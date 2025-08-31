Thái độ tình cũ Travis Kelce ra sao khi Taylor Swift được cầu hôn?

Trước khi đến với Taylor Swift, Travis Kelce có 5 năm gắn bó với phát thanh viên thể thao kiêm người mẫu Kayla Nicole. Chính vì vậy khi Travis Kelce quỳ gối cầu hôn Taylor Swift, nhiều người tò mò về phản ứng của Kayla Nicole.

Khi thông tin bùng nổ toàn cầu, Kayla Nicole đã chia sẻ video của nữ diễn viên Tracee Ellis Ross "nhắc nhở mạnh mẽ về việc trải nghiệm niềm vui". Đây được xem như là thông điệp của Kayla Nicole: "Tôi nỗ lực để có được điều đó. Tôi nghĩ niềm vui khác với hạnh phúc. Tôi cảm thấy hạnh phúc là thứ bạn có thể tìm thấy ở 7-Eleven, còn niềm vui là thứ bạn phải nỗ lực, phấn đấu và rèn luyện mới có được".

Đến nay, tình cũ Travis Kelce lại đăng ảnh tập gym với thông điệp gay gắt: "Mục tiêu ư? Đó là tấm lưng nói 'Đừng gây chuyện với tao'". Cô chọn nhạc nền là ca khúc thể hiện sự giận dữ Made for This S–t của Gunna. Thoạt nhìn, đây là những bài đăng vu vơ, hoạt động thường ngày trong cuộc sống của Kayla Nicole. Tuy nhiên nhiều người không khỏi suy đoán rằng người mẫu này vẫn đang "cay cú" vì Travis Kelce sắp kết hôn với Taylor Swift.

... và tập gym với thái độ giận dữ

Họ càng thêm củng cố nhận định này khi liên hệ với những gì Kayla Nicole đã nói từ hồi tháng 5. Ở thời điểm đó, Kayla Nicole nói về việc bị so sánh với bạn gái mới của tình cũ: "Tôi nghĩ rằng với tư cách là phụ nữ, điều chúng ta phải đấu tranh là thừa nhận cô gái mới có thể rất nổi tiếng, có rất quyến rũ và không có vấn đề gì khi thừa nhận điều đó. Nếu tôi phải thua, tôi muốn thua đội mạnh nhất". Kayla Nicole nói đùa, so sánh trải nghiệm chia tay với việc thắng - thua trong thể thao và dường như ngầm thừa nhận đã "thua" cô gái nổi tiếng nhất hiện nay là Taylor Swift.

Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng Kayla Nicole chỉ đang sống cuộc sống của mình, chia sẻ những bài đăng bình thường không mang ẩn ý gì. Hiện tại, thái độ của tình cũ Travis Kelce khi chứng kiến cầu thủ này cầu hôn Taylor Swift vẫn được bàn tán rôm rả.

Nhiều người suy đoán Kayla Nicole cay cú khi Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift

Travis Kelce hẹn hò với phát thanh viên thể thao kiêm người mẫu Kayla Nicole từ năm 2017 đến tháng 5/2022. Chuyện tình bắt đầu khi Travis Kelce tán tỉnh Kayla Nicole qua Instagram, theo dõi cô, xem story, ấn like mọi bài đăng: "Tôi cứ làm thế mãi, rồi cuối cùng vào đúng dịp năm mới, cô ấy cũng chịu thua. Bạn biết đấy, năm mới, con người mới của cô ấy thay đổi. Cô ấy cứ thế mà hành động, nhắn tin trực tiếp với tôi, và phần còn lại cứ thế trôi qua".

Họ còn ra mắt trên sự kiện thảm đỏ nhưng đã chia tay lần đầu vào tháng 8/2020. Có tin đồn Travis Kelce "cắm sừng" Kayla Nicole nhưng anh đã phủ nhận điều đó. Sau vài tháng, họ tái hợp nhưng cuối cùng cũng đường ai nấy đi vào tháng 5/2022. Cặp đôi im lặng về lý do chia tay, nhưng Barstool Sporst cho rằng nguyên nhân nằm ở Travis Kelce luôn chia đôi hóa đơn với Kayla Nicole. Tuy nhiên cả 2 đều lên tiếng phủ nhận. Kayla Nicole có lần thú nhận: "Trải qua cuộc chia tay công khai trước công chúng thật sự là điều quá sức chịu đựng".

Travis Kelce - Kayle Nicole hẹn hò từ năm 2017 đến tháng 5/2022



