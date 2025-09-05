Tối 4/9 (giờ địa phương), Thư Kỳ tham gia Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 82 ở thành phố Venice, Italy. Người đẹp sinh năm 1976 xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện điện ảnh hàng đầu thế giới này với tư cách diễn viên và giám khảo, nhưng đây là lần đầu góp mặt trong vai trò đạo diễn.

Cô đến để ra mắt bộ phim đầu tay do cô làm đạo diễn, Girl. Đồng hành cùng Thư Kỳ có nhà sản xuất kỳ cựu Diệp Như Phân, nhà quay phim Dư Tĩnh Bình và dàn diễn viên Khưu Trạch, 9m88, Bạch Tiểu Anh.

Kết thúc buổi công chiếu, toàn thể khán giả đứng dậy vỗ tay không ngừng suốt 15 phút, kèm theo riêng reo hò và chúc mừng vang dội khắp rạp. Trước phản ứng đó, Thư Kỳ không giấu nổi xúc động, bật khóc ngay tại chỗ, rồi quay sang ôm chặt Bạch Tiểu Anh, 9m88 cùng Khưu Trạch bên cạnh. Mọi người sau đó cùng ùa đến cổ vũ họ.

Thư Kỳ khóc trong buổi ra mắt phim tại LHP Venice. Nguồn: Weibo.

Ngôi sao Hồng Phất Nữ chia sẻ đạo diễn là công việc áp lực lớn. Theo người đẹp, trước kia khi là diễn viên, cô chỉ cần tập trung vào vai diễn, còn có thời gian quan tâm đến tạo hình và phong thái. Tuy nhiên, khi trở thành đạo diễn, cô luôn phải canh cánh trong lòng phản ứng và bình luận của khán giả.

Thư Kỳ nhấn mạnh nhiều áp lực không rõ nguồn gốc. Cô bị lo âu trước khi bấm máy. Lần đầu thử sức với vai trò mới, cô sợ chưa làm tốt công việc. Do đó, trước buổi công chiếu, cô hoàn toàn không còn tâm trí cho việc chuẩn bị trang phục hay trang điểm, mà chỉ nghĩ liệu tác phẩm đầu tay có được đón nhận hay không.

Girl lấy bối cảnh Đài Loan (Trung Quốc) giai đoạn cuối thập niên 1980 đến cuối thập niên 1990, khắc họa những mâu thuẫn và đấu tranh mà gia đình lẫn cá nhân phải đối mặt trong tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

“Đó là thời kỳ xám xịt. Cha mẹ phải bôn ba vì cuộc sống, nam giới thường bỏ bê gia đình. Bước vào sau năm 1998, bầu không khí xã hội thay đổi, phụ nữ có nhiều cơ hội giáo dục hơn, cũng tự do và phóng khoáng hơn, không cần phụ thuộc vào phụ quyền hay gia đình. Đây chính là ý tưởng sáng tác chính của tôi”, Thư Kỳ nêu.

Nữ đạo diễn hy vọng thông qua việc khắc họa nhân vật, có thể thể hiện cuộc đấu tranh và sự thức tỉnh của phụ nữ trong sự chuyển giao thế hệ.

Thư Kỳ ôm dàn diễn viên chính sau khi phim kết thúc.

Tiếng vỗ tay kéo dài 15 phút sau buổi chiếu tại LHP Venice 2025 vừa là sự khẳng định lớn nhất cho tác phẩm đầu tay của Thư Kỳ, vừa viết nên một khởi đầu hoàn hảo cho con đường đạo diễn của cô.

Tác phẩm còn được đề cử tranh giải Sư tử Vàng - hạng mục quan trọng nhất của LHP Venice, giúp Thư Kỳ trở thành đạo diễn nữ người Hoa đầu tiên được đề cử hạng mục này ngay tác phẩm đầu tay.

Thư Kỳ cũng nhận nhiều lời khen từ giới truyền thông. Little White Lies ca ngợi cách Thư Kỳ chọn kể chuyện mang tính trừu tượng thay vì tuyến tính, chứng tỏ cô có “con mắt điện ảnh độc đáo”. Variety khen phim biểu đạt được tính chân thành về cảm xúc và có kết thúc đầy nhẹ nhàng, từ đó đánh giá đạo diễn có góc nhìn đáng giá. South China Morning Post nhận xét Girl là sự khởi đầu đầy triển vọng cho Thư Kỳ.

Bên cạnh đó, cây viết Jordan Mintzer của The Hollywood Reporter cho rằng phim mang đến bức tranh chân thực về bạo lực gia đình và nghèo đói, nhưng chưa thực sự phát triển được thành kiệt tác kịch tính mạnh.

Next Best Picture đánh giá phim còn đơn thuần, chưa vượt lên khỏi những ý tưởng quen thuộc. Trang này chấm cho phim điểm 5/10.

Thư Kỳ cá tính trên thảm đỏ LHP Venice.

Dù nói không còn tâm trí chuẩn bị trang phục, Thư Kỳ vẫn tỏa sáng trong mọi khung hình trên thảm đỏ.

Thư Kỳ sở hữu sắc vóc vượt thời gian, nổi bật hơn cả dàn diễn viên chính.