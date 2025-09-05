David - Victoria Beckham tiếc thương "ông trùm" Giorgio Armani, cả dàn minh tinh - thiên thần Victoria's Secret không khỏi bàng hoàng

Nhà thiết kế huyền thoại Giorgio Armani đã qua đời ở tuổi 91. Thông tin được Tập đoàn Armani xác nhận, cho biết ông trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Ý, trong vòng tay gia đình vào ngày thứ Năm vừa qua.

Thông tin này đã làm những người yêu thích thời trang toàn cầu đau buồn, những tên tuổi lừng danh của showbiz thế giới cũng không ngoại lệ. Trên mạng xã hội, họ đã gửi những lời tri ân, chia buồn sâu sắc nhất trước sự ra đi của huyền thoại thời trang lừng lẫy.

Nhà thiết kế huyền thoại qua đời ở tuổi 91

Những ngôi sao đình đám của làng thế thao, giải trí thế giới

Cựu danh thủ David Beckham đau buồn: "1 ngày rất buồn khi chúng ta phải nói lời tạm biệt đến 1 người rất đặc biệt... Tử tế, hào phóng, khiêm tốn và là quý ông đích thực... Giorgio Armani, 1 người độc nhất"

Bà xã anh là Victoria Beckham cũng vô cùng buồn bã: "Thế giới trời trang đã mất đi huyền thoại đích thực Giorgio Armani - nhà thiết kế có tầm nhìn xa trông rộng, với di sản sẽ trường tồn mãi mãi. Tôi cảm thấy vinh dự khi được gọi ông là một người bạn.

"Người đàn bà đẹp" Julia Roberts chia buồn ngắn gọn: "1 người bạn đích thực. 1 huyền thoại"

Minh tinh Demi Moore chia sẻ hàng loạt khoảnh khắc diện thiết kế của Giorgio Armani cùng lời chia buồn sâu sắc nhất

Minh tinh Cate Blanchett cũng vô cùng thương tiếc Giorgio Armani và di sản của ông

Nữ diễn viên Camilla Belle đau buồn trước cái chết của nhà thiết kế quá cố

Với cựu danh thủ Kaka, Giorgio Armani còn hơn cả một biểu tượng thời trang, là một người bạn thực sự và luôn đồng hành trong suốt sự nghiệp của anh. Cách nhà thiết kế huyền thoại đối xử những người xung quanh mới là điều đáng được trân trọng nhất

Dàn người mẫu hàng đầu thế giới, những thiên thần Victoria's Secret nóng bỏng

Siêu mẫu huyền thoại Cindy Crawford chia sẻ hình ảnh thời hoàng kim những năm 1990: "Thật đau lòng khi nghe tin huyền thoại Giorgio Armani qua đời. Bậc thầy thực sự trong từng tác phẩm"

1 siêu mẫu huyền thoại khác là Claudia Schiffer cũng chia sẻ hình ảnh từ thập niên 1990 để tưởng niệm nhà thiết kế

Cựu đệ nhất phu nhân Pháp kiêm người mẫu Carla Bruni đăng ảnh diện thiết kế của Giorgio Armani cùng những lời chia buồn chân thành nhất

Siêu mẫu Karolina Kurkova gọi Giorgio Armani là "huyền thoại không thể thay thế"

Irina Shayk trong bộ suit biểu tượng của nhà thiết kế người Ý

Alessandra Ambrosio là 1 trong những người mẫu yêu thích của Giorgio Armani lúc sinh thời

Người mẫu Blanca Padilla...

... và Sara Sampaio trân trọng cơ hội làm việc với nhà thiết kế huyền thoại

Nyle DiMarco - quán quân America's Next Top Model mùa 22 bày tỏ lòng thành kính đến nhà thiết kế quá cố

Những nhà thiết kế, fashionista đình đám của giới thời trang

Nhà thiết kế Donatella Versace gửi lời tri ân: “Thế giới vừa mất đi một tượng đài. Ông đã viết nên lịch sử và sẽ được ghi nhớ mãi mãi”

Nhà thiết kế Tom Ford thương tiếc: "Xin tôn vinh ngài Giorgio Armani, người có tầm nhìn và nhà tiên phong của sự thanh lịch tự nhiên"

Nhà thiết kế Jeremy Scott gửi lời tạm biệt đến 1 trong những nhà thiết kế huyền thoại của thời trang thế giới

Anthony Vaccarello của Saint Laurent đăng bức chân dung Giorgio Armani cùng biểu tượng trái tim thay lời muốn nói

Nhà thiết kế Michael Kors tưởng niệm Giorgio Armani bằng 1 khoảnh khắc đời thường

Fashionista hàng đầu thế giới Chiara Ferragni gọi nhà thiết kế là "Vua"

Nguồn: Instagram