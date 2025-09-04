Lễ đầy tháng ái nữ nhà Ngô Thanh Vân – Huy Trần: Không gian phủ đầy hồng ngọt ngào, đúng chuẩn "công chúa Gạo"

Tròn một tháng sau khi hạ sinh con gái đầu lòng, gia đình Ngô Thanh Vân – Huy Trần đã tổ chức lễ đầy tháng ấm cúng, tràn ngập sắc hồng ngọt ngào. Buổi lễ không chỉ mang đậm nét truyền thống mà còn toát lên sự tinh tế, hiện đại, như một lời chúc phúc dành cho bé gái nhỏ được gọi thân mật là Gạo.

Trong ngày đặc biệt, vợ chồng Ngô Thanh Vân – Huy Trần cùng gia đình đã chuẩn bị mâm lễ đầy đủ với hoa tươi, trái cây, bánh trái và những món ngọt trang trí tinh xảo. Nến sen đỏ thắp sáng, hoa cúc trắng xen lẫn hồng pastel phủ khắp không gian, tạo nên khung cảnh vừa ấm áp vừa thiêng liêng.

Nghi thức thắp hương và đọc lời khấn được tiến hành trong sự trang trọng, thể hiện tấm lòng biết ơn tổ tiên và mong cầu bình an, hạnh phúc cho bé. Đặc biệt, trên tấm thiệp đầy tháng dành riêng cho Gạo, cha mẹ đã viết lời nhắn đầy xúc động bằng tiếng Anh: “The day you were born was the happiest day for your parents. Now you are 30 days old, your parents wish you always be healthy, obedient and become a beautiful, talented girl. Love you so much!” (tạm dịch: “Ngày con chào đời là ngày hạnh phúc nhất của ba mẹ. Hôm nay, khi con tròn 30 ngày tuổi, ba mẹ cầu chúc con luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn và sau này trở thành một cô gái xinh đẹp, tài năng. Ba mẹ yêu con rất nhiều!".

Điểm nhấn trong buổi lễ chính là bàn tiệc phủ tràn sắc hồng pastel với thiết kế đồng điệu và tinh tế. Những chiếc cupcake nhỏ xinh, bánh kem hoa cúc, tháp donut trang trí nơ hồng, và chiếc bánh lớn mang tên Gạo được bày biện đẹp mắt. Xung quanh còn có những tạo hình ngộ nghĩnh của em bé má hồng, khiến không gian thêm phần đáng yêu.

Mọi chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng, từ hoa tươi, nến, bánh trái cho tới cách sắp xếp, tạo nên bữa tiệc vừa hiện đại, vừa ấm áp tình cảm gia đình.

Trong khoảnh khắc đặc biệt, Ngô Thanh Vân xuất hiện giản dị nhưng đầy rạng rỡ bên ông xã Huy Trần và con gái nhỏ. Cả hai vợ chồng đều chọn trang phục trắng tinh khôi, ôm trọn bé Gạo trong vòng tay, nở nụ cười hạnh phúc.

Nếu trên màn ảnh, Ngô Thanh Vân là “đả nữ” được ngưỡng mộ với sự nghiệp rực rỡ, thì ngoài đời thường, chị lại khiến khán giả xúc động bởi hình ảnh người phụ nữ của gia đình, tìm thấy bình yên và viên mãn bên tổ ấm nhỏ.

Xin chúc mừng đầy tháng thiên thần nhỏ nhà Ngô Thanh Vân - Huy Trần.