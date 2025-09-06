3 trò lố kinh hoàng showbiz: Song Joong Ki bị đổ tội quấy rối, sao khiếp đảm bằng vụ mỹ nam này bị "làm nhục"

Từ Running Man đến We Got Married, các chương trình tạp kỹ Hàn Quốc luôn mang đến những giây phút giải trí cho cả khách mời lẫn khán giả trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, nhà sản xuất xứ kim chi từng tạo ra 1 show truyền hình gây phẫn nộ lớn trong dư luận, kết cục phải dừng chiếu chỉ sau 2 tháng. Đó là chương trình Shame! Along the Handsome Men.

Shame! Along the Handsome Men chỉ mời những nam nghệ sĩ có ngoại hình đẹp tham gia. Tổ chương trình sẽ dàn dựng những trò lố chơi khăm, gài bẫy cực đoan như quấy rối, sàm sỡ, làm nhục hay bắt cóc và đặt người tham gia vào những tình huống này. Toàn bộ phản ứng, cách giải quyết tình huống của các sao nam đều được camera ẩn giấu kín ghi lại để giám khảo nữ chấm điểm. Tuy nhiên, nhiều tình huống dàn dựng trong show truyền hình này được nhận xét đi quá giới hạn, không phù hợp với chuẩn mực và gây ám ảnh kinh hoàng cho người tham gia. Mới đây, truyền thông xứ kim chi đã tổng hợp 3 trò lố gây sốc nhất của show truyền hình này đối với các nghệ sĩ nam.

Song Joong Ki

Năm 2008, Song Joong Ki trở thành nhân vật tham gia Shame! Along the Handsome Men. Anh không hề biết vụ chương trình đặt camera ẩn và dàn cảnh đẩy mình vào tình huống trớ trêu, ám ảnh. Khi đó, ekip show truyền hình này đã nhốt Song Joong Ki và 1 người phụ nữ say rượu trong thang máy. Cô gái đó đã tán tỉnh, cố đụng chạm nam diễn viên trong tình trạng không tỉnh táo, thậm chí còn đi vệ sinh ngay trước mắt Song Joong Ki. Chứng kiến hành động của đối phương, tài tử đã vô cùng sợ hãi, liên tục nhấn nút gọi khẩn cấp và hô hoán: "Thang máy gặp sự cố".

Khi đội cứu hộ 911 đến nơi giải cứu Song Joong Ki và cô gái kia ra ngoài, đối phương đã tố cáo nam diễn viên đụng chạm, quấy rối tình dục cô rồi ngất xỉu. Nhân viên 911 đã lập tức thẩm vấn Song Joong Ki tại chỗ để xác minh theo lời cô gái. Trước sự việc bất ngờ này, Song Joong Ki sững người, chết đứng tại chỗ. Tuy nhiên, anh vẫn yêu cầu các nhân viên cứu hộ xem tình trạng sức khỏe của cô gái trước. Sau khi phát hiện ra mình bị lừa và quay lén, Song Joong Ki gần như không thốt lên lời. Thời điểm chương trình phát sóng, nam diễn viên nhận được nhiều lời khen vì cư xử lịch thiệp, còn ekip sản xuất hứng cơn mưa gạch đá vì bày trò khiếm nhã, đổ oan cho Song Joong Ki có hành vi phạm pháp với phụ nữ.



Song Joong Ki né tránh hết cỡ, gương mặt vô cùng hoang mang trước những trò gài bẫy của show truyền hình

Jaehyo (Block B)

Kịch bản dàn cảnh mà Shame! Along the Handsome Men đưa Song Joong Ki "vào tròng" chưa phải là tình huống kinh hoàng nhất. Ở tập 5, khán giả và khách mời là nam idol Jaehyo đều không khỏi khiếp đảm với chuyến xe địa ngục mà chương này tạo ra. Jaehyo đã phải đi chung xe với 1 người phụ nữ cuồng loạn. Đối phương liên tục la hét, đánh nam idol rồi còn mở cửa xe vô cùng nguy hiểm.

Sau đó, ekip chương trình còn thả 1 hình nộm từ cầu vượt xuống lúc xe đi ngang, cho 1 người phụ nữ ôm búp bê dính máu giả và 1 người đàn ông tấn công Jaehyo, khiến nam nghệ sĩ hoảng loạn tột cùng. Trò đùa chỉ kết thúc khi tài xế taxi lao xuyên qua bức tường giả, mô phỏng một vụ va chạm chết người. Tài xế sau đó đã giả vờ… đã chết. Trải nghiệm ghê rợn này khiến Jaehyo ám ảnh tâm lý trong 1 thời gian dài.

Jaehyo (Block B) có trải nghiệm đầy ám ảnh trên chuyến xe địa ngục do show Shame! Along the Handsome Men

Simon Jakops

Tuy nhiên, vụ việc gây sốc nhất khiến công chúng yêu cầu chương trình này dừng chiếu ngay lập tức thuộc về Simon Jakops. Anh đã bị bắt cóc, bịt mắt, đe dọa và giam giữ trong nhiều giờ đồng hồ. Không chỉ vậy, tổ chương trình còn cho 1 người phụ nữ sỉ nhục, chế nhạo, đụng chạm và cưỡng ép Simon Jakops phải hôn cô. Khi Simon Jakops phản ứng, cô gái này dí súng giả vào đầu anh. Tình huống Simon Jakops ngồi như tượng, chịu trận cảnh bị làm nhục ngay trên sóng truyền hình gây phẫn nộ lớn. Trước làn sóng phản ứng tiêu cực, lên án dữ dội của dư luận, đài Mnet đã quyết định xóa sổ chương trình theo mô típ camera ẩn này vĩnh viễn.

Simon Jakops bất lực chịu trận những trò đùa khiếm nhã của chương trình

