Vừa qua, cả showbiz Việt từ nghệ sĩ đến khán giả đều bất ngờ trước thông tin nghệ sĩ ưu tú Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 51.

Thúy Nga

Mới đây, một đàn em thân thiết của Ngọc Trinh ở Mỹ là danh hài Thúy Nga đã tâm sự ngắn gọn về đàn chị.

Cô nói: "Vừa rồi chị Ngọc Trinh qua đời khiến cả giới nghệ sĩ chúng tôi bàng hoàng. Không ai ngờ chị Ngọc Trinh lại ra đi đột ngột như vậy. Tôi thương lắm. Tôi thực sự bất ngờ và xót xa cho chị vô cùng nhưng không thể về viếng đám tang chị được.

Chị Ngọc Trinh và tôi có mối thân tình lớn. Hồi xưa tôi là đàn em của chị Ngọc Trinh, hay canh khi nào chị ấy bận thì xin vai của chị. Tôi cũng rất hợp với các vai diễn của chị Ngọc Trinh nên toàn được thế vai cho chị. Chị cũng hiền và dễ thương lắm, hay bảo tôi tới diễn thế vai và chỉ bảo tôi nhiều điều.

Hôm nghe tin chị Ngọc Trinh mất tôi cứ tưởng tin fake, ai ngờ là sự thật. Cuộc sống này quá vô thường".

Ngọc Trinh

Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Trinh tên thật là Phạm Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1974, nổi tiếng với vai diễn Vy trong bộ phim truyền hình Mùi ngò gai và vai diễn Xàng trong vở kịch Trái tim nhảy múa.

Năm 2019, Ngọc Trinh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Cô cũng là giảng viên nghệ thuật trường Đại học Văn Lang, vừa đứng lớp Diễn viên kịch điện ảnh truyền hình và thỉnh giảng tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm đào tạo diễn viên khác.

Trong thời gian học tại trường Nghệ Thuật Sân Khấu II, lớp của Ngọc Trinh do diễn viên Công Ninh làm chủ nhiệm, sau khi vở Nữ Sinh được công diễn, hai người cũng chính thức công khai tình cảm, được sự đồng ý của hai gia đình, họ đã có dự định kết hôn nhưng không thực hiện được, mối tình của họ kéo dài 10 năm, tới năm 2005 họ chia tay.

Tháng 12 năm 2009, Ngọc Trinh kết hôn với đạo diễn, nhà sản xuất truyền hình người Hàn Quốc Kim Se Hyuk. Cô từng qua Hàn sinh sống cùng chồng một thời gian, rồi về ở hẳn Việt Nam, hai người không có con cái và sau đó ly hôn năm 2017.

Sau một tuần nhập viện điều trị bệnh xuất huyết bao tử tại Bệnh viện Nhân dân 115 – thành phố Hồ Chí Minh, Ngọc Trinh qua đời vào ngày 1 tháng 9 năm 2025 ở tuổi 51. Trước đó, cô có thời gian dài điều trị bệnh về dạ dày, đây cũng là lí do khiến Ngọc Trinh phải bỏ dở vai diễn của phim Mùi ngò gai.