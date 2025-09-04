Lễ động quan diễn viên Ngọc Trinh: Việt Hương - Vân Trang đến chia buồn, dàn sao Mùi Ngò Gai nghẹn ngào tiễn biệt

Ngày 4/9, lễ tiễn đưa NSƯT Ngọc Trinh được tổ chức trong không khí trang nghiêm và nghẹn ngào. Từ sáng sớm, rất đông nghệ sĩ, đồng nghiệp và người hâm mộ đã có mặt tại tang lễ để đưa tiễn nữ diễn viên tài hoa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước linh cữu phủ đầy hoa trắng, những vòng hoa viếng với dòng chữ đầy thương tiếc của bạn bè, đồng nghiệp xếp kín lối vào. Vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương xuất hiện không giấu được xúc động khi tiễn biệt cố diễn viên.

Diễn viên Hoà Hiệp, Hồng Ánh, Đình Toàn,... - những người từng gắn bó cùng Ngọc Trinh từ sân khấu kịch đến bộ phim đình đám Mùi Ngò Gai cũng có mặt. Ai cũng nghẹn ngào trong giây phút cuối cùng bên người đồng nghiệp đáng mến. Ngoài ra, nhiều người hâm mộ, người dân cũng tập trung đông đưa tiễn người nghệ sĩ tài hoa, hiền lành, nhiệt huyết về nơi an nghỉ.

Các nghệ sĩ có mặt chia buồn với gia đình trong lễ đưa tiễn NS Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng

Các nghệ sĩ không khỏi nghẹn ngào khi tiễn đưa NS Ngọc Trinh

Gia đình làm lễ, đưa linh cữu NS Ngọc Trinh hoả táng tại Trung tâm Bình Hưng Hoà

Lễ tiễn đưa diễn ra trong không khí xúc động

Nhiều người dân tập trung tại tang lễ của NS Ngọc Trinh

Linh cữu nữ nghệ sĩ được phủ hoa trắng

Tối 1/9, thông tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời đột ngột ở tuổi 52 khiến công chúng và đồng nghiệp bàng hoàng, xót xa. Gia đình Ngọc Trinh đã đăng cáo phó, thông báo nữ ca sĩ trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11h30 cùng ngày tại TP.HCM.

Nhiều đồng nghiệp và bạn bè thân thiết đều bàng hoàng và có nhiều lời sau cuối khi nghe tin nữ nghệ sĩ qua đời. Trên trang cá nhân, đạo diễn Bảo Hoàng không khỏi bàng hoàng trước tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời. Nam đạo diễn bồi hồi chia sẻ về dự định của cố nghệ sĩ vẫn còn dở dang: "Em không tin luôn đó Chị Trinh ơi... Nãy giờ lòng vòng hỏi thăm. Còn 2 tháng hơn là chị bảo vệ luận án cao học ở Hà Nội rồi mà".

NSƯT Ngọc Trinh là gương mặt quen thuộc và được khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn ở sân khấu kịch lẫn phim truyền hình

NSƯT Ngọc Trinh được biết đến rộng rãi sau vai Vy trong Mùi Ngò Gai. Trước khi được chọn vào vai Vy, Ngọc Trinh đã có chút thành công trong lịch vực sân khấu kịch nói. Quyết định thử sức cho vai diễn dài hơi trong Mùi Ngò Gai chính là bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của Ngọc Trinh và giúp cô đến gần hơn với khán giả yêu thích phim truyền hình. Gương mặt tròn, nụ cười sáng cộng với lối diễn tự nhiên, chân thật khiến Ngọc Trinh tạo được thiện cảm cho công chúng. Tuy nhiên, sau 2 phần phim "làm mưa làm gió", vì lí do sức khỏe nên Ngọc Trinh đã không thể tiếp tục vai diễn của mình, để lại biết bao tiếc nuối.

Sau vai diễn để đời trong Mùi Ngò Gai, Ngọc Trinh tiếp tục tham gia nhiều dự án phim khác. Bên cạnh đó, nữ diễn viên vẫn tích cực hoạt động ở mảng sân khấu kịch. Ngoài ra, cô còn đứng lớp đào tạo nhiều khóa cho lớp diễn viên trẻ ở trường Sân khấu Điện ảnh. Tháng 8/2019, Ngọc Trinh được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.