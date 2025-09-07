Travis Kelce lộ diện sau lời cầu hôn triệu đô, bảnh thế này bảo sao Taylor Swift mê mệt!

Vào ngày 7/9, Travis Kelce đã lộ diện lần đầu sau màn cầu hôn Taylor Swift gây chấn động toàn cầu. Hôn phu Taylor Swift cùng toàn đội Kansas City Chiefs đã bay đến Brazil để chơi trận mở màn mùa giải mới.

Travis Kelce gây ấn tượng mạnh khi diện bộ suit đen có những đường chỉ nổi, hoa văn đầy phong cách. Chiếc kính râm và túi da lớn góp phần giúp diện mạo cầu thủ sinh năm 1989 thêm cuốn hút và sành điệu. Trên mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi xuýt xoa rằng Travis Kelce phong độ, bảnh bao thế này bảo sao Taylor Swift lại mê mẩn: "Thật phong cách", "Người đàn ông này lúc nào trông cũng ngầu", "Mong chờ được chứng kiến những lựa chọn thời trang của anh ấy mỗi tuần"...

Travis Kelce lần đầu lộ diện sau màn cầu hôn Taylor Swift với diện mạo không thể nào ngầu và phong cách hơn

Trông anh cứ như fashionisto đích thực

Bảnh bao cuốn hút thế này bảo sao Taylor Swift mê tít!

Theo Page Six, Travis Kelce hình thành phong cách thời trang thu hút nhờ vào sự hướng dẫn của Taylor Swift. Nguồn tin thân cận cho biết trước đây Travis Kelce không phải lúc nào cũng mặc đẹp, nhưng đã cố gắng thay đổi để gây ấn tượng với Taylor Swift. Cầu thủ này cũng vui vẻ để bạn gái chọn đồ cho mỗi lần đi hẹn hò. Nguồn tin còn hé lộ Travis và Taylor rất thích mua quần áo online cùng nhau.

Sau 2 năm hẹn hò nữ ca sĩ quyền lực và xinh đẹp nhất nhì thế giới, gu thời trang của Travis Kelce lên trình hẳn. Điều này được thể hiện qua chiếc nhẫn cầu hôn anh đặt làm riêng cho Taylor Swift. Các chuyên gia kim hoàn khắp thế giới đều kinh ngạc, khen ngợi chiếc nhẫn này hoàn hảo với phong cách cổ điển của Taylor Swift. Ước tính chiếc nhẫn có giá lên đến hơn 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng).

Taylor Swift đã cải thiện gu thời trang của bạn trai

Rạng sáng 27/8 (giờ Việt Nam), mạng xã hội toàn cầu nổ tung khi Taylor Swift và cầu thủ Travis Kelce thông báo đã đính hôn. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ hàng đầu chia sẻ loạt khoảnh khắc được Travis Kelce cầu hôn lãng mạn giữa rừng hoa, với chiếc nhẫn kim cương cỡ "khủng" cùng chú thích hài hước: "Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sắp kết hôn".

Page Six đưa tin Taylor Swift - Travis Kelce dự định tổ chức đám cưới riêng tư với gia đình và bạn bè thân thiết, không phải "siêu đám cưới" hoành tráng thu hút truyền thông và các ngôi sao nổi tiếng. Họ cũng sẽ không vội vàng mà dự định đến hè năm sau mới cưới. Hiện tại nữ ca sĩ được cho là vội vã lên kế hoạch sinh con hơn. Địa điểm được cho là dinh thự Rhode Island yêu thích của nữ ca sĩ sinh năm 1989.

Nhẫn cầu hôn Taylor Swift đáng giá cả triệu đô



