trí Trung Quốc. Tuy nhiên, câu hỏi thắc mắc lớn nhất lúc này được netizen đặt ra là Hoàng Tử Thao có mời các đồng đội trong EXO đến tham dự ngày vui của mình.

Ngô Diệc Phàm (Kris) – Lộc Hàm (Luhan) – Trương Nghệ Hưng (Lay) – Hoàng Tử Thao (TAO) từng là mảnh ghép trong nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc EXO. Năm 2015, Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao quyết định rời nhóm, trở về Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Trương Nghệ Hưng ở lại EXO và công ty giải trí SM đến năm 2017 rồi cũng dứt áo ra đi. Theo Sina, Lộc Hàm chắc chắn là đồng đội cũ đầu tiên nhận được thiệp mời đám cưới của Hoàng Tử Thao. Cả 2 có mối quan hệ thân thiết, Từ Nghệ Dương còn là "fan cứng" của đỉnh lưu Cbiz. Vào tháng 6 vừa qua, Hoàng Tử Thao từng song ca khúc Chúng Ta Của Ngày Mai với Lộc Hàm tại concert của đồng nghiệp.

Lộc Hàm chắc chắn sẽ được Hoàng Tử Thao mời đi ăn cưới. Tuy nhiên, Ngô Diệc Phàm (giữa) - đồng đội thân thiết của Hoàng Tử Thao đang ngồi tù, còn Trương Nghệ Hưng vốn chẳng thân nên nhiều khả năng sẽ không được chủ tịch mời đến ngày trọng đại

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cho rằng EXO khó lòng tái hợp đầy đủ. Ở phía Trung Quốc, Ngô Diệc Phàm đang ở tù, còn Trương Nghệ Hưng chả mấy thân với Hoàng Tử Thao. Trong khi đó, hiện chưa rõ sau khi rời nhóm, Hoàng Tử Thao có còn giữ liên lạc với các anh em ở EXO hay không. Tuy nhiên, fan vẫn hy vọng những thành viên khác trong EXO sẽ sang Trung Quốc góp mặt trong ngày trọng đại của Hoàng Tử Thao. Nếu điều này diễn ra đây cũng có thể được xem là màn hội ngộ thế kỷ của showbiz Trung - Hàn.

Các thành viên từng là đồng đội cũ của Hoàng Tử Thao có được mời đi đám cưới hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ

Nguồn: Sina, Sohu