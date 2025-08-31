MC từng giành Á vương cuộc thi quốc tế nói gì khi chuyển hướng làm ca sĩ?

Thời gian qua, MC Quốc Trí - Á vương 3 Mister Tourism World 2023 gây bất ngờ khi ghi danh tại chương trình Tình bolero 2025 , phát sóng trên Đài truyền hình Vĩnh Long. Đến với cuộc thi, anh cho thấy sự nghiêm túc, khẳng định quyết tâm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Hành trình đó là cách nam MC cho thấy sự bứt phá, nỗ lực làm mới mình thay vì đóng khung trong hình ảnh nhất định.

Quốc Trí tiết lộ đang rất tập trung cho cuộc thi và cố gắng thể hiện tốt nhất có thể. Anh mong khán giả có thể đón nhận mình trong vai trò ca sĩ.

"Ở bất kỳ vị trí nào, tôi vẫn luôn giữ sự chăm chỉ, tận tâm với nghề để những người yêu thương mình không thất vọng”, anh khẳng định.

MC, Á vương Quốc Trí quyết tâm theo đuổi ca hát.

Xuất hiện tại chung kết The TVFace - Gương mặt truyền hình 2025, Quốc Trí và Thanh Ngọc - cựu thành viên Mắt Ngọc đem đến ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, gửi gắm thông điệp ý nghĩa nhân dịp cả nước hướng về Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nam MC thừa nhận, bản thân vốn là một người rất yêu ca hát, luôn ấp ủ một ngày có thể biểu diễn chuyên nghiệp nên rất phấn khích trong vai trò ca sĩ.

"Càng ý nghĩa hơn khi bài hát này được vang lên trong những ngày mà tình yêu nước dường như khí thế hơn bao giờ hết, trên chính sân khấu mà mình từng đạt danh hiệu Á quân”, anh chia sẻ.

Quốc Trí thừa nhận, ban đầu anh có chút áp lực khi song ca cùng đàn chị nổi tiếng với giọng hát nội lực, kỹ thuật tốt. Tuy nhiên, chính sự cởi mở, nhiệt tình của Thanh Ngọc giúp anh nhanh chóng bắt nhịp, thể hiện ca khúc trọn vẹn trên sân khấu trong sự cổ vũ của mọi người.

“Tôi tin rằng sự bắt đầu nào cũng sẽ có những trăn trở, lo lắng nhưng nếu không có những lần bắt đầu đó sẽ khó có những lần tiếp theo. Tôi không ngại học hỏi, trau dồi mỗi ngày để có thể hoàn thiện hơn trước công chúng”, anh nói.

Theo Quốc Trí, trong bất kỳ ngành nghề nào cũng có sự cạnh tranh nên việc tạo cho mình dấu ấn riêng là điều cần thiết. Chàng trai quê Đồng Tháp cho rằng MC là một công việc cần nhiều kỹ năng, kinh nghiệm, trải nghiệm sống và cả những cảm xúc cá nhân.

Quốc Trí song ca cùng Thanh Ngọc.

Nguyễn Quốc Trí sinh năm 1995, quê Đồng Tháp. Anh sở hữu cao 1m80, nặng 70kg, tốt nghiệp Đại học Mở TP.HCM. Sau khi đoạt Á quân Gương mặt truyền hình 2022, anh dừng công việc tiếp viên trưởng tại một hãng hàng không. Quốc Trí hoạt động nghệ thuật với vai trò MC và người mẫu.

Năm 2023, Quốc Trí giành giải Á vương 3 tại cuộc thi Mister Tourism World. Đây cũng là thành tích cao nhất của các đại diện Việt Nam khi tham gia cuộc thi này.