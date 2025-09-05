Đến lượt "hung thần" Getty phơi bày nhan sắc thật của Thư Kỳ, có "thảm họa" như Son Ye Jin?

Son Ye Jin và Thư Kỳ là 2 minh tinh châu Á được chú ý nhất tại LHP Venice năm nay. Là nữ thần sắc đẹp của xứ sở kim chi, nhưng khi đụng độ "ống kính hung thần" Getty Images, Son Ye Jin vẫn chịu thua. Cô 2 lần bị lộ nhiều dấu vết lão hóa trên mặt, làn da thiếu căng mịn trong ảnh chụp cận của Getty Images. Sau khi Son Ye Jin bại trận và hóa "thảm họa" vì Getty, mọi sự quan tâm của công chúng đổ dồn vào Thư Kỳ. Ai cũng ngóng đợi về cuộc đối đầu giữa biểu tượng sắc đẹp Cbiz và Getty Images tại LHP Venice.

Đúng như mong đợi, Thư Kỳ quả đúng là ngoại lệ của Getty Images. Vào sáng nay (5/9), Getty đã xả toàn bộ ảnh dự họp báo chính thức ra mắt phim đến đi thảm đỏ của minh tinh hàng đầu xứ Đài. Qua ống kính của "hung thần", Thư Kỳ ghi điểm hoàn toàn với vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi 49. Với những ảnh chụp cận mặt, nữ diễn viên vẫn lộ dấu vết lão hóa, nhưng không hề xuất hiện trạng thái mệt mỏi, xuống sắc như Son Ye Jin. Khí chất tự tin, kiêu hãnh và tràn đầy sức sống của Thư Kỳ cũng được thể hiện hoàn hảo qua mọi góc ảnh của Getty Images. Với nhan sắc quyến rũ và thần thái quan trọng trời ban của Thư Kỳ, có lẽ việc "hung thần" cũng phải bó tay trước minh tinh Cbiz cũng là điều dễ hiểu.

Thư Kỳ tươi rói, xinh đẹp và thần thái đổ bộ thảm đỏ LHP Venice vào sáng nay (5/9)

Thư Kỳ diện trang phục của nhà thiết kế Gaurav Gupta khéo tôn vóc dáng mảnh mai, vòng eo nhỏ nhắn và vẻ sang trọng khi bước lên thảm đỏ LHP danh giá với vai trò mới - đạo diễn. Cộng đồng mạng choáng ngợp trước visual rạng rỡ đến nỗi khi đến Getty Images cũng không dìm được của minh tinh hàng đầu này

Trước khi lên thảm đỏ, Thư Kỳ có buổi họp báo công bố phim. Cô diện trang phục theo phong cách menswear. Những bức hình chụp của Thư Kỳ mà Getty Images công bố khiến fan không khỏi cảm thán bởi phong độ nhan sắc bền bỉ qua nhiều năm của nữ diễn viên

Với khí chất minh tinh trời ban, có lẽ việc "hung thần" phải bó tay trước Thư Kỳ cũng là điều dễ hiểu

Tuy nhiên, nếu nói Thư Kỳ không có khuyết điểm nhan sắc là không đúng. Ở tuổi 49, cô đã xuất hiện tình trạng lão hóa trên gương mặt. Tuy nhiên, dấu vết thời gian này cũng bị lu mờ trước sự yêu đời, tràn đầy sức sống của cô

Thư Kỳ của năm 2025 và năm 2005 (ảnh phải), đường nét gương mặt vẫn vậy, không có bất kỳ sự thay đổi nào

Trong khi với Son Ye Jin, minh tinh Hàn Quốc đã lộ rõ những hiệu lão hóa, đường nét gương mặt đi xuống qua ảnh của Getty sau khi 20 năm. Cùng trang điểm tone nude tự nhiên, rõ ràng Thư Kỳ tươi trẻ hơn Son Ye Jin. Tuy nhiên, với bà mẹ 1 con Son Ye Jin, những dấu vết thời gian này dường như chẳng là gì cả. Khán giả vẫn dành rất nhiều lời khen ngợi vì cô đã chọn cách "già đi một cách tự nhiên", không giấu diếm và không cố gắng níu giữ thanh xuân

Năm nay, Thư Kỳ đến LHP Venice không phải với vai trò diễn viên mà là đạo diễn. Bộ phim đầu tay Girl của cô đang tranh giải Sư Tử Vàng, hạng mục quan trọng nhất LHP Venice 2025. Tác phẩm của Thư Kỳ nhận được cơn mưa lời khen từ giám khảo. Cũng trong buổi ra công chiếu bộ phim, minh tinh hàng đầu đã bật khóc khi chứng kiến đứa con tinh thần của mình được mọi người ở LHP danh giá đón nhận.

Thư Kỳ khóc nghẹn khi nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng sau khi tác phẩm đầu tay mà cô làm đạo diễn được giám khảo, đồng nghiệp và khán giả ở LHP Venice đón nhận

Thư Kỳ và các diễn viên tham gia diễn xuất trong phim đầu tay của cô Girl

