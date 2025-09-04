Hé lộ nơi Taylor Swift cưới Travis Kelce: Rộng cả ngàn mét vuông, trị giá gần 500 tỷ?

Sau khi Taylor Swift - Travis Kelce thông báo đính hôn, chi tiết về đám cưới của cặp đôi là điều được rất nhiều người quan tâm. 1 nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng rất có thể cặp đôi sẽ trao lời thề nguyện tại dinh thự Rhode Island yêu thích của Taylor Swift.

Việc dinh thự này được được cải tạo với chi phí 1,7 triệu USD (44 tỷ đồng) càng làm củng cố thêm nhận định này. Theo giấy phép xây dựng, ngôi biệt thự sẽ được xây thêm phòng ngủ mới rộng 117 mét vuông, xây nhiều phòng tắm hơn, sửa lại phòng bếp. Nhiều người cho rằng Taylor Swift đang sửa lại dinh thự này để tổ chức đám cưới tại đây.

Cặp đôi được cho là sẽ kết hôn ở dinh thự Rhode Island yêu thích của Taylor Swift

Dinh thự của Taylor Swift ở Rhode Island, được biết đến với tên gọi High Watch hoặc Holiday House, là một dinh thự ven biển nằm ở Watch Hill, Westerly, Rhode Island. Ngôi nhà này có diện tích 11.000 foot vuông (tương đương 1021,93 mét vuông), được xây dựng trên điểm cao nhất của Watch Hill và có 7 phòng ngủ, 8 lò sưởi, 1 hồ bơi lớn và tầm nhìn ra biển. Taylor Swift đã mua biệt thự này vào năm 2013 với giá 17,75 triệu USD (463 tỷ đồng).

Siêu biệt thự này từ lâu đã là địa điểm "ăn chơi" nức tiếng của Taylor Swift. Nữ ca sĩ thường xuyên về đây vào các kỳ nghỉ, mở tiệc mời hội bạn bè toàn những tên tuổi hạng A như Selena Gomez, Gigi Hadid, Blake Lively - Ryan Reynolds... Năm ngoái, Travis Kelce và đồng đội Patrick Mahomes cũng đến đây tiệc tùng.

Taylor Swift còn sáng tác ca khúc The Last Great American Dynasty, nằm trong album Folklore về dinh thự này. Ca khúc kể về chủ sở hữu trước đây của dinh thự là bà Rebekah Harkness. Người phụ nữ thượng lưu tai tiếng này đã kết hôn với người thừa kế của Standard Oil, William Hale Harkness vào năm 1947 và thường đổ đầy rượu sâm panh vào hồ bơi.

Taylor Swift đã mua biệt thự này vào năm 2013 với giá 17,75 triệu USD (463 tỷ đồng)

Bên trong có nội thất rộng rãi và sang trọng

Đây là nơi tiệc tùng yêu thích của Taylor Swift và bạn bè

Page Six cũng đưa tin Taylor Swift - Travis Kelce dự định tổ chức đám cưới riêng tư với gia đình và bạn bè thân thiết, không phải "siêu đám cưới" hoành tráng thu hút truyền thông và các ngôi sao nổi tiếng. Họ cũng sẽ không vội vàng mà dự định đến hè năm sau mới cưới. Hiện tại nữ ca sĩ được cho là vội vã lên kế hoạch sinh con hơn.

Rạng sáng 27/8 (giờ Việt Nam), mạng xã hội toàn cầu nổ tung khi Taylor Swift và cầu thủ Travis Kelce thông báo đã đính hôn. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ hàng đầu chia sẻ loạt khoảnh khắc được Travis Kelce cầu hôn lãng mạn giữa rừng hoa, với chiếc nhẫn kim cương cỡ "khủng" cùng chú thích hài hước: "Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sắp kết hôn". Tính đến nay, bài đăng đã thu hút được 27 triệu lượt like trên Instagram.

Thông tin Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift làm truyền thông toàn cầu bùng nổ

Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift bằng chiếc nhẫn đặt làm riêng từ thương hiệu Artifex Fine Jewelry. Chiếc nhẫn được làm từ vàng và viên kim cương đặt hướng bắc - nam, cắt theo kiểu Old mine brilliant cuts (kỹ thuật cắt kim cương thủ công cổ điển từ thế kỷ XVIII - XIX) rất phù hợp với phong cách cổ điển và ngọt ngào của cô dâu tương lai. Nhiều chuyên gia định giá chiếc nhẫn này lên đến 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng).

Ông Ed Kelce - cha của Travis Kelce cho biết con trai ông đã cầu hôn từ 2 tuần trước nhưng giữ bí mật trước truyền thông. Cột mốc rạng sáng 28/7 (giờ Việt Nam) chỉ là ngày đẹp Taylor Swift chọn công bố tin vui đến người hâm mộ.

Từ cuối năm 2023, Page Six tiết lộ Travis Kelce đã đến xin phép bố của Taylor Swift để được ngỏ lời cầu hôn cô. Nguồn tin thân cận cho biết ông Scott Swift đã đồng ý và rất ủng hộ Travis Kelce. Bạn trai Taylor Swift còn nói chuyện với bạn bè về chiếc nhẫn cầu hôn. Điều này cho thấy Travis Kelce đã nghiêm túc tính đến chuyện lâu dài và chuẩn bị cho ngày đưa Taylor về dinh chỉ sau vài tháng hẹn hò.

Họ sắp trở thành cặp đôi quyền lực nhất làng giải trí - thể thao thế giới

Nguồn: Page Six