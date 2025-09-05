Quang Tuấn là diễn viên nổi tiếng quen mặt với khán giả Việt. Sau khoảng 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh để lại ấn tượng qua hàng loạt các bộ phim như Tro Tàn Rực Rỡ, Nghề Siêu Dễ, Bóng Đè, Biệt Đội Rất Ổn, Tết Ở Làng Địa Ngục…

Mới đây, diễn viên Quang Tuấn đã có phản ứng hài hước trên trang cá nhân trước loạt tin đồn liên quan đến việc anh can thiệp "dao kéo" và phải chỉnh sửa mũi nhiều lần. Trên Facebook cá nhân, nam diễn viên đăng tải hình ảnh cận cảnh gương mặt với dòng trạng thái dí dỏm: "Bà nói thiệt hả bà Thơ" kèm theo biểu tượng ngạc nhiên. Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Nguyên nhân bắt nguồn từ một số bình luận nhận xét ngoại hình về Quang Tuấn lan truyền trên mạng xã hội, cho rằng anh từng phẫu thuật thẩm mỹ mũi, thậm chí phải "tháo ra làm lại" do lần đầu chưa ưng ý. Dưới phần bình luận, nam diễn viên tiếp tục pha trò trêu đùa: "Chấn động giới mộ điệu".

Diễn viên Quang Tuấn xuất hiện với diện mạo mới bảnh bao và lịch lãm

Anh vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ mũi nhiều lần. Sau đó, Quang Tuấn đã đăng tải bài viết bày tỏ sự bất ngờ trước thông tin này

Quang Tuấn được ví như "tắc kè hoa" màn ảnh khi liên tục biến hóa ở nhiều vai diễn khác nhau. Vừa qua, nam diễn viên gây chú ý khi xuất hiện trong dàn cast chính thức của chương trình Running Man Vietnam mùa thứ 3. Tuy nhiên chỉ ngay trong buổi ghi hình đầu tiên của gameshow này, Quang Tuấn đã gặp chấn thương và phải băng bó kín 4 ngón tay.

Về lý do tham gia Running Man Vietnam, nam diễn viên chia sẻ: "Tuấn cũng muốn thử làm mới mình hơn ở một khía cạnh khác ngoài phim ảnh, vẫn là Quang Tuấn nhưng gần gũi và giải trí hơn".

Người "bạn đời" - ca sĩ Linh Phi cũng là một trong những lý do giúp nam diễn viên tự tin thử sức ở chương trình thực tế lần này: "Linh Phi chính là người thôi thúc và thuyết phục Tuấn tham gia vì cô ấy rất yêu thích chương trình này. Cũng nhờ có Linh Phi mà Tuấn nhiều lần bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình để thử sức ở các lĩnh vực mới. Linh Phi chỉ nhắn nhủ một điều: Hãy đưa con người của anh sau hậu trường lên chương trình và thoải mái nhất là được".

Đây là lần đầu tiên Quang Tuấn tham gia một chương trình truyền hình thực tế

Ngay buổi ghi hình đầu tiên, anh đã gặp chấn thương và phải băng bó ngón tay

Vào tháng 11/2023, Quang Tuấn từng chia sẻ vẫn đang tìm một vai diễn mới lạ để thử sức trong buổi phỏng vấn với chúng tôi. Anh cho hay: "Có lẽ, tôi là một người may mắn khi mà được gia đình ủng hộ.

Là con một, gia đình không muốn tôi theo đuổi con đường nghệ thuật. Hồi xưa, tôi học Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Gia đình định hướng sau này làm một cái nghề ổn định. Nhưng khi thi vào trường sân khấu, tôi vẫn được ba mẹ ủng hộ. Hiểu được tâm tư nguyện vọng của con cái, nên họ không cấm cản.

Sau khi cưới vợ và sinh con, tôi may mắn khi có bạn đời luôn là người đồng hành, ủng hộ mình đi theo con đường nghệ thuật. Nhìn lại quá trình làm việc, tôi được các anh chị lớn thương, rồi được các thầy cô thương. Thực sự bây giờ, nhà tôi không có gì ngoài giải thưởng diễn xuất. Đó là sự ghi nhận của các anh em đồng nghiệp, của các vị tiền bối đã trao lại cho tôi trong quá trình cố gắng. Nhưng tôi vẫn đang đau đáu tìm cho mình một cái vai diễn để thỏa mãn bản thân, chẳng hạn như một nhân vật tâm thần phân liệt chẳng hạn.

Quang Tuấn diễn viên quen mặt của khán giả qua các bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh

Về đời tư, Quang Tuấn và Linh Phi bén duyên sau một lần hợp tác chung. Nam diễn viên từng chia sẻ, thuở đầu anh chủ động theo đuổi nhưng nhiều lần bị từ chối. Có lần, Quang Tuấn tặng Linh Phi vé xem vở kịch do chính anh tham gia, song cô lại đem tặng lại cho ba mẹ mình.

Thế nhưng, chính sự chân thành, sự quan tâm và cách đối xử tốt với mọi người xung quanh của Quang Tuấn đã khiến Linh Phi dần rung động. Cặp đôi về chung một nhà vào năm 2018 và hai năm sau hạnh phúc đón con gái đầu lòng – bé Gạo. Dù bận rộn với lịch trình công việc, Quang Tuấn vẫn luôn kề vai sát cánh cùng vợ trong hành trình chăm sóc, nuôi dạy con.