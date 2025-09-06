Hoa hậu Phạm Hương khác thường trong ngày sinh nhật, ông xã đại gia vắng bóng

7 năm trước, Hoa hậu Phạm Hương quyết định ngưng hoạt động nghệ thuật và sang Mỹ định cư. Ở nước ngoài, người đẹp sinh năm 1991 từng khiến netizen choáng ngợp vì cuộc sống sang chảnh, ở trong biệt thự trắng đắt đỏ.

Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 chia sẻ hình ảnh mới để mừng sinh nhật tuổi 34. Người đẹp xuất hiện trong trang phục màu đen đơn giản, gương mặt rạng rỡ check-in bên bình hoa. Kèm theo đó, cô còn viết bài đăng dài gửi lời cảm ơn tới những người đã gửi lời chúc trong ngày đặc biệt.

"Cảm thấy thật biết ơn tất cả các tình yêu trong ngày sinh nhật của tôi. Cảm ơn tất cả những người đã gửi cho tôi những lời chúc ngọt ngào – thật sự đã khiến ngày hôm nay trở nên đặc biệt hơn. Tôi may mắn khi có những người chu đáo như vậy trong cuộc sống", cô viết.

Hoa hậu Phạm Hương đăng tải hình ảnh mới mặc trang phục đơn giản để mừng sinh nhật tuổi 34

Tuy nhiên, cư dân mạng lại xôn xao bàn tán về sự vắng mặt của ông xã đại gia của Hoa hậu Phạm Hương. Thay vì đăng tải khoảnh khắc gia đình quây quần, người đẹp sinh năm 1991 chỉ đăng tải hình ảnh đơn giản của bản thân.

Trước đó, Phạm Hương thường xuyên chia sẻ ảnh bên ông xã và các con trong dịp đặc biệt. Chính vì sự khác thường này đã dấy lên sự tò mò bàn tán của netizen về cuộc hôn nhân của người đẹp 9x.

Người đẹp sinh năm 1991 chỉ chia sẻ bức hình của bản thân, không đăng tải khoảnh khắc bên gia đình hay với ông xã

Phạm Hương vẫn giấu kín diện mạo của ông xã đại gia sau 7 năm chung sống

Trong tiệc sinh nhật của con trai Phạm Hương diễn ra vào tháng 7/2025, chồng đại gia cũng vắng mặt. Cư dân mạng cũng phát hiện ra chồng nàng hậu đã không xuất hiện trong các dịp đặc biệt trong suốt thời gian qua. Lần gần nhất mà cô cho chồng xuất hiện trên mạng xã hội là vào dịp Tết 2024.

Về lý do vẫn quyết giữ kín mặt ông xã mỗi khi đăng ảnh lên mạng xã hội, Phạm Hương chia sẻ: "Vì anh ấy không phải là người của showbiz. Anh ấy chỉ đơn giản là người bình thường thôi. Cuộc sống, công việc của họ sẽ không thoải mái. Tôi chỉ muốn họ có một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường. Bản thân tôi cũng chấp nhận là người bình thường, nhường lại hào quang để các bạn, các em khác có thể tỏa sáng".

Chồng đại gia của Phạm Hương liên tục vắng mặt trong thời gian qua. Động thái lạ này khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao

Chồng của nàng hậu là doanh nhân Bobby Trần, một Việt kiều giàu có, phong độ đang sinh sống và kinh doanh tại Mỹ. Cả hai có với nhau hai cậu con trai, lần lượt sinh năm 2019 và 2021.

Trước thắc mắc của nhiều người về việc tổ chức đám cưới sau khi công khai các con, Phạm Hương từng chia sẻ rằng cô muốn đợi đến khi con trai lớn đủ trưởng thành để có thể cầm nhẫn cưới trao cho bố mẹ trên lễ đường, lúc ấy cô mới tính đến chuyện chính thức lên xe hoa.