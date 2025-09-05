Mới đây, nữ diễn viên Jeong Ga Eun đã lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội khi khoe tấm bằng lái xe taxi trên sóng truyền hình. "Bản sao Song Hye Kyo" cho biết, với kinh nghiệm 30 năm cầm lái, cô đã vượt qua kỳ thi lấy bằng cách đây 2 tháng cực dễ dàng.

Jeong Ga Eun chia sẻ, ban đầu, cô tiếp xúc với ngành này là để lấy tư liệu làm content cho các video Youtube. Thế nhưng dần dần, người đẹp này lại cảm thấy đây là nghề tay trái cần thiết để nuôi sống gia đình mình. Ngoài ra, nữ diễn viên xứ Hàn chia sẻ thêm: "Cha tôi là một tài xế taxi chưa từng gặp bất cứ tai nạn nào". Mối liên hệ đặc biệt này khiến cô như được truyền nghề từ cha khi chọn việc cầm lái.

Điều khiến netizen bất ngờ là Jeong Ga Eun đã có kinh nghiệm hành nghề thực tế, đón 4 nhóm khách trong 4 giờ và kiếm được 40.000 won (757.000 đồng). Nữ diễn viên tâm sự: "Nếu không nhận được việc trong showbiz, tôi sẽ đi làm tài xế lái xe, coi như chuẩn bị cho lúc tuổi già. Nếu làm full time thì thu nhập cũng không tồi đâu!".

Jeong Ga Eun tự hào chia sẻ đã có kinh nghiệm 30 năm cầm lái.

Cô đã thi lấy bằng tài xế taxi và sẵn sàng hành nghề.

Nhiều cư dân mạng đã dành lời khen ngợi cho quyết tâm của mẹ đơn thân showbiz. Trước đó không lâu, "bản sao Song Hye Kyo" từng khiến bao người thương xót khi chia sẻ trên sóng truyền hình về tình hình kinh tế khó khăn tới mức không mua nổi một miếng bánh kem cho con.

Nữ diễn viên tâm sự, trước kia, cô có thể thoải mái đi mát xa, thư giãn mà chẳng cần nghĩ ngợi. Còn từ mùa hè năm trước, khi thu nhập đột ngột giảm sút thì dù eo đau, tay mỏi đến phát run cũng chẳng dám tiêu tiền. Thậm chí, khi con gái trông mong được ăn miếng bánh kem, người đẹp xứ Hàn cũng chẳng dốc ra nổi vài đồng để mua cho ái nữ. Jeong Ga Eun nghẹn ngào cho biết: "Tuổi càng lớn mới càng cảm thấy không có tiền thật quá thê thảm".

"Bản sao Song Hye Kyo" từng khó khăn đến mức không mua nổi bánh kem cho con.

Jeong Ga Eun (sinh năm 1978) bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên vào năm 1997. Người đẹp này trở thành hiện tượng trên mạng xã hội do sở hữu khuôn mặt quá giống với đàn chị Song Hye Kyo, được đánh giá là bản sao hoàn hảo của nữ diễn viên Hậu Duệ Mặt Trời. Thế nhưng cô chưa ghi được dấu ấn đáng kể nào trên con đường sự nghiệp.

Năm 2016, Jeong Ga Eun kết hôn với một doanh nhân và nhanh chóng đón con gái đầu lòng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô đã tan vỡ chỉ sau 1 năm khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. "Bản sao Song Hye Kyo" giành được quyền nuôi con và vất vả ngược xuôi để chăm bẵm cho con gái cưng. Tuy nhiên, đúng vào giai đoạn khó khăn của ngành điện ảnh, Jeong Ga Eun chẳng nhận được nhiều vai diễn, thậm chí phải đi lái taxi để kiếm sống.

Jeong Ga Eun được chú ý nhờ nhan sắc giống với đàn chị nổi tiếng.

Tuy nhiên, cô không tạo được dấu ấn trên con đường nghệ thuật.

Nguồn: baijiahao