Angelababy ê chề: Mặc lại váy cũ từ 3 năm trước đi sự kiện, cố nén nước mắt nhưng bị mỉa mai quá giả tạo

Vào ngày 27/8, Angelababy đã tham dự 1 sự kiện thương mại ở Thượng Hải (Trung Quốc). Đây là sự kiện công khai hiếm hoi mà nữ diễn viên nhận được trong năm 2025. Qua lần xuất hiện này công chúng càng thấy rõ tình cảnh sa sút đến đáng thương của minh tinh sinh năm 1989 sau khi dính scandal bị phong sát ngầm. Theo tờ 163, bộ trang phục mà Angelababy mặc tại sự kiện là lễ phục cũ, đã "lỗi thời" ra mắt từ cách đây 3 năm của thương hiệu Ronald van der Kemp. Trước đây, Angelababy là cái tên ưu tiên của giới thời trang, luôn được diện trang phục haute couture (thời trang may đo cao cấp) mùa mới nhất.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của tờ 163, Angelababy đã vô cùng chật vật trong quá trình mượn váy áo chuẩn bị cho sự kiện vừa qua. Phía nữ diễn viên đã liên hệ với rất nhiều nhãn hàng cao cấp, nhưng đều nhận được phản hồi: "Xin phản hồi lại sau". Do không thể mượn trang phục mùa mới nhất, Angelababy chỉ có thể mượn các mẫu cũ để mặc đi sự kiện.

Angelababy xinh đẹp, rạng rỡ tham dự sự kiện thương mại tại Thượng Hải (Trung Quốc)

Đã 1 thời gian rất lâu, công chúng mới nhìn thấy Angelababy tham dự sự kiện thương mại trong showbiz

Hậu scandal bị phong sát ngầm, minh tinh Hong Kong (Trung Quốc) ế show thấy rõ

Tuy nhiên, truyền thông nhanh chóng phát hiện lễ phục mà Angelababy mặc là đồ mà thương hiệu Ronald van der Kemp đã ra mắt từ 3 năm trước. Việc mặc lại đồ qua mùa là điều chưa từng có tiền lệ trước đây của Angelababy. Điều này cho thấy địa vị giảm sút rõ rệt của nữ diễn viên trong showbiz Trung Quốc

Cũng trong sự kiện vừa qua, Angelababy đã xúc động nghẹn ngào, cố gắng ngăn nước mắt rơi khi gặp gỡ các fan đã đến ủng hộ cô. Tuy nhiên, khoảnh khắc ngậm ngùi như cố giấu của nữ diễn viên không khiến công chúng thương cảm, ngược lại còn khiến cô hứng gạch đá. Trên MXH, nhiều netizen chê bai Angelababy "nước mắt cá sấu", giả tạo và cho rằng tình cảnh khổ sở hiện tại do cô tự mình chuốc lấy. Nữ diễn viên đã mặc kệ phản ứng và sự nhắc nhở của dư luận để đi xem show diễn 19+ ở bar thoát y của Lisa (BLACKPINK) và nhận hậu quả. Bên cạnh đó, vẫn có không ít người xót xa cho sự rớt đài trong ê chề của Angelababy hiện tại.

Angelababy kìm nén, cố không khóc khi gặp lại fan sau 1 thời gian dài

Nhiều netizen đã chê Angelababy giả tạo, diễn kịch trước công chúng

Angelababy từng là tiểu hoa đán 85 hàng đầu showbiz Trung Quốc. Tuy nhiên, sự nghiệp nghệ thuật của cô đã rơi vào chuỗi ngày sóng gió, sụp đổ theo cách chưa từng thấy sau khi đi xem show diễn thoát y của Lisa tại Pháp vào năm 2023. Sau vụ ồn ào, Angelababy bị "phong sát ngầm", không được lộ diện ở các sự kiện giải trí, sóng truyền hình và không được hoạt động trên MXH trong nhiều tháng.

Hậu thoát án phạt cấm sóng, nữ diễn viên đã nỗ lực quay lại ngành giải trí gần 2 năm qua, nhưng không thể lấy lại chỗ đứng. Thậm chí tình hình của Angelababy còn khó khăn đến mức, truyền thông Trung Quốc cũng phải nhận định: "Ngày tàn của mỹ nhân này đã đến!".

Angelababy ngày càng thụt lùi về địa vị, danh tiếng

Sau khoảng thời gian bị "phong sát ngầm" vì xem buổi biểu diễn 19+ của Lisa (BLACKPINK) ở bar thoát y, Angelababy đã trở lại hoạt động nghệ thuật. Song, sự nghiệp của cô vẫn giậm chân tại chỗ, không có tín hiệu khởi sắc sau gần 2 năm "tái xuất". Từ đầu năm đến nay, Angelababy vắng show thấy rõ. Trước sự kiện vào ngày 27/8 vừa qua, lần hiếm hoi công chúng nhìn thấy cô dự sự kiện thương mại lớn là vào ngày 26/5 tại Macau (Trung Quốc) và Paris Haute Couture Week 2025 vào đầu tháng 7.

Truyền thông Trung Quốc cho biết các nhà sản xuất Đại lục hiện chẳng còn mặn mà với Angelababy. Tình cảnh này buộc nữ diễn viên phải quay về quê nhà Hong Kong (Trung Quốc) tìm kiếm cơ hội, nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn. Hiện tại, để có việc làm, Angelababy còn phải đến các công ty phim ảnh casting và phỏng vấn như bao diễn viên kém tiếng khác. Kịch bản đóng nữ chính không còn trực tiếp gửi đến chỗ nữ diễn viên như trước. Cô bị quản lý mắng không dám cãi lại và phải tự chi trả chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự sự kiện thương mại chứ không còn được nhãn hàng đãi ngộ như trước.

Nữ diễn viên bị người quản lý mắng sa sả ngay trên phố nhưng không dám cãi lại

Giữa tháng 6, Angelababy gây sốc khi xuất hiện trên đường phố Macau (Trung Quốc) để quảng bá cho một tiệm đồ ăn vặt bình dân - điều trước nay chưa từng có minh tinh hàng đầu Cbiz nào làm. Cảnh "đói việc" lâu dài cũng khiến Angelababy phải thắt lưng buộc bụng, sống giản dị hơn. Thời gian qua, cô thường xuyên được nhìn thấy ăn uống tại các quán vỉa hè bình dân, ra đường mà chẳng còn bất kỳ vệ sĩ nào theo sát.

Sự nghiệp của Angelababy đang lao dốc không phanh, từ ngôi sao hàng đầu nay lại phải đi quảng bá cho tiệm đồ ăn bình dân - điều trước nay chưa từng có minh tinh hạng S, A nào làm

Nguồn: 163, Sohu