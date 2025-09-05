Bỏ ra 272 tỷ cưới con gái vua sòng bạc, "chạn vương Cbiz" vẫn bị coi thường

Đậu Kiêu từng là một trong những gương mặt sáng giá của thế hệ diễn viên sau 85. Mặc dù không phải sao hạng A nhưng anh nổi lên nhờ năng lực, diễn xuất chắc tay và đời tư trong sạch, hiếm khi vướng ồn ào. Từ hình tượng "chàng trai cúc trắng" trong Chuyện Tình Cây Táo Gai đến phản diện vừa đáng thương vừa đáng hận Yến Tuân trong Sở Kiều Truyện, nam diễn viên được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt bứt phá, tiến xa trên màn ảnh Hoa ngữ.

Thế nhưng khi sự nghiệp đang thăng hoa, Đậu Kiêu lại công khai tình cảm với Hà Siêu Liên - con gái vua sòng bạc Hà Hồng Sân. Từ năm 2019, thay vì tập trung đóng phim, anh dành phần lớn thời gian đi du lịch, nghỉ dưỡng cùng bạn gái. Các kịch bản phim truyền hình và điện ảnh gửi đến liên tục nhưng Đậu Kiêu đều từ chối. Trong khi đồng nghiệp cùng thời miệt mài cày cuốc để giữ độ hot thì nam diễn viên sinh năm 1988 lại tự tay đánh mất thời cơ vàng.

Không chỉ lơ là công việc, Đậu Kiêu còn nhiều lần khiến khán giả thất vọng vì thái độ thiếu chuyên nghiệp. Trong bộ phim Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ, anh và bạn diễn Trần Đô Linh có chemistry tốt, được khán giả tích cực ghép đôi. Tuy nhiên, vì lo sợ bạn gái ghen tuông, Đậu Kiêu né tránh mọi hành động thân thiết, không đăng ảnh chung khi quảng bá phim và gần như không tương tác với nữ chính. Việc "bỏ rơi" đồng nghiệp trong quá trình tuyên truyền khiến hình ảnh của anh tụt dốc thảm hại, bao công sức gây dựng từ Sở Kiều Truyện coi như đổ sông đổ bể.

Danh tiếng của Đậu Kiêu bị ảnh hưởng nhiều sau khi hẹn hò với Hà Siêu Liên

Năm 2023, cặp đôi tổ chức hôn lễ xa hoa tại Bali. Để chiều lòng vợ, Đậu Kiêu không ngần ngại bỏ ra toàn bộ 80 triệu HKD (khoảng 272 tỷ đồng) tiền tích cóp trong nhiều năm để tổ chức đám cưới. Hôn lễ xa hoa bậc nhất showbiz tưởng như sẽ là khoảnh khắc viên mãn nhưng cuối cùng lại trở thành bước ngoặt chôn vùi sự nghiệp của nam diễn viên. Cưới được con gái vua sòng bạc, Đậu Kiêu bị gắn mác "chạn vương", "ăn bám nhà vợ", còn hào quang sự nghiệp thì dần phai nhạt.

Điều đáng nói, dù đám cưới rình rang nhưng cả hai lại chưa đăng ký kết hôn. Chính vì thế mà công chúng càng tin rằng Đậu Kiêu ở thế yếu, không có tiếng nói trong mối quan hệ này. Anh từng hy vọng có thể giống Hề Mộng Dao - siêu mẫu cưới con trai vua sòng bạc và dần được trao quyền quản lý một phần công việc kinh doanh. Nhưng mẹ của Hà Siêu Liên là bà Trần Uyển Trân vốn nổi tiếng thận trọng đã thẳng thừng ngăn cản. Không những không có quyền can dự vào gia tộc, Đậu Kiêu còn bị nhà họ Hà coi thường, chỉ có vai trò "chú rể bạc tỷ" chi tiền cho đám cưới.

Đậu Kiêu không có vị thế trong nhà họ Hà

Trong khi đó, Hà Siêu Liên lại tận dụng danh xưng "vợ Đậu Kiêu" để lấn sân showbiz và liên tục nhận lời mời tham gia sự kiện, đóng phim. Sự đối lập này càng khiến khán giả tin rằng Đậu Kiêu đã tự biến mình thành "bệ phóng" cho vợ trong khi bản thân ngày càng mờ nhạt.

Thời gian gần đây, tin đồn hôn nhân rạn nứt càng lan rộng khi cặp đôi ít xuất hiện bên nhau và cũng không còn tình tứ như trước. Một số nguồn tin còn cho biết Đậu Kiêu đã phải dọn khỏi tổ ấm, hiện sống ly thân và trở lại với phim trường để khởi động lại sự nghiệp. Những nụ cười tươi tắn ngày nào giờ hiếm khi xuất hiện trên gương mặt anh, thay vào đó là vẻ u buồn, mệt mỏi.

Từ một nam thần được hàng triệu fan yêu mến, Đậu Kiêu nay bị mỉa mai là "chồng hào môn thất thế". Anh đánh đổi sự nghiệp, tiền bạc, thậm chí cả danh dự để cưới vợ nhưng nhận lại là sự lạnh nhạt của gia tộc nhà vợ cùng cái nhìn khinh thường từ công chúng.

Trường hợp của Đậu Kiêu trở thành minh chứng điển hình cho câu chuyện "bước chân vào hào môn không phải là giấc mơ màu hồng". Trong thế giới mà quyền lực và lợi ích được đặt lên hàng đầu, một diễn viên dù từng nổi tiếng đến đâu nếu không giữ được vị thế sự nghiệp thì cũng dễ dàng trở thành kẻ ngoài cuộc. Không ít người hy vọng Đậu Kiêu sẽ từ bỏ cuộc sống hào môn để trở về showbiz, tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp.