Jennie (BLACKPINK) vội chuyển công ty vì phạm luật?

Sau khi rời khỏi YG Entertainment, Jennie (BLACKPINK) đã tự thành lập công ty riêng mang tên ODD ATELIER (OA). Hiện công ty này có văn phòng ở phường Itaewon, quận Yongsan, Seoul. Vào ngày 3/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin văn phòng ODD ATELIER sẽ hết hạn hợp đồng thuê nhà vào tháng 10, nên sẽ chuyển đến 1 tòa nhà ở phường Hannam, quận Yongsan vào đầu tháng 11.

Văn phòng mới hiện đang được gấp rút hoàn thành nội thất. Tòa nhà náy có tổng diện tích sàn 927 mét vuông, do kiến trúc sư nổi tiếng Hong Tae Seon thiết kế. Tính đến cuối năm ngoái, tòa nhà này có giá bán là 45 tỷ won (854 tỷ đồng), tiền đặt cọc là 1,5-2,5 tỷ won (28-47 tỷ đồng) và tiền thuê hàng tháng là 60-80 triệu won (1,1-1,5 tỷ đồng).

Jennie chuyển đến văn phòng mới vào tháng 11 sắp tới

Tuy nhiên, MHN Sports đưa tin quyết định chuyển văn phòng mới xuất phát từ tranh cãi vi phạm quy định xây dựng của văn phòng hiện tại. Ban đầu, tòa nhà này được cấp phép làm phòng trưng bày nghệ thuật. Nhưng người chủ đã chuyển đổi trái phép thành văn phòng. Văn phòng quận Yongsan đã ra quyết định xử lý hành chính vì đối với chủ tòa nhà vì vi phạm quy định xây dựng. Phía Jennie không lên tiếng về quyết định chuyển văn phòng này.

ODD ATELIER được thành lập từ tháng 11/2023 và tập trung hỗ trợ Jennie phát triển sự nghiệp cá nhân. Ngoài ra, công ty này còn được cho là sẽ lấn sân kinh doanh khi nữ idol sinh năm 1996 nộp đơn đăng ký nhãn hiệu dưới tên "Jennie Ruby Jane" cho 10 danh mục riêng biệt - từ thực phẩm và đồ uống đến đồ trang sức và hàng xa xỉ.

Jennie sinh năm 1996 tại Hàn Quốc, từng đi du học trước khi đầu quân cho YG Entertainment. Trước khi ra mắt cùng BLACKPINK, Jennie đã có gần 6 năm làm thực tập sinh tại công ty này. Cô được biết đến rộng rãi trong giới Kpop từ trước khi ra mắt thông qua các màn kết hợp với các nghệ sĩ cùng công ty, điển hình là việc góp giọng trong bài hát Black của G-Dragon (BIGBANG) và xuất hiện trong MV That XX.

Năm 2016, Jennie chính thức ra mắt cùng BLACKPINK và nhanh chóng gây tiếng vang với các bản hit như Boombayah, Whistle, và sau này là hàng loạt ca khúc đình đám khác như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love và How You Like That. Trong nhóm, cô đảm nhận vai trò main rapper (rapper chính) và lead vocalist (hát dẫn). Vào tháng 11/2018, Jennie trở thành thành viên đầu tiên của BLACKPINK ra mắt solo với đĩa đơn SOLO. Ca khúc đã càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc, phá vỡ nhiều kỷ lục và củng cố vị thế của cô như một nghệ sĩ solo thành công. Jennie tiếp tục trở lại với vai trò nghệ sĩ solo vào năm 2024 và gặt hái được nhiều thành công.

Hiện tại, cô đang cùng BLACKPINK thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới DEADLINE. DEADLINE bao gồm 31 buổi diễn, đi qua 16 thành phố như Goyang, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York, Paris, Milan, Barcelona, London, Bangkok, Singapore, Jakarta, Tokyo...

Jennie cùng BLACKPINK vững vàng ngôi vị nhóm nhạc nữ số 1 Kpop

Nguồn: MHN Sports