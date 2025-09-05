Đây mà là Angelina Jolie sao?

Mới đây, Angelina Jolie đã xuất hiện trên phim trường Anxious People với diện mạo hoàn toàn mới. Điểm nhấn đầu tiên và gây bất ngờ nhất chính là mái tóc của Angelina Jolie. Thay vì mái tóc nâu dài bồng bềnh đã làm nên thương hiệu, cô xuất hiện với một mái tóc bob ngắn ngang cằm, được nhuộm màu vàng bạch kim sáng rực. Kiểu tóc này không chỉ thay đổi hoàn toàn đường nét gương mặt mà còn mang đến một vẻ ngoài lạnh lùng, sắc bén, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh Angelina Jolie mềm mại, nữ tính thường thấy.

Lối trang điểm của nữ minh tinh trong bức ảnh này cũng góp phần tạo nên sự khác biệt. Đôi môi được tô son đỏ tươi đậm nét, trở thành điểm nhấn mạnh mẽ trên khuôn mặt. Đôi mắt được kẻ chì sắc sảo và tô điểm bằng những gam màu trầm, tạo nên một cái nhìn sâu thẳm và đầy quyền lực, khác hẳn với vẻ ngoài mộc mạc và đôi mắt mèo tự nhiên quen thuộc của cô. Chiếc áo khoác màu kem tinh tế càng tôn lên diện mạo quyền lực, thu hút của bà mẹ 6 con. Có thể nói sự lột xác lần này báo hiệu trở thành 1 trong những màn hóa thân ấn tượng nhất trong sự nghiệp của Angelina Jolie.

Đi cùng nữ minh tinh trên phim trường là cậu con trai đầu Maddox

Được biết Angelina Jolie đang quay phim ở London, Anh. Song Page Six đưa tin cũng có khả năng cô sẽ ở lại đó vĩnh viễn. Vào tháng 8, nữ minh tinh chuẩn bị bán căn biệt thự trị giá 24,5 triệu USD (646 tỷ đồng) ở Los Angeles, Mỹ vì có kế hoạch chuyển ra nước ngoài ngay sau khi cặp song sinh út tròn 18 tuổi. Trước đó, cô mua bất động sản này vì muốn các con được gần gũi với bố Brad Pitt, sống cách đó chỉ 5 phút đi bộ.

Angelina Jolie sinh năm 1975, được biết đến như một trong những minh tinh nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất thế giới. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ rất sớm và nhanh chóng thành danh với những vai diễn cá tính, gợi cảm và nhiều chiều sâu. Cô đoạt Giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2000 với phim Girl, Interrupted. Một số bộ phim nổi bật khác gồm Lara Croft: Tomb Raider, Mr. & Mrs. Smith, Wanted, Salt, Maleficent… Angelina Jolie cũng là một trong những nữ diễn viên có cát-xê cao nhất Hollywood trong nhiều năm.

Ngoài điện ảnh, Angelina Jolie được ngưỡng mộ với vai trò Đặc phái viên của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR). Cô đã có nhiều chuyến công tác đến các vùng chiến sự, trại tị nạn để kêu gọi sự giúp đỡ quốc tế.

Về đời tư, Angelina Jolie từng kết hôn với các nam diễn viên Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton, và Brad Pitt. Cô và Brad Pitt từng là cặp đôi “vàng” của Hollywood, được truyền thông gọi là “Brangelina”, có 6 người con (cả con ruột và con nuôi). Cả sự nghiệp lẫn đời tư của Jolie luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và công chúng. Tuy nhiên sau khi ly hôn Brad Pitt, Angelina Jolie khá kín tiếng và không công khai hẹn hò thêm ai.

