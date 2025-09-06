Kim Jong Kook cưới gấp, chặn mọi hình ảnh vì cô dâu "chạy bầu"?

Vào chiều tối ngày 5/9, Kim Jong Kook đã tổ chức đám cưới riêng tư tại Seoul, Hàn Quốc, mời chưa đến 100 khách. Đám cưới của "thánh ế" được truyền thông Hàn gọi là "nhiệm vụ 007" vì bảo mật đến mức không có bất kỳ bức ảnh nào lọt ra ngoài.

Kim Jong Kook cũng thông báo cưới rất vội vã. Anh công bố hỷ sự vào ngày 18/8 và cưới vào ngày 5/9, chỉ cách nhau hơn 2 tuần. "Anh hổ" còn giữ bí mật với những người thân cận xung quanh. Khi nghe tin, dàn sao Running Man đã rất ngỡ ngàng. Vì Kim Jong Kook báo gấp nên họ phải nhanh chóng đổi lịch trình để dự đám cưới của anh. MC Yoo Jae Suk thốt lên: "Đây là lần đầu tiên tôi được mời làm chủ trì một lễ cưới đột ngột như vậy". Lee Kwang Soo thậm chí không tham dự được vì còn lịch trình ở Việt Nam.

Hiếm có ai cưới kín như Kim Jong Kook, 1 bức ảnh cũng không lọt ra ngoài!

Việc Kim Jong Kook gấp rút cưới, lại giữ bí mật nghiêm ngặt khiến công chúng Hàn Quốc không khỏi đặt dấu hỏi. Xports News dẫn lại nghi vấn ầm ĩ trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc, cho rằng Kim Jong Kook vội vã cưới gấp do cô dâu đã mang thai, anh sắp lên chức bố. Ngoài ra, netizen cũng đặt nghi vấn phải chăng vợ Kim Jong Kook là người "quyền cao chức trọng" nên mới phải bảo mật đám cưới kỹ như vậy? Còn có giả thuyết khác "đen tối" hơn cho rằng có thể vợ "anh hổ" là nhân vật tai tiếng không nên được biết đến, nên họ làm đám cưới kín nhằm bảo vệ danh tiếng của Kim Jong Kook.

Đáp lại những tin đồn, công ty quản lý của nghệ sĩ 49 tuổi chỉ nói: "Chúng tôi không thể tiết lộ bất cứ điều gì ngoài những gì Kim Jong Kook tự đăng trên fancafe. Đó là cuộc sống riêng tư của anh ấy, vì vậy chúng tôi không biết chi tiết cụ thể".

Netizen Hàn bàn tán nhiều nhất về khả năng Kim Jong Kook vội vã "cưới chạy bầu"

Những chi tiết công khai của đám cưới chỉ có dàn khách mời toàn sao hạng A: Thành viên Running Man, V và Jungkook (BTS), "ông hoàng phòng vé" Ma Dong Seok, Cha Tae Hyun, Dex, Jang Hyuk, Hong Kyung Min, Ryu Hyun Jin... MC hôn lễ là Yoo Jae Suk. Kim Jong Kook thậm chí còn giữ kín địa điểm đám cưới, chỉ thông báo với khách mời trước 1 ngày. Anh cẩn thận dặn dò dàn sao hạng A: "Đừng nói với quản lý mà hãy đến 1 mình nhé". Ngôi sao Running Man muốn những vị khách giữ bí mật thông tin càng nhiều càng tốt.

Kim Jong Kook mời chưa đến 100 khách. Dàn khách mời hạng A này đều phải tuân thủ quy định bảo mật nghiêm ngặt

Kim Jong Kook sinh năm 1976, là ca sĩ, diễn viên kiêm nhân vật truyền hình nổi tiếng ở Hàn Quốc. Kim Jong Kook ra mắt lần đầu vào năm 1995 với vai trò là một trong hai thành viên của bộ đôi hip-hop Turbo. Turbo là một nhóm nhạc cực kỳ thành công, tạo nên làn sóng lớn với nhiều bản hit dance sôi động. Sau khi Turbo tan rã (và sau này tái hợp), Kim Jong Kook hoạt động solo và trở thành một trong những ca sĩ ballad được yêu thích tại Hàn Quốc. Anh là ca sĩ solo nam duy nhất từng giành được cả ba giải Daesang (Giải thưởng lớn) từ ba đài truyền hình lớn KBS, MBC, SBS trong cùng một năm (2005) với album thứ 3 và ca khúc chủ đề Loveable. Các bản hit solo khác bao gồm One Man, Walking in One Spot.

Kim Jong Kook nổi tiếng với cơ bắp cuồn cuộn, lối sống lành mạnh, đam mê thể thao và đặc biệt là tính cách "keo kiệt" (được thể hiện hài hước trong Running Man) nhưng thực chất rất ấm áp và quan tâm đến những người xung quanh. Anh được mệnh danh là "Người Năng Lực" và "Kẻ Săn Hổ" nhờ sức mạnh vượt trội trong các chương trình tạp kỹ. Về đời tư, anh từng vướng tin đồn hẹn hò Yoon Eun Hye, Song Ji Hyo, Hong Jin Young nhưng đều khẳng định chỉ là bạn bè. Cuối cùng, Kim Jong Kook lại thông báo cưới đột ngột, khiến cả châu Á ngỡ ngàng chấn động.

Cuối cùng "thánh ế" cũng thoát ế

Nguồn: Xports News