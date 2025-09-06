Từ khi rộ tin hẹn hò, Thuý Ngân và Võ Cảnh từng nhiều lần xuất hiện chung trong những dịp đi chơi, tụ tập cùng hội bạn thân gồm S.T Sơn Thạch, Uyên Linh,… Mỗi lần góp mặt, cả hai luôn trở thành tâm điểm chú ý vì những khoảnh khắc gần gũi, thoải mái bên nhau.

Thế nhưng thời gian gần đây, netizen bắt đầu soi ra điểm bất thường: trong loạt chuyến đi mới nhất của hội bạn, Võ Cảnh hoàn toàn vắng bóng. Trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, khi cả nhóm cùng đăng ảnh check-in, chỉ riêng nam diễn viên là không thấy xuất hiện. Điều này lập tức dấy lên bàn tán khi cho rằng Võ Cảnh đã "đường ai nấy đi" với Thuý Ngân nên hạn chế góp mặt để tránh chạm mặt người cũ.

Dẫu vậy, đây mới chỉ là suy đoán từ cộng đồng mạng. Không loại trừ khả năng Võ Cảnh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với hội bạn, chỉ là lịch trình cá nhân hoặc công việc không cho phép tham gia.

Hội bạn Thuý Ngân - S.T Sơn Thạch tụ hội nhau du lịch nhưng vắng bóng Võ Cảnh

Nhiều người đồn đoán Võ Cảnh và Thuý Ngân đã "đứt gánh" nên không đi chung cũng là điều dễ hiểu

Trước đó, Võ Cảnh từng cùng với Thuý Ngân xuất hiện trong những tiệc thân mật của hội bạn. Cả hai đã có chuyến đi đến Phú Quốc để chúc mừng sinh nhật cho CEO Lâm Thành Kim. Ngoài Thúy Ngân còn có nhiều nghệ sĩ khác như S.T Sơn Thạch, Ngọc Thanh Tâm, vợ chồng MC Liêu Hà Trinh, Trương Quỳnh Anh, Uyên Linh...

Không những vậy, Thuý Ngân và Võ Cảnh cùng lộ diện trong những dịp đặc biệt bên hội bạn, như cùng đón năm mới hay qua nhà livestream cùng nhau. Cũng từ những lần xuất hiện chung này mà mối quan hệ giữa Thuý Ngân và Võ Cảnh càng đáng ngờ hơn.

Nhưng kể từ sinh nhật vừa qua của Ngọc Thanh Tâm, Thuý Ngân đã xuất hiện một mình mà không có Võ Cảnh.

Võ Cảnh và Thuý Ngân cùng chung một hội bạn

Cả hai thường xuyên cùng hội bạn du lịch, tụ hội thân mật

Trong thời gian qua, Thuý Ngân và Võ Cảnh vướng nghi vấn đã "toang". Theo đó, "thám tử online" liên tục soi ra những chi tiết lạ, đơn cử là loạt dấu hiệu đáng lo lắng của Thuý Ngân. Trên Instagram cá nhân, cô liên tục chia sẻ bài viết đầy suy tư tâm trạng, ẩn ý việc bị mất niềm tin. Thúy Ngân viết: "Trái tim mỗi người là một mảnh vườn. Hãy gieo vào đó mầm tin, mầm yêu, mầm hy vọng. Rồi một ngày nơi đó sẽ trở thành một mảnh vườn xinh, với nhiều bông hoa tự tỏa nắng".

Trong một bài viết khác, nữ diễn viên 9x nói về hạnh phúc: "Trước khi hạnh phúc đến, hãy giữ vững niềm tin. Khi hạnh phúc xuất hiện, hãy lặng lẽ tận hưởng. Hạnh phúc có thể đến muộn chứ tuyệt đối không bao giờ vắng mặt. Hãy mang 1 trái tim đầy kỳ vọng mà quan sát mọi hạnh phúc nhỏ bé hiện hữu quanh mình, rồi một ngày hạnh phúc lớn lao sẽ đến. Vào một ngày và một cách không ngờ nhất".

Tại sự kiện hồi tháng 7 vừa qua, sau khi xong việc thì Thuý Ngân và Võ Cảnh ra về trên 2 xe khác nhau. Trong khi nam diễn viên lên xe di chuyển bằng taxi công nghệ thì Thúy Ngân đi bằng xe riêng. Trước đó, cặp đôi này song hành cùng nhau ở các sự kiện lớn nhỏ, thậm chí khi ra về cũng ngồi chung một xe. Sự thay đổi đột ngột kèm biểu cảm lạ khi chạm mặt khiến netizen càng thêm nghi ngờ tin cả hai đã rạn nứt.

Cả hai tách ra mỗi người mỗi hướng sau sự kiện