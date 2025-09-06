Đám cưới bí mật như 007 của Kim Jong Kook: V - Jungkook (BTS) cùng dàn Running Man có mặt, loạt sao hạng A phải tuân thủ nghiêm ngặt điều này

Vào chiều tối ngày 5/9, Kim Jong Kook đã chính thức thoát danh "thánh ế" và trở thành chồng người ta. Đám cưới của Kim Jong Kook diễn ra tại khách sạn J tại quận Gangnam, Seoul, chỉ mời chưa đến 100 khách gồm gia đình và những người bạn thân thiết. An ninh được thắt chặt đến mức không có bất kỳ bức ảnh nào lọt ra ngoài.

Theo MyDaily, danh sách khách mời đám cưới của Kim Jong Kook gồm có dàn sao hạng A: Thành viên Running Man, V và Jungkook (BTS), "ông hoàng phòng vé" Ma Dong Seok, Cha Tae Hyun, Dex, Jang Hyuk, Hong Kyung Min, Ryu Hyun Jin... MC hôn lễ là Yoo Jae Suk. Người chủ trì hôn lễ và ca sĩ hát mừng không được tiết lộ. Có thông tin cho rằng "anh hổ" đích thân hát tặng vợ mình 1 bản tình ca.

MyDaily ví đám cưới của Kim Jong Kook với "nhiệm vụ 007" vì tính chất tuyệt mật. Kim Jong Kook thậm chí còn giữ kín địa điểm đám cưới đến phút chót. Anh thông báo địa điểm cho khách mời chỉ 1 ngày trước đám cưới. "Anh hổ" còn cẩn thận dặn dò dàn sao hạng A: "Đừng nói với quản lý mà hãy đến 1 mình nhé". Ngôi sao Running Man muốn những vị khách giữ bí mật thông tin càng nhiều càng tốt.

Kim Jong Kook tổ chức đám cưới bí mật như "nhiệm vụ 007"

Khách mời gồm có dàn Running Man,...

... V - Jungkook (BTS),...

... Ma Dong Seok... Họ đều phải tuân thủ quy định bảo mật chặt chẽ

Danh tính cô dâu cũng là điều vô cùng bí ẩn. Theo Sports Chosun, nửa kia của Kim Jong Kook là người Mỹ gốc Hàn, sinh ra ở Los Angeles, năm nay 39 tuổi và kém anh 11 tuổi. Cô hiện là CEO của 1 công ty mỹ phẩm và có ngoại hình lai xinh đẹp. Truyền thông Hàn Quốc cho biết Kim Jong Kook và bạn gái hẹn hò thời gian khá dài trước khi quyết định tiến đến hôn nhân, từ tận năm 2020. Có tin đồn khác cho rằng vợ Kim Jong Kook kém anh 20 tuổi, là con gái của giảng viên tiếng Anh nổi tiếng, tốt nghiệp đại học Seoul hiện đang làm ở bộ phận bán hàng thị trường Bắc & Trung Mỹ của 1 tập đoàn lớn.

Về vấn đề này, công ty quản lý của Kim Jong Kook lên tiếng: "Chúng tôi không thể tiết lộ bất cứ điều gì ngoài những gì Kim Jong Kook tự đăng trên fancafe. Đó là cuộc sống riêng tư của anh ấy, vì vậy chúng tôi không biết chi tiết cụ thể". Cho nên đến nay, danh tính cô dâu của ngôi sao 49 tuổi vẫn còn là ẩn số.

Kim Jong Kook giữ kín mọi điều về đám cưới và cô dâu

Kim Jong Kook sinh năm 1976, là ca sĩ, diễn viên kiêm nhân vật truyền hình nổi tiếng ở Hàn Quốc. Kim Jong Kook ra mắt lần đầu vào năm 1995 với vai trò là một trong hai thành viên của bộ đôi hip-hop Turbo. Turbo là một nhóm nhạc cực kỳ thành công, tạo nên làn sóng lớn với nhiều bản hit dance sôi động. Sau khi Turbo tan rã (và sau này tái hợp), Kim Jong Kook hoạt động solo và trở thành một trong những ca sĩ ballad được yêu thích tại Hàn Quốc. Anh là ca sĩ solo nam duy nhất từng giành được cả ba giải Daesang (Giải thưởng lớn) từ ba đài truyền hình lớn KBS, MBC, SBS trong cùng một năm (2005) với album thứ 3 và ca khúc chủ đề Loveable. Các bản hit solo khác bao gồm One Man, Walking in One Spot.

Kim Jong Kook nổi tiếng với cơ bắp cuồn cuộn, lối sống lành mạnh, đam mê thể thao và đặc biệt là tính cách "keo kiệt" (được thể hiện hài hước trong Running Man) nhưng thực chất rất ấm áp và quan tâm đến những người xung quanh. Anh được mệnh danh là "Người Năng Lực" và "Kẻ Săn Hổ" nhờ sức mạnh vượt trội trong các chương trình tạp kỹ.

Về đời tư, anh từng vướng tin đồn hẹn hò Yoon Eun Hye, Song Ji Hyo, Hong Jin Young nhưng đều khẳng định chỉ là bạn bè. Cuối cùng, Kim Jong Kook thông báo cưới đột ngột. Từ tháng 5, thành viên Running Man đã mua 1 căn biệt thự sang trọng nằm ở khu Nonhyeon Apelbaum 2, phường Nonhyeon, quận Gangnam, Seoul làm nhà tân hôn. Căn hộ này có giá lên đến 6,2 tỷ won (117 tỷ đồng) và được "anh hổ" thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt. Những hình ảnh bên trong căn hộ rộng đến 243 mét vuông này khiến khán giả phải "wow" không ngừng nghỉ vì quá đỗi sang chảnh, đẳng cấp.

Cuối cùng "thánh ế" cũng trở thành người đàn ông có vợ

Nguồn: MyDaily