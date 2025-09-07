Không chỉ gây tiếng vang với loạt ca khúc viral khắp châu Á, Quang Hùng MasterD mới đây tiếp tục khiến fan nức lòng khi xuất hiện tại sự kiện thể thao đình đám Formula 1 Grand Prix tại Ý. Đây không đơn thuần là một giải đua xe, mà còn là nơi hội tụ của tốc độ, công nghệ và yếu tố giải trí. Đặc biệt, thương hiệu Ferrari là cái tên gắn liền với giải đấu, càng khiến sự kiện này trở nên danh giá. Và Quang Hùng chính là nghệ sĩ duy nhất của showbiz Việt góp mặt trong hoạt động này.

Trong loạt ảnh đầu tiên được chia sẻ từ Ý, Quang Hùng MasterD khiến dân tình xỉu up xỉu down với visual điển trai, khí chất ngời ngời chuẩn "tổng tài". Nam ca sĩ ăn diện vừa trẻ trung vừa nổi bật, vẻ ngoài sáng rực cả khung hình. Đặc biệt, trên cổ của Quang Hùng có tấm thẻ VIP, xác nhận sự góp mặt với tư cách khách mời đặc biệt.

Quang Hùng MasterD là sao Việt duy nhất góp mặt trong sự kiện tại Ý

Nam ca sĩ ăn diện giản dị nhưng nổi bần bật

Visual "tổng tài" sáng bừng của Quang Hùng MasterD giữa trời Ý

Nam ca sĩ khiến fan Việt tự hào khi được góp mặt sự kiện quốc tế

Góc nghiên 10 điểm không có nhưng của Quang Hùng

Nam ca sĩ check in sang trọng bên chiếc siêu xe đẳng cấp

Đáng chú ý, Quang Hùng MasterD còn có cơ hội trải nghiệm Hot Laps – màn "cưỡi" siêu xe tốc độ do các tay lái chuyên nghiệp điều khiển trên đường đua F1. Đây là đặc quyền chỉ dành cho những khách mời đặc biệt, từng được Ed Sheeran, Kendall Jenner hay Gordon Ramsay trải nghiệm. Việc Quang Hùng góp mặt trong danh sách hiếm hoi ấy càng khiến khán giả Việt thêm tự hào.

Sự kiện F1 Grand Prix vốn được coi là "thánh đường" của tốc độ và sự xa hoa, nơi hội tụ các thương hiệu lớn, giới siêu sao và cả những tên tuổi quyền lực bậc nhất toàn cầu. Việc một nghệ sĩ trẻ Việt Nam xuất hiện và ghi dấu tại đây không chỉ mang tính cá nhân mà còn góp phần đưa hình ảnh nghệ sĩ Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Quang Hùng MasterD còn có trải nghiệm giống các ngôi sao quốc tế

Nam ca sĩ được đi Hot Laps, đeo thẻ khách VIP ở sự kiện

Quang Hùng có các đặc cách ngang với các ngôi sao quốc tế đình đám

Mỗi khoảnh khắc của nam ca sĩ trên đường đua F1 lần này đều khiến netizen Việt rần rần chia sẻ, coi đó là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình khẳng định vị thế mới

Trong vài năm trở lại đây, cái tên Quang Hùng MasterD không còn gói gọn trong thị trường nhạc Việt. Ca khúc Dễ Đến Dễ Đi từng tạo nên “cơn bão” tại Thái Lan, lan rộng sang cả Trung Quốc, Hàn Quốc, giúp anh trở thành một trong số ít nghệ sĩ trẻ Việt được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi. Hình ảnh, âm nhạc và phong cách biểu diễn của Quang Hùng còn thường xuyên xuất hiện trên các nền tảng TikTok, YouTube, trở thành trào lưu được hàng triệu người trẻ khắp châu Á cover.

Không dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn liên tục xuất hiện tại các sự kiện quốc tế, hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài, cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn và bền vững, điều mà không phải nghệ sĩ trẻ nào ở Vbiz cũng làm được.