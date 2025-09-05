Mối quan hệ bất ngờ giữa "bạn trai mới" của Jennie và "tình tin đồn" Rosé (BLACKPINK)

Jennie (BLACKPINK) được cho là đang hẹn hò với bạn trai mới - nam diễn viên Nico Hiraga. Cặp đôi này được phát hiện đi chơi với nhau ở Canada, trong lúc tour diễn DEADLINE của BLACKPINK đang tạm nghỉ.

Netizen đã bất ngờ phát hiện ra mối liên hệ của Nico Hiraga và Evan Mock - tình tin đồn của Rosé. Nico Hiraga được biết điến qua nhiều dự án phim, bao gồm Booksmart và Moxie. Tuy nhiên trước đó, Nico Hiraga từng mơ ước trở thành vận động viên trượt ván chuyên nghiệp, nhưng phải gác lại ước mơ vì chấn thương năm 19 tuổi. Anh vẫn tiếp tục trượt ván để giải trí, rồi quen biết Evan Mock. 2 người trở thành bạn bè nhờ sở thích tương đồng, cùng đồng hành trong cuộc sống và sự nghiệp diễn xuất.

Bạn trai tin đồn của Jennie và Rosé thực chất là bạn thân của nhau

Sự trùng hợp này khiến nhiều cư dân mạng xôn xao bàn tán. Họ cho rằng rất có thể Rosé quen biết Nico Hiraga qua Evan Mock, rồi giới thiệu chàng trai này cho Jennie: "Họ có hẹn hò đôi không?", "Hóa ra anh ta thông đồng với anh chàng cố tình gây sự chú ý của Rosé", "Thậm chí còn có ảnh họ nắm tay, thật không thể chối cãi"... Tuy nhiên cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng những "cặp đôi" này chỉ là bạn bè.

Mới đây, Jennie được bắt gặp đi cùng Nico Hiraga tại Canada. Vào năm 2024, bộ đôi này cũng được bắt gặp "hẹn hò" cùng nhau ở Canada cực kỳ vui vẻ. Từ tận năm 2021, họ công khai chụp ảnh choàng vai bá cổ vô cùng thân thiết.

Loạt ảnh này nhanh chóng gây bão mạng xã hội, kéo theo vô số bình luận tranh cãi. Nhiều người cho rằng Nico Hiraga chính là bạn trai mới của Jennie, chứ không phải cô nàng tái hợp với V (BTS) hay Kai (EXO). Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng Nico Hiraga và Jennie chỉ là bạn bè. Họ cho rằng chỉ đi cùng nhau không thể là bằng chứng hẹn hò, ngoài ra đời tư và khoảng thời gian rảnh rỗi của Jennie là điều nên được tôn trọng.

Jennie - Nico Hiraga được bắt gặp "hẹn hò" ở Canada

Năm 2024, họ cũng đi chơi với nhau tại Canada

Từ năm 2021, họ đã choàng vai bá cổ chụp ảnh cực thân thiết

Về phần Rosé, cô được cho là hẹn hò với Evan Mock - bạn diễn trong MV toxic till the end. Evan Mock sinh năm 1997, bằng tuổi Rosé. Anh là con lai Mỹ - Philippines, và được biết tới là người mẫu, diễn viên, vận động viên trượt ván. Trước đó, Evan từng đóng chính trong loạt phim Gossip Girl của HBO Max.

Cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò bởi thường xuyên được bắt gặp đi chơi riêng và mang đồ đôi. Cư dân mạng đã soi được khoảnh khắc Evan Mock dường như định vòng tay qua eo Rosé 1 cách thân mật khi thành viên nhóm BLACKPINK bước xuống xe. Thậm chí 1 người họ hàng của Evan đăng tải ảnh Rosé đón năm mới cùng các thành viên trong gia đình nam diễn viên. Tuy nhiên, hình ảnh này đã bị xóa chỉ sau 1 thời gian ngắn được chia sẻ.

Rosé được cho là hẹn hò với Evan Mock

