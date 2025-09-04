Hình ảnh Ngọc Trinh quấn quýt bên bố trước 16 ngày qua đời

Thông tin NSƯT Ngọc Trinh đột ngột qua đời ở tuổi 52 vào ngày 1/9 vẫn khiến nhiều khán giả và nghệ sĩ Việt bàng hoàng, khó tin đó là sự thật.

Nhìn lại những hoạt động mà nữ diễn viên chia sẻ trên Facebook cá nhân càng khiến người hâm mộ xót xa. Trong tháng 8, chị đăng khoảng 8 status, hầu hết đều mang nội dung vui vẻ, yêu đời, truyền năng lượng tích cực.

Hình ảnh thời trẻ được Ngọc Trinh đăng tải đầu tháng 8.

Trong đó, bài đăng ngày 6/8 gây chú ý khi Ngọc Trinh chia sẻ lại loạt ảnh thời thiếu nữ xinh đẹp cùng dòng trạng thái: “Dạ em 19 tuổi, nữ sinh năm thứ 2 khoa Diễn viên. Vui quá khi tìm được hình kỷ niệm với các anh chị học chung trường Nghệ thuật Sân khấu 2".

Đáng chú ý hơn cả là bài đăng cách đây 16 ngày. Ngọc Trinh viết ngắn gọn: “Cha con đi núi Bà Tây Ninh”, kèm clip ghi lại chuyến đi cùng bố và người thân. Hình ảnh nữ diễn viên nhỏ bé quấn quýt bên bố nay trở thành kỷ niệm cuối cùng, khiến nhiều người xúc động.

NSƯT Ngọc Trinh sinh năm 1974 tại TP.HCM, hoạt động nghệ thuật từ những năm 1990 với nhiều vai trò: diễn viên sân khấu – truyền hình, biên kịch và đạo diễn kịch. Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp gắn liền với vai Vy trong series Mùi ngò gai.

Ngọc Trinh và bố (ảnh cắt từ clip).

Năm 2019, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Những năm gần đây, ngoài công việc nghệ thuật, Ngọc Trinh còn tận tâm với sự nghiệp giảng dạy, là giảng viên ngành Diễn viên kịch – điện ảnh truyền hình tại Đại học Văn Lang, đồng thời tham gia giảng dạy ở nhiều cơ sở đào tạo khác.

Ngọc Trinh qua đời lúc 11h30 ngày 1/9/2025, hưởng dương 52 tuổi. Trước đó, chị bị ngất tại nhà, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.