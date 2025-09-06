Trong suốt thời gian qua, Miu Lê và Nam Vlog là một trong những cặp đôi được cư dân mạng "đẩy thuyền" mạnh mẽ nhất showbiz Việt. Dù chưa từng một lần công khai xác nhận hẹn hò, nhưng loạt khoảnh khắc trùng hợp, cùng nhau xuất hiện, Miu Lê bị Trấn Thành và các Em xinh tung hint đã khiến khán giả tin chắc cả hai có mối quan hệ tình cảm đặc biệt.

Thế nhưng mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ phát hiện một chi tiết gây xôn xao: Miu Lê và Nam Vlog đã đồng loạt bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội. Khi kiểm tra danh sách "follow", tài khoản của Miu Lê không còn thấy Nam Vlog, và ngược lại, Nam cũng không còn theo dõi Miu Lê. Đây cũng là cách làm quen thuộc của nhiều đôi Vbiz sau khi toang. Động thái tưởng chừng nhỏ nhưng lại làm dấy lên hàng loạt nghi vấn cả hai đã rạn nứt, thậm chí "đường ai nấy đi".



Hiện tại, cả Nam Vlog và Miu Lê đều chưa lên tiếng liên quan đến việc bất thình lình bỏ theo dõi nhau.

Cư dân mạng bất ngờ soi Miu Lê và Nam Vlog đã huỷ theo dõi nhau trên MXH

Miu Lê vẫn giữ im lặng giữa lúc rầm rộ tin đã chia tay

Thời gian gần đây, Miu Lê và bạn trai tin đồn liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau vô cùng tình tứ. Từ khoảnh khắc sánh đôi đi mua sắm, vô tình lộ chi tiết check-in cùng địa điểm cho đến loạt hình ảnh đời thường được netizen "soi" ra, tất cả đều khiến khán giả khó lòng tin đây chỉ là sự trùng hợp. Dù đôi bên chưa một lần chính thức xác nhận, nhưng sự đồng hành đầy tự nhiên và thoải mái đã vô tình trở thành minh chứng, khiến dân tình càng thêm chắc nịch vào mối quan hệ tình cảm của cả hai. Thậm chí, nhiều fan còn đùa rằng chỉ còn thiếu mỗi cái gật đầu công khai nữa thôi là xong xuôi hết cả.

Cặp đôi nhiều lần bị "team qua đường" bắt gặp xuất hiện cùng nhau

Sự kề cận ấy cũng làm khán giả không ngừng kỳ vọng về một cái kết viên mãn. Điều này càng có cơ sở hơn khi chính Miu Lê nhiều lần bày tỏ mong muốn sớm ổn định gia đình nếu tìm được đúng người đàn ông của đời mình. Nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ: "Chắc sang năm Miu sẽ lấy chồng, mọi người có vui cho tôi không? Trước đây tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ kết hôn, thích tự do và tận hưởng cuộc sống độc thân. Nhưng mẹ tôi thì lại mong tôi lập gia đình từ khi 23 – 24 tuổi. Giờ bà chẳng còn lo cơm áo gạo tiền nữa, điều buồn lòng duy nhất là tôi vẫn chưa ổn định, trong khi chị gái đã có chồng, 2 con hạnh phúc".

Không chỉ vậy, Miu Lê còn khẳng định quan điểm rõ ràng trong chuyện hôn nhân: chỉ khi nào thật sự chắc chắn mới công bố, và đám cưới trong mơ của cô sẽ được tổ chức gọn gàng, ấm cúng với những người bạn thân thiết thay vì mời xã giao. "Khi nào quyết định cụ thể tôi sẽ báo, chứ không dám nói trước. Tôi sẽ mời những người bạn thân thiết, tuyệt đối không mời xã giao. Tôi biết đám cưới nhiều phức tạp lắm, không phải chuyện giỡn", Miu Lê trải lòng.

Trong thời gian được cho là hẹn hò Nam Vlog, Miu Lê từng tiết lộ đã tìm đúng người và có dự định kết hôn

Nam Vlog tên thật là Trần Hoàng Nam, sinh năm 1996. Anh sở hữu profile ấn tượng khi từng du học tại Canada trước khi trở về Việt Nam theo học và tốt nghiệp tại Đại học RMIT – ngôi trường vốn nổi tiếng quy tụ nhiều rich kid đình đám. Xuất thân và học vấn của Nam Vlog vì thế càng khiến anh nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Nam bắt đầu được biết đến rộng rãi vào thời điểm giãn cách xã hội năm 2021, khi loạt video nấu ăn của anh bất ngờ "gây bão" TikTok. Với giọng nói dí dỏm, biểu cảm duyên dáng cùng câu cửa miệng quen thuộc "Quá dễ với Nam", anh nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội.

