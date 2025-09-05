Thuý Diễm bị lan truyền clip quay lén hôn sao nam kém 11 tuổi, người trong cuộc lên tiếng nóng

Những ngày qua, trên MXH TikTok, Threads, xuất hiện hàng loạt hình ảnh, clip liên quan đến diễn viên Thuý Diễm và Ma Ran Đô. Theo đó, cả hai diễn biên bị "tóm" cảnh hôn nhau nồng nhiệt, có nhiều cử chỉ vô cùng thân mật. Trên các diễn đàn, cư dân mạng cũng gọi tên Lương Thế Thành và để lại nhiều bình luận hướng tiêu cực liên quan đế nụ hôn của Ma Ran Đô và Thuý Diễm. Được biết, đoạn clip bị lan truyền được quay lén từ một cảnh của Ma Ran Đô và Thuý Diễm trong vở kịch tại sân khấu Hoàng Thái Thanh.

Trước những thông tin ngày càng xôn xao, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống thì Thuý Diễm đã chính thức lên tiếng vào trưa 5/9. Theo đó, nữ diễn biên bày tỏ sự tức giận, bức xúc vì ai đó đã quay lén một phân đoạn trong vở kịch để đăng tải lên mạng xã hội khiến khán giả hiểu nhầm. Thuý Diễm khẳng định mọi thứ trên sân khấu đều chỉ là diễn xuất phù hợp với nhân vật và kịch bản do đạo diễn yêu cầu, bên ngoài mỗi người đều có cuộc sống riêng. Công việc của Thuý Diễm được Lương Thế Thành và cả gia đình chồng đều ủng hộ.

Thuý Diễm bức xúc nhấn mạnh: "Diễm rất mong làm ơn hãy để những người nghệ sĩ chân chính được làm nghề, được yêu nghề. Làm ơn đừng thêu dệt, đừng cắt ghép, đừng dựng chuyện không thành có và đưa ra những thông tin sai sự thật hay những lời nói nặng nề sai lệch làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm cũng như nhân cách của người khác, của những người làm nghề chân chính bằng cả trái tim mình như Diễm".

MXH lan truyền ảnh, clip Thuý Diễm và Ma Ran Đô hôn nhau với nhiều bàn luận tiêu cực

Thuý Diễm và bạn diễn kém 11 tuổi có nhiều cảnh thân mật trong vở kịch mới

Toàn bộ chia sẻ nóng của Thuý Diễm giữa ồn ào:

Mấy nay Diễm khá buồn vì đọc được những lời bình luận tiêu cực về mình chỉ vì một cảnh diễn tình cảm. Một nụ hôn trong hoàn cảnh bắt buộc của kịch bản và theo sự chỉ đạo của đạo diễn trong một tác phẩm sân khấu. Là một diễn viên chuyên nghiệp, Diễm làm nghề cũng mười mấy năm rồi, trải qua rất rất nhiều vai diễn, thậm chí có những vai diễn yêu cầu nhiều cảnh nóng và tình cảm, phải quay cận cảnh còn khó hơn thế rất nhiều. Nhưng thật ngạc nhiên vì chỉ một lần bị quay lén phát tán cảnh diễn đó trên sân khấu mà lần này Diễm lại bị những người lạ, những người chưa từng xem trọn vẹn tác phẩm lại đánh giá tiêu cực và bình luận không hay. Mỗi ngày lại dùng lời lẽ nặng nề hơn suy diễn ra đủ kiểu rồi đánh giá đủ nơi khiến Diễm rất buồn và ảnh hưởng tâm lý. Hôm nay Diễm chỉ muốn chia sẻ để được thấu hiểu, là một diễn viên, Diễm sẽ luôn có những công việc khác của người bình thường. Khi nhận lời tham gia một dự án, trách nhiệm của Diễm là phải truyền tải được hết tâm tư tình cảm của mỗi vai diễn mình đảm nhận và chắc chắn không thể nào né tránh khỏi có các cảnh cần thể hiện tình cảm của nhân vật của mình. Chắc chắn không một vai diễn nào về tình yêu đôi lứa về thanh xuân về gia đình lại không phải thể hiện tình cảm. Nếu Diễm e dè, diễn không tốt thì Diễm không thể được xem là diễn viên chuyên nghiệp và khi đó khán giả cũng sẽ không đón nhận tác phẩm của mình. Diễm mong được hiểu rõ là chắc chắn sau mỗi vai diễn, bản thân người diễn viên khi cánh màn nhung khép lại, sau khi ống kính khép lại thì mọi thứ sẽ kết thúc. Ai cũng trở về lại chính bản thân mình. Người diễn viên sau mỗi dự án đều trở về cuộc sống thật của mình. Mọi tình cảm, mọi hành động, mọi tâm tư của nhân vật khán giả thấy đó chỉ là giả, là diễn xuất. Diễm may mắn được sự ủng hộ của gia đình, của chồng, người thân, để theo sự nghiệp diễn xuất và Diễm luôn tự hào về điều đó. D đã toàn tâm toàn ý làm nghề, mới có được sự thành công của diễn viên Thuý Diễm ngày hôm nay. Được sự yêu mến của khán giả trong rất nhiều vai diễn. Diễm rất mong làm ơn hãy để những người nghệ sĩ chân chính được làm nghề, được yêu nghề. Làm ơn đừng thêu dệt, đừng cắt ghép, đừng dựng chuyện không thành có và đưa ra những thông tin sai sự thật hay những lời nói nặng nề sai lệch làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm cũng như nhân cách của người khác, của những người làm nghề chân chính bằng cả trái tim mình như Diễm. Diễm xin chân thành cảm ơn!

Man Ra Đô chỉ là bạn diễn trên sân khấu của Thuý Diễm trong một vở kịch, cả hai thực hiện những phân cảnh theo kịch bản

Thuý Diễm và Lương Thế Thành quen biết nhau vào nhau vào năm 2013, cả hai xuất phát từ đồng nghiệp thành người yêu rồi sau đó về chung nhà. Đám cưới quy tụ dàn sao đình đám của cặp đôi diễn ra vào năm 2016. Hậu kết hôn, Lương Thế Thành và Thuý Diễm cùng nhau xây dựng một gia đình viên mãn, hạnh phúc, cả hai đồng hành từ công việc đến cuộc sống và được xem là một trong những cặp đôi vàng của Vbiz.

Thuý Diễm khẳng định được chồng ủng hộ, thông cảm cho công việc

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Thuý Diễm khẳng định cô và Lương Thế Thành đều không ghen tuông, luôn thông cảm cho công việc của nhau. Thuý Diễm còn có nguyên tắc không cho Lương Thế Thành xem phim hay kịch có "cảnh nóng". Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Cả hai vợ chồng tôi đều không ghen. Tôi không ghen và anh Thành cũng vậy. Hoặc là có thể có ghen nhưng chưa bao giờ phải tỏ ra bên ngoài là không được vui hay gì đó. Có thể như vậy nên cuộc sống của hai vợ chồng dễ thở hơn bởi vì vốn dĩ cả hai đều hiểu tính chất công việc của nhau.

Thât ra thì cả tôi và anh Thành đều là những diễn viên chuyên nghiệp, làm nghề cũng rất lâu rồi. Tôi thì 15 năm và anh Thành hơn 20 năm. Tôi nghĩ có những lằn ranh nhất định cần phải đặt ra cho bản thân, tuy không nói với ai nhưng cả hai đều biết có những giới hạn mà mình không vượt qua để tôn trọng đối phương. Ngay cả tôi cũng vậy, mỗi một bộ phim tôi sẽ có một đồng nghiệp nam khác nhau. Chắc chắn để làm tốt công việc, tôi sẽ làm sao để vai diễn trọn vẹn nhất, thể hiện những cảnh tình cảm chân thật với bạn diễn nam. Nhưng tôi hiểu mình cần biết điểm dừng để dành sự tôn trọng cho gia đình. Anh Thành cũng vậy, chắc chắn chúng tôi không làm điều gì để đối phương phải lo lắng".