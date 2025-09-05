Quỳnh Lương tổ chức tiệc đầy tháng ấm cúng cho con gái, cô bé được mẹ khen ở điểm này

Mới đây, Quỳnh Lương đã đăng tải loạt ảnh về lễ mừng đầy tháng của con gái Nala. Nữ diễn viên và gia đình chuẩn bị một bữa tiệc ấm cúng với hoa tươi, những chiếc bánh kem trái cây có hình ảnh ngộ nghĩnh. Cô bé nhận được nhiều lời chúc mừng từng cộng đồng mạng.

Khung cảnh tiệc đầy tháng của bé Nala - con gái Quỳnh Lương.

Quỳnh Lương cũng chia sẻ hình ảnh con gái nhỏ và dành lời âu yếm cho con: "Nay em được đầy tháng rồi ạ. Trộm vía em iu ngoan lắm, đêm mẹ chỉ thức đúng 2 lần thui. Trộm vía em".

Con gái Quỳnh Lương vừa đầy tháng.

Nhiều người dùng mạng đã chúc bé Nala hay ăn chóng lớn đồng thời hỏi thăm sức khỏe của Quỳnh Lương. Một số mẹ bỉm có kinh nghiệm cho biết sau khi đầy tháng, em bé sẽ lớn lên từng ngày và có những lúc "trái tính trái nết" khiến mẹ bỉm vất vả hơn.

Quỳnh Lương chính thức chia sẻ tin vui đã sinh con gái thứ 2 vào ngày 11/8. Theo nữ diễn viên, hành trình làm mẹ lần hai diễn ra khá nhẹ nhàng nhờ sự đồng hành, chăm sóc và động viên thường xuyên từ ông xã. Cả gia đình vỡ òa hạnh phúc khi chào đón thành viên mới. Bé gái được đặt tên thân mật ở nhà là Nala - viết tắt của show truyền hình Người Ấy Là Ai mà Quỳnh Lương và chồng Tiến Phát từng nên duyên hẹn hò.

Quỳnh Lương cùng chồng đón con gái thứ hồi đầu tháng 8.

Sau khi sinh con gái thứ hai, Quỳnh Lương thường xuyên chia sẻ hình ảnh và khoảnh khắc đáng yêu của bé trên mạng xã hội. Trên kênh TikTok có hơn 1,1 triệu người theo dõi, nữ diễn viên sinh năm 1995 đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh ông xã Tiến Phát chơi đùa cùng con. Cô dí dỏm viết: " Tiến Phát đang nhìn ngắm hình ảnh lúc nhỏ của mình. Thành quả của 9 tháng ghét chồng là đẻ ra 'đứa' giống chồng y chang."

Quỳnh Lương gia nhập hội "nghiện con".

Gia nhập "hội nghiện con", Quỳnh Lương cũng thú nhận mình chụp ảnh bé liên tục đến mức điện thoại báo đầy bộ nhớ: "Mới có vài ngày mà máy tôi full dung lượng rồi á em yêu ơi. Chào con, thế giới mới của ba mẹ."

Nữ diễn viên sinh năm 1995 cho biết sau khi sinh xong lúc nào cũng chỉ muốn nhìn ngắm con. "Cái tính bướng bỉnh, lì lợm của mẹ đã gục ngã trước hình ảnh chiếc kim nhỏ xíu cắm vào chân em để lấy máu.

Em không khóc, mẹ khóc. Mẹ lên kế hoạch nghỉ ngơi, mua nôi cho em ngủ riêng rồi tự mẹ phá vỡ, lúc nào cũng muốn ôm em, nhìn em, em đi tắm xíu là nhớ điên lên. Mới xuất hiện có vài ngày mà thao túng tâm lý người ta thế rồi đó hả. Yêu anh Gấu với em lắm luôn ý".

Nữ diễn viên tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 3/2025.

Quỳnh Lương nên duyên với doanh nhân Tiến Phát, kém cô hai tuổi, qua Người ấy là ai năm 2023. Cặp đôi cưới hôm 21/3 tại Phú Thọ và sẽ tổ chức thêm tiệc mừng ở TP HCM, Trà Vinh.

Cả hai từng đổ vỡ hôn nhân, có con riêng nên dễ đồng cảm, thấu hiểu nhau. Quỳnh Lương sinh năm 1995, quê Phú Thọ, là diễn viên được nhiều khán giả qua các bộ phim Gara hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu, Mặt trời mùa đông…